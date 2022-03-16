Этого трицератопса зовут Хорридус. Его скелет сохранился на целых 85%

Это один из самых полных скелетов динозавров, известных науке.

67 миллионов лет назад на нашей планете умер массивный трицератопс. Его скелет практически полностью сохранился до наших дней – и сейчас является одним из самых неповрежденных скелетов, когда-либо найденных палеонтологами. Окаменелость, получившая прозвище Хорридус в честь названия вида (Triceratops horridus), содержит 85% полного скелета этого животного.

Теперь скелет, собранный палеонтологами, выставлен в Мельбурнском музее в Австралии на новой выставке «Трицератопс: судьба динозавров».

Скелет Хорридуса в цифрах более 260 костей

вес – более тонны

длина – 7 метров

высота – более 2 метров

череп сохранился на 98% (имеет два тонких рога на лбу и короткий рог на носу)

вес черепа – 261 килограмм

Окаменелость была обнаружена на частной земле в Монтане в 2014 году, а музей Виктории — австралийская организация, которая управляет тремя государственными музеями в Мельбурне — приобрела образец в 2020 году.

Окаменелость была найдена в Монтане в 2014 году Фото: Heinrich Mallison

По словам представителей музея, Хорридус прибыл в Мельбурн в разобранном виде: кости разложили на восемь ящиков, причем некоторые из них были размером с автомобиль. Специалисты по подготовке окаменелостей измерили, пометили и отсканировали каждую кость в 3D прежде чем собирать скелет для демонстрации.

По словам Эриха Фицджеральда, старшего куратора палеонтологии позвоночных в Музее Виктории, большинство выставочных скелетов трицератопсов по всему миру состоят из костей разных особей, и только Хорридус (и разве что еще несколько динозавров) собран целиком из останков одного животного.

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«Эта окаменелость состоит из сотен костей, включая полный череп и весь позвоночник, что поможет нам раскрыть тайны того, как этот вид жил 67 миллионов лет назад», – говорит Фицжеральд.

Ученые не могут точно сказать, был ли Хорридус самкой или самцом, но исследователи могут многое узнать из его почти полного скелета об эволюции, биологии и поведении трицератопсов, говорится в заявлении Фицджеральда.