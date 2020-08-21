Как выглядела примитивная лошадь 48 миллионов лет назад? Как барсук!

На бывшем угольном месторождении Гейзельталь в Саксонии-Анхальт было обнаружено большое количество ископаемых животных исключительной сохранности, среди которых оказалось уникальное существо — примитивное лошадеобразное животное размером с небольшую собаку. Этот вид носит название Propalaeotherium voigti.

По мнению ученых, P. voigti носил шубу, как у современного оленя. Жили животные небольшими стадами, питались ягодами и листьями, а 3D-реконструкция скелета древнего зверя показала, что это существо было больше похоже не на коня, а на барсука.

Неудивительно — в то время как первые примитивные лошади мало походили на современных грациозных и рослых скакунов, Propalaeotherium voigti даже не является прямым предком лошадей. Он относится к роду пропалеотериев, которые тоже были лошадеобразными, но пошли по другому эволюционному пути, чем настоящие предшественники лошадей. Однако внешнее сходство и близкое родство пропалеотериев с представителями лошадиного семейства нельзя не отметить, поэтому называть этого древнего зверя примитивной лошадью вполне допустимо.

47 миллионов лет назад в среднем эоцене Земля была намного теплее, а область Гейзельталь представляла собой заболоченный субтропический лес, среди обитателей которого были предки лошадей, древние тапиры, крупные наземные крокодилы, нелетающие птицы, а также гигантские черепахи и ящерицы. Находки Гейзельталя настолько богаты, что дают исследователям беспрецедентную картину эволюционной динамики на уровне целых популяций.