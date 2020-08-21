Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Палеонтология

Как выглядела примитивная лошадь 48 миллионов лет назад? Как барсук!

National Geographic Россия
21 августа 2020
Propalaeotherium voigti
Propalaeotherium voigti
Фото: Wolfgang Furhmannek
Ученые выполнили 3D-реконструкцию скелета животного и сравнили его с предком тапиров.

На бывшем угольном месторождении Гейзельталь в Саксонии-Анхальт было обнаружено большое количество ископаемых животных исключительной сохранности, среди которых оказалось уникальное существо — примитивное лошадеобразное животное размером с небольшую собаку. Этот вид носит название Propalaeotherium voigti. 

По мнению ученых, P. voigti носил шубу, как у современного оленя. Жили животные небольшими стадами, питались ягодами и листьями, а 3D-реконструкция скелета древнего зверя показала, что это существо было больше похоже не на коня, а на барсука. 

Неудивительно — в то время как первые примитивные лошади мало походили на современных грациозных и рослых скакунов, Propalaeotherium voigti даже не является прямым предком лошадей. Он относится к роду пропалеотериев, которые тоже были лошадеобразными, но пошли по другому эволюционному пути, чем настоящие предшественники лошадей. Однако внешнее сходство и близкое родство пропалеотериев с представителями лошадиного семейства нельзя не отметить, поэтому называть этого древнего зверя примитивной лошадью вполне допустимо. 

47 миллионов лет назад в среднем эоцене Земля была намного теплее, а область Гейзельталь представляла собой заболоченный субтропический лес, среди обитателей которого были предки лошадей, древние тапиры, крупные наземные крокодилы, нелетающие птицы, а также гигантские черепахи и ящерицы. Находки Гейзельталя настолько богаты, что дают исследователям беспрецедентную картину эволюционной динамики на уровне целых популяций.

Скелет Propalaeotherium voigti
Propalaeotherium voigti Скелет Propalaeotherium voigti

Команда под руководством доктора Мартона Раби из Тюбингенского университета и Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге (MLU) показала, как два отдельных вида млекопитающих развивались в противоположных направлениях. Это исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports. 

«Изначально нас интересовала эволюция древних лошадей, которые были размером с лабрадора. Эти животные особенно многочисленны в летописи окаменелостей Гейзельталя. Мы предполагали, что найдем несколько видов ранних лошадей, однако обнаружили, что здесь есть только один вид, размер тела которого со временем значительно уменьшился», — Мартон Раби.

Команда хотела проверить, было ли это изменение размеров тела вызвано климатом, поскольку прошлое глобальное потепление способствовало уменьшению размеров тела у древних млекопитающих. Исследования изотопов углерода и кислорода на окаменелых зубах предоставили ученым информацию о местном климате среднего эоцена.

«Они указывают на влажный тропический климат. Однако мы не нашли никаких доказательств климатических изменений в Гейзельтале за исследуемый период», — говорит соавтор исследования Эрве Бохеренс.

Чтобы дополнительно проверить данные исследователи решили выяснить был ли процесс уменьшения в размерах уникальным для лошадей. Для сравнения они изучили эволюцию предка тапиров под названием лофиодон. Удивительно, но тапиры, тоже представленные в Гейзельтале одним видом, выявили противоположную тенденцию. Они не уменьшались в размерах, а становились крупнее. 

В то время как у предков лошади средний вес тела уменьшился приблизительно с 39 килограммов до 26 килограммов примерно за миллион лет, тапиры увеличились с 124 килограммов до средней массы тела в 223 килограмма.

«Все данные указывают на то, что размеры тела лошадей и тапиров развивались по-разному не из-за климата, а из-за разных жизненных циклов», — Эрве Бохеренс.

По словам ученого, маленькие животные размножаются быстрее и умирают раньше. Им не нужно много пищи, чтобы поддерживать свою массу тела, и они могут тратить больше ресурсов на то, чтобы иметь потомство. 

Более крупные животные живут дольше и имеют более низкую скорость воспроизводства. Им приходится есть больше и, следовательно, у них меньше ресурсов для воспроизводства. Но, будучи крупными, они сталкиваются с меньшим количеством хищников и могут передвигаться на большие расстояния в поисках лучшей пищи. Это продлевает их жизнь и дает им больше времени для размножения.

Таким образом, тапиры и лошади Гейзельталя, вероятно, максимизировали различные преимущества своих соответствующих стратегий жизненного цикла, что привело к развитию различных размеров тела в итоге эволюции.

Лишь в конце эоцена — около 33,9 млн лет назад — лошади начали развивать более длинные ноги и переносить вес на отдельные пальцы ног, чтобы лучше избегать хищников, поскольку их среда обитания сместилась на пастбища. Именно это изменение привело к тому, что представители семейства лошадиных перешли с листвы на траву и в результате эволюции развили более длинные и прочные зубы.

Окаменелые останки Гейзельталя находятся в восточной части земли Саксония-Анхальт. В ходе открытой добычи бурого угля в период с 1933 по 1993 годы здесь были обнаружены десятки тысяч ископаемых образцов более ста видов, многие из которых были предками современных позвоночных. 

рекомендации
Дрезден

Отправь другу открытку из Германии!

Собака

Я еду в путешествие с домашним животным. Куда отправиться и где жить?

Вопросительный знак, вопрос

Особенности национальной уборки