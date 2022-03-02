Этот российский амурозавр мог сломать запястье во время спаривания

Ученые представили результаты исследования окаменелостей, найденных в окрестностях Благовещенска.

Амурозавр (Amurosaurus) – четвероногий птицетазовый динозавр, живший 68 миллионов лет назад на территории современной восточной России. С ним связана любопытная палеонтологическая находка – один из представителей вида однажды сломал запястье, упав из вертикальной стойки.

Об этом говорится в новом исследовании международной группы ученых. Все окаменелости этого вида ископаемых животных были найдены в 1984 году в единственном костеносном слое в пределах Благовещенска, и их изучают до сих пор.

«Вероятнее всего, он стоял на пятках во время спаривания или принятия пищи»,– автор исследования Филиппо Бертоццо из Королевского бельгийского института естественных наук.

Использовав технику рентгенографии, Бертоццо и его коллеги проанализировали локтевую кость животного. Вместо того, чтобы быть «тонкой, гладкой и правильной», она имела на конце запястья огромную опухоль, и палеонтологи приступили к поиску причин. Сначала ученые подтвердили, что кость принадлежала амурозавру. Травоядное животное было молодым, достигало около 5 метров в длину и 2 метров в высоту.

Сравнение со здоровыми костями аналогичных динозавров, найденных в тех же слоях, показали, что к травме такого рода привело падение из вертикального положения. Перелом оказался полностью окружен структурой, которая защищает кость во время заживления, и судя по стадии этого процесса, амурозавр хромал по крайней мере четыре месяца до своей смерти.

«Одна только мысль о том, насколько устойчивыми были эти животные, впечатляет. С такой травмой ходить и бегать было бы довольно сложно».

Эти динозавры жили в группах, насчитывающих от десятков до сотен особей. Исследователи предполагают, что товарищи могли помогать своему пострадавшему собрату, но это лишь гипотеза.

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