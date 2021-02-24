Генетические тайны ужасных волков

Над тем, как именно выглядели ужасные волки, учёные дискутируют до сих пор. Создатели сериала «Игра престолов» предложили свое видение этих зверей в обличье лютоволков, и изобразили ужасных волков как преданных (хоть и свирепых) питомцев. Однако вопрос о внешности ужасных волков остается открытым.

Оправдывая свое имя, ужасные волки (Canis dirus) были самыми крупными и массивными представителями своего рода. Они весили около 70-ти килограммов, что превышает вес обыкновенных серых волков, которые здравствуют и поныне. Ужасные волки обитали на обширной полосе Америки и охотились на ныне вымерших представителей мегафауны, например, на лошадей ледникового периода или гигантских наземных ленивцев.

Но многое о них остаётся неизвестным. Откуда они взялись? Насколько они схожи с нынешними серыми волками? И почему они вымерли около 13 тысяч лет назад, перед этим пережив сотни тысячелетий?