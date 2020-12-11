Два камня возродили споры о дате прибытия первых древних людей в Америку

Три года назад группа археологов из США выдвинула идею о том, что первые поселенцы появились в Северной Америке на 100 000 лет раньше, чем мы думали. В качестве доказательства были предоставлены кости мастодонтов (Mammutidae), которые, как кажется были обработаны инструментами древних людей.

Останки хоботных животных возрастом 130 000 лет были найдены в пригороде Сан-Диего в 1990-х годах, и исследователи полагают, что находящиеся поблизости камни могли использоваться в качестве своеобразных молотов и наковален для обработки костей. Однако помимо этого, никаких других следов человеческой деятельности обнаружено не было.

Споры относительно этой теории не утихают несколько лет, и теперь авторы исследования о присутствии гомининов в Северной Америке 130 000 лет назад опубликовали новый документ, в котором утверждается, что на двух булыжниках, найденных на участке под названием Cerutti Mastodon (CM), были обнаружены следы древних костей мастодонта.

Согласно исследованию, кости мастодонта действительно были помещены на вершину этих каменных «наковален» и обработаны каким-то «молотком», предположительно людьми. Если бы кости просто находились в пассивном контакте с камнями, можно было бы ожидать, что их воздействие присутствовало бы во всех точках соприкосновения, а не только в верхней части, утверждают ученые.

Геоархеолог из Университета Вуллонгонга в Австралии и соавтор исследования Ричард Фуллагар считает, что гоминины — возможно, неандертальцы, денисовцы, Homo erectus или Homo sapiens — разбили останки крупного существа во время одного или, вероятно, нескольких посещений этого места.