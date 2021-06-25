Древняя Арктика считалась слишком враждебной для динозавров. Оказывается, это не так

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Current Biolog, большие и малые виды динозавров сделали Арктику своим домом на весь год и, вероятно, разработали собственные стратегии зимовки.
Исследователи впервые обнаружили останки динозавров в холодных полярных широтах в 1950-х годах. Это привело к двум конкурирующим гипотезам: либо динозавры были постоянными полярными жителями региона, либо они периодически мигрировали на юг для размножения, и чтобы избежать суровых зим.
Новое исследование стало первым, продемонстрировавшим убедительные доказательства того, что что по крайней мере семь видов динозавров были способны гнездиться в северных широтах на постоянной основе.
Палеонтолог Патрик Дракенмиллер из Музея Севера в Университета Аляски и его коллеги обнаружили скопление сотен костей и зубов длиной от одного до двух миллиметров на участке формации Принс-Крик на севере Аляски. Останки возрастом около 70 миллионов лет относились к семи видам динозавров, которые умерли либо в яйце, либо вскоре после вылупления. Это позволяет предположить, что динозавры были круглогодичными жителями этого северного региона, способными пережить темную ночь арктической зимы.
Среди обнаруженных динозавров были представители таких семейств как орнитоподы (Ornithopoda), гадрозавриды (Hadrosauridae), тираннозавриды (Tyrannosauridae) и дейнонихозавры (Deinonychosauria).
В отличие от некоторых млекопитающих, детеныши которых могут почти сразу после рождения преодолевать большие расстояния, даже у самых крупных динозавров были крошечные детеныши, которые были неспособны совершать миграционные переходы на тысячи километров. Более того, молодые динозавры не успели бы созреть и подготовиться к долгому путешествию до наступления зимы.
В позднемеловой период в Арктике было теплее, чем сегодня, но условия все еще оставались очень тяжелыми. Средняя годовая температура составляла около 6 градусов по Цельсию. В этих условиях для выживания динозаврам было необходимо оперение.
В текущих исследованиях нет столь убедительных доказательств того, что травоядные животные были пернатыми, но команда считает, что более мелкие травоядные могли зарываться под землю и впадать в спячку.
Круглогодичное проживание в Арктике является еще одним свидетельством того, что динозавры были теплокровными. Как показали другие недавние исследования, динозавры находятся в эволюционной точке между хладнокровными рептилиями и теплокровными птицами.
«Способность динозавров пережить арктическую зиму является самым убедительным доказательством того, что их можно добавить в список видов, способных к терморегуляции», — говорит соавтор исследования Грегори Эриксон.
Останки окаменелостей Принс-Крик — самая северная точка планеты, где подтверждено существование динозавров. Сейчас это мерзлая тундра, но найденные в этом месте окаменелые бревна позволяют предположить, что 70 миллионов лет местность была хотя бы частично засажена деревьями.