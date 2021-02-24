Генетические тайны ужасных волков
Над тем, как именно выглядели ужасные волки, учёные дискутируют до сих пор. Создатели сериала «Игра престолов» предложили свое видение этих зверей в обличье лютоволков, и изобразили ужасных волков как преданных (хоть и свирепых) питомцев. Однако вопрос о внешности ужасных волков остается открытым.
Оправдывая свое имя, ужасные волки (Canis dirus) были самыми крупными и массивными представителями своего рода. Они весили около 70-ти килограммов, что превышает вес обыкновенных серых волков, которые здравствуют и поныне. Ужасные волки обитали на обширной полосе Америки и охотились на ныне вымерших представителей мегафауны, например, на лошадей ледникового периода или гигантских наземных ленивцев.
Но многое о них остаётся неизвестным. Откуда они взялись? Насколько они схожи с нынешними серыми волками? И почему они вымерли около 13 тысяч лет назад, перед этим пережив сотни тысячелетий?
В первом исследовании данного рода учёные проанализировали несколько полных геномов этих зверей, обнаружив некоторые интересные вещи. Было бы логично, если у вида серых и ужасных волков выявили достаточно тесное родство по ДНК. Но вместо того, чтобы разделять большую часть генетических сходств с обыкновенным волком (Canis lupus), учёные доказали, что ДНК двух этих видов имели очень малый процент сходства. Возможно это связано с тем, что два этих вида обитали на очень большом расстоянии друг от друга. Но это только догадки.
«Ужасные волки и серые волки выглядят очень похожими внешне, но генетики утверждают, что тесно они никоим образом не связаны», – объясняет Анджелла Перри, археолог из Даремского университета.
Линия ужасных волков (Canis dirus) отделилась от линии обыкновенных, или серых волков примерно 5.5 млн лет назад. Это проясняют новые результаты исследования отношения между членами семейства псовых. Данная информация только запутывает учёных и оставляет всё больше вопросов: какова эволюция ужасного волка и какова причина его вымирания?
Тернистый путь изучения
Ужасные волки, которые относятся к роду Aenocyon, что в переводе означает «страшный» или «ужасный», известны своими внушительными размерами – поэтому-то вокруг них гуляет немало мифов. У этих хищников была мощная челюсть, поэтому они легко могли разгрызатьдаже крупные кости своей добычи. Охотились они в основном на крупных травоядных. Ужасные волки считаются одними их самых удивительных животных, которые когда-то обитали на просторах Америки вместе с огромными кошками, гигантскими короткомордыми медведями, гигантскими ленивцами и древними верблюдами. К сожалению, никто из этих животных не смог приспособиться к меняющемуся миру, когда закончился период плейстоцена.
Археолог Анджелла Перри задолго до начала нынешнего исследования пыталась найти какие-то зацепки и понять, как выглядели ужасные волки и как они эволюционировали. «Я всегда задавалась вопросом – были ли ещё на территории Америки ужасные волки, когда туда ступила нога человека? Были ли они живы? И если ответ положительный, то в каких отношениях они находились?» – рассуждает Перри.
Несколько лет назад Перри и её коллеги начали свое исследование. Через некоторое время они нашли место, где сохранилось достаточное количество окаменелостей ужасного волка. Место – Ранчо Ла-Брея (пер. Смоляная яма), так же известно как «ловушка для хищников», находится на территории Лос Анджелеса.
Прошлые попытки извлечь особо важные участки ДНК ужасных волков, саблезубых кошек и других животных в Ла-Брея потерпели неудачу. Жаркая и суровая среда, палящее и изнурительное солнце сильно вредят генетическому материалу, попросту (и грубо говоря) выжигая его. Но дела нынешней команды под руководством Перри шли намного лучше.
Но один образец из Ранчо Ла-Брея всё же удалось обработать нужным образом и тщательно изучить. Учёные нашли коллагеновый белок в ДНК ужасных волков, который в ходе исследования смогли сравнить с образцами серых и африканских волков, домашних собак и койотов.
Какое же было их заключение? Образцы ДНК ужасного волка не совпали ни с одним другим образцом представителей семейства собачьих. А от обычных волков, которые до этого считались их ближайшими родственниками, они были и вовсе далеки.
Охота за ДНК
Лоран Франц, исследователь Лондонского университета Королевы Марии и Оксфордского университета, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Один лишь коллагеновый белок в образцах ДНК – это словно капля в море. Команде нужно было найти намного больше материала, чтобы точно исследовать родство ужасных волков и других псовых. Поэтому заключение учёных было, возможно, достаточно поспешным».
Чтобы докопаться до истины, в 2016 году Перри отправилась в археологическое путешествие по Америке. Долгий путь на автобусах, самолётах и арендованных машинах – всё это нужно было для того, чтобы найти окаменелости ужасных волков на территории, где они могли обитать. Главная задача – найти достаточное количество этого ДНК, чтобы провести полный генетический анализ материала.
«Безусловно, обошлось не без трудностей. Попробуйте объяснить на таможне, почему у вас полная сумка осколков острых зубов, костей да ещё и странных инструментов, по типу дрели или маленьких ножей», – смеётся Перри. Но, преодолев все преграды, учёным всё же удалость найти фрагменты ДНК ужасных волков. Забавный момент – они даже не подозревали, что отыскали то, на что так «охотились».
После такой гонки за ДНК ужасных волков Перри и её коллеги смогли создать генетический профиль для пяти особей ужасного волка, которые когда-то бродили по территории штатов Огайо, Айдахо, Теннесси и Вайоминга.
Самому старому образцу ДНК было около 50 тысяч лет, а самому молодому примерно 12 тысяч лет. Исходя из этого учёные предположили, что ужасные волки могли пересекаться с такими представителями семейства псовых как серые и красные волки, койоты, серые лисы. Также исследователи считают, что ужасные волки могли неоднократно встречаться с древними людьми. Но всё это лишь догадки.
Итак, на чем мы остановились? Учёные пытались найти схожесть генетических данных между ужасными волками и койотами, серыми, эфиопскими и красными волками, серыми лисами, а также африканскими собаками. С помощью серии генетических анализов генеалогического древа учёные обнаружили, что схожесть ужасного волка с серым волком ничтожно мала, а вот схожесть с африканским черноспинным и полосатым шакалами оказалась намного теснее, чем предполагали учёные.
Но исследование так и не дало ответы на многие вопросы. Учёным не удалось выявить причину, по которой ужасные волки отделились от линии серых волков 5.5 млн лет назад. Также остаётся тайной, как ужасные и обычные волки могут иметь такой маленький процент схожести генетических материалов, если анатомически и внешне они во многом похожи. В общем, чем глубже ученые копают, тем больше загадок находят.
Совсем другой?
Первый раз изображение ужасного волка попытался воссоздать палеохудожник Маурисио Антон в 2008 году. Сперва он изобразил ужасного волка, который был очень похож на обычного серого волка – серый окрас шерсти, схожие пропорции и идентичная анатомия. После нового исследования художнику пришлось внести ряд изменений в свои рисунки. Теперь он изобразил ужасного волка с более длинной рыжеватой шерстью и более короткими ногами (на рисунке выше). Однако некоторые черты остались неизменными, например, форма головы и размер туловища.
Учёные заметили, что тёмный окрас больше напоминает черты североамериканских волков, что противоречит происхождению ужасных волков. Также им удалось проанализировать некоторые различия в анатомии серых и ужасных волков. С помощью исследования они поняли, что окружающая среда и территории, на которых обитали животные, сильно влияли на их эволюцию.
Роберт Лоси, антрополог-археолог из университета Альберты, который не участвовал в данном исследовании, отмечает: «Удивителен тот факт, что анатомически эти два вида волков очень похожи, но имеют так мало общего в материале ДНК. И всё же это доказывает, что такое строение тела помогало волкам выживать на той территории, где они обитали».
«Даже если у ужасного волка такое хорошее строение тела и анатомия, это, к сожалению, не помогло данному виду выжить. Команда учёных считает что, одна из самых возможных причин вымирания этого вида – конкуренция среди представителей семейства псовых. Другая версия – болезни, которые стёрли целый вид ужасных волков с лица земли», – говорит Перри.