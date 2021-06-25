Древняя Арктика считалась слишком враждебной для динозавров. Оказывается, это не так

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Current Biolog, большие и малые виды динозавров сделали Арктику своим домом на весь год и, вероятно, разработали собственные стратегии зимовки.

Исследователи впервые обнаружили останки динозавров в холодных полярных широтах в 1950-х годах. Это привело к двум конкурирующим гипотезам: либо динозавры были постоянными полярными жителями региона, либо они периодически мигрировали на юг для размножения, и чтобы избежать суровых зим.

Новое исследование стало первым, продемонстрировавшим убедительные доказательства того, что что по крайней мере семь видов динозавров были способны гнездиться в северных широтах на постоянной основе.

Палеонтолог Патрик Дракенмиллер из Музея Севера в Университета Аляски и его коллеги обнаружили скопление сотен костей и зубов длиной от одного до двух миллиметров на участке формации Принс-Крик на севере Аляски. Останки возрастом около 70 миллионов лет относились к семи видам динозавров, которые умерли либо в яйце, либо вскоре после вылупления. Это позволяет предположить, что динозавры были круглогодичными жителями этого северного региона, способными пережить темную ночь арктической зимы.