Этому рыбьему черепу 9 миллионов лет, и в нем нашли сотни крошечных шариков. Что это?

Ученые объяснили, откуда они взялись.

Впервые в палеонтологии ученые обнаружили сотни крошечных окаменелых шариков, наполнивших черепную коробку рыбы, которая жила в эпоху миоцена 9 миллионов лет назад. Оказалось, что эти шарики состоят из фекалий!

Крошечные ископаемые экскременты, также известные как копролиты, были отложены падальщиками – вероятно, червями – которые пожирали разлагающуюся голову рыбы и пировали в ее мозге. Откусывая плоть, голодные черви выбрасывали цепочки и скопления овальных шариков копролита, каждый размером 2,5 миллиметра в длину. Со временем этих гранул накопилось столько, что они полностью заполнили рыбий череп и окаменели вместе с ним.

Исследователи обнаружили окаменелость в формации Калверт-Клифс, месте на юге Мэриленда, которое содержит фоссилии, датируемые примерно 18-8 миллионами лет назад. Череп принадлежал Astroscopus countermani – хищной вымершей рыбе, которая охотилась, нападая на добычу из засады у морского дна. А небольшие продолговатые гранулы копролита, подобные этим, известны под общим названием Coprulus oblongus.

Окаменелые микрокопролиты (вероятно, экскременты червей) эпохи миоцена Фото: Calvert Marine Museum

Ученые определили сущность крошечных шариков «на основании их очень характерного размера, формы и химического состава», – сказал ведущий автор исследования Стивен Годфри, куратор палеонтологического отдела Морского музея Калверта на Соломоновых островах, штат Мэриленд.

Неразрушающая рентгеновская спектроскопия показала, что эти микрокопролиты имеют относительно высокие концентрации кальция и фосфата, которые обычно встречаются в окаменелых фекалиях. Труп мертвого животного привлекает многочисленных падальщиков, многие из которых «будут совершенно счастливы съесть ваши мозги и заполнить ваш череп фекалиями», – говорит Годфри.

Подобные микрогранулы производятся насекомыми, червями, асцидиями, улитками и моллюсками; но поскольку копролиты происходят из морской среды, «мы можем смело исключить наземных насекомых как их производителей», – добавил ученый.

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Поскольку экскременты были обнаружены в самых внутренних частях черепа рыбы, ширина которых не превышала 5 см, они, вероятно, были выделены беспозвоночным, которое обладало мягким телом и умением протискиваться в узкие места. «Это, вероятно, исключает из подозреваемых улиток и моллюсков, оставляя нам многощетинковых червей и другие виды червей в качестве наиболее вероятных кандидатов», – отметил Годфри.

По словам ученого, исследователи также заметили, что все крошечные шарики были похожи по размеру и форме. На самом деле, он был «больше всего удивлен и впечатлен» однородностью копролитов по сравнению с фекалиями непостоянной формы у большинства позвоночных. «Как и почему какой-то червь мог производить такие однородные и чудесной формы фекалии, для меня удивительно», – говорит ученый.

Окаменелые фекалии, вероятно, оставленные крокодилом. Обратите внимание на следы кормления по бокам цилиндрических нор Фото: Calvert Marine Museum

В дополнение к набитому фекалиями черепу ученые также исследовали другие отложения копролитовых гранул, которые были сгруппированы в песчаных отложениях, прилипли к окаменелым раковинам улиток и двустворчатых моллюсков и сгруппировались вокруг сохранившихся ракушек на этом участке.

Другой примечательной окаменелостью в группе был гораздо более крупный копролит длиной целых 18 сантиметров, который был оставлен позвоночным, возможно, древним крокодилом. Через сохранившиеся экскременты проходили глубокие туннели, вырытые неизвестными животными, которые, видимо, использовали фекалии в качестве пищи, укрытия (или того и другого).

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