Где обитали самые крупные мегалодоны?

Палеонтологи выяснили, что мегалодоны не всегда (и не везде) были страшными гигантами, которыми мы их представляем.

Новое исследование показало, что гигантские доисторические акулы Otodus megalodon, о которых ходят легенды среди любителей древней фауны, обитали в первую очередь в прохладных водах. Именно там они могли достигать от 15 до 20 метров в длину. А вот их южные собратья были гораздо меньше и на страшных морских монстров уже вряд ли тянули.

Мегалодон – вымерший вид макрелевых акул, населявший воды мирового океана со среднего миоцена до плиоцена, примерно от 15 до 2,6 миллионов лет назад.

Эти доисторические монстры были высшими хищниками, которые питались китами и другими морскими млекопитающими. Из-за того, что мегалодоны, как и все акулы, являются хрящевыми рыбами, их скелеты крайне плохо сохраняются – к частым находкам относятся разве что зубы. Палеонтологи аккуратно предполагают, что мегалодон был очень похож на большую белую акулу (Carcharodon carcharias), только намного крупнее.

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В новом исследовании под руководством палеонтолога Кенсу Симады из Университета ДеПола ученые решили выяснить, существовали ли различия между популяциями мегалодонов, обитавших в разных регионах Земли. Для этого они повторно изучили фрагменты челюстей, других сохранившихся частей скелета, а также зубы нескольких десятков мегалодонов, найденных в Северной и Южной Америке.

Результаты ученых показали, что размеры мегалодонов соотносились с так называемым правилом Бергмана.

Правило Бергмана Это биогеографическое правила сформулировал в 1847 году немецкий биолог Карл Бергман. Оноо гласит, что среди сходных форм теплокровных животных наиболее крупными являются те, которые живут в условиях более холодного климата — в высоких широтах или в горах.

«Ученые постоянно ищут биологические правила, которые помогают нам предсказывать естественные закономерности, и кажется, что правило Бергмана применимо к Otodus megalodon», – отмечает доктор Виктор Перес, палеонтолог из Морского музея Калверта.

Ученые выяснили, что мегалодоны, жившие у берегов современной Панамы и других стран Центральной Америки, были относительно небольшими – длина их тела составляла около 5-8 метров. И напротив, типичная длина мегалодонов, живших у северных берегов современных США, Чили, Перу и Европы, достигала 10-15 метров.

«Главный вывод этого исследования заключается в том, что не все особи Otodus megalodon одинаково вырастали до гигантских размеров. Общее представление о том, что общая длина этого вида достигала 18-20 метров, следует применять в первую очередь к популяциям, обитавшим в более прохладной среде», – резюмировал Симада.

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