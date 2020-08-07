Древняя рептилия с невероятно длинной шеей оказалась морским хищником

Окаменелости танистрофея (Tanystropheus, от др. греч. «длинный шарнир») были обнаружены более 100 лет назад, но истинная природа животного долгое время оставалась загадкой. Танистрофей жил около 242 миллионов лет назад, в триасовый период — тогда жизнь на Земле все еще восстанавливалась после массового вымирания в конце пермского периода 252 миллиона лет назад.

Танистрофей был рептилией. Его самой яркой особенностью была непропорционально длинная шея, которая в три раза превышала длину его тела. Фоссилии (ископаемые остатки) танистрофея разделили на две группы: крупные экземпляры до 6 метров в длину и мелкие до 1,5 метров. Однако при изучении окаменелостей у исследователей остались вопросы — было ли это животное наземным, или морским? Принадлежат ли фоссилии взрослой и молодой особи, или они относятся к двум разным видам?

Команда Оливье Риппеля из Полевого музея естественной истории (Чикаго) повторно исследовала череп большого экземпляра. Череп был раздавлен, но отдельные кости не были повреждены. Команда смогла выполнить компьютерную томографию и оцифровать кости, чтобы реконструировать череп и выявить важные анатомические детали.