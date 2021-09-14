Генетический стартап хочет возродить шерстистого мамонта с помощью CRISPR

У новой генетической компании под названием Colossal есть грандиозные планы по возрождению шерстистого мамонта и возвращению этого вида в арктическую тундру. Цель состоит в том, чтобы восстановить давно потерянную экосистему, которая, по мнению руководства компании, могла бы помочь в борьбе с изменением климата.
Дискуссия вокруг использования генной инженерии для возвращения исчезнувших видов из мертвых в последние годы перешла от научной фантастики к разработке технической базы для реализации такого проекта. Речь, разумеется, не идет о динозаврах, ДНК которых не сохранилась. На роль кандидатов здесь претендуют виды, вымершие недавно или относительно недавно, образцы тканей которых все еще могут быть жизнеспособными.
Теперь мир может быть на шаг ближе к этой возможности. Предприниматель Бен Ламм и генетик Джордж Чёрч основали новую компанию под названием Colossal с конкретной целью разработки метода оживления мамонта с использованием технологии редактирования генов CRISPR. На начальном этапе компания потратит $15 млн на спонсирование исследований в лаборатории Чёрча в Гарвардской медицинской школе.
Предполагается, что созданное учеными существо не будет настоящим мамонтом. Вместо этого они намереваются создать гибрид слона и мамонта. Азиатский слон будет использоваться в качестве базового генома, поскольку он и мамонт имеют 99,6% общих генов. Оставшиеся 0,4% будут отредактированы с помощью CRISPR, чтобы придать животному черты мамонта и помочь ему переносить холодный климат. Эти черты включают два слоя толстого меха, большие запасы жира, меньшие уши, чтобы предотвратить потерю тепла, и, конечно же, огромные изогнутые клыки.
Затем гибридный эмбрион будет имплантирован самке африканского слона, поскольку их больший размер означает, что матери будет легче родить. Кроме того, команда не хочет оказывать дополнительное давление на исчезающую популяцию азиатских слонов.
Помимо этого, команда декларирует своей целью восстановление среды, в которой жили мамонты. Мамонтовая степь была биомом ледникового периода, характеризовавшимся травянистыми равнинами и населенным разнообразными животными, включая мамонтов, бизонов, лошадей, северных оленей и овцебыков. Мамонты действовали как бульдозеры, расчищая землю для роста быстрорастущих трав, и этот биом оказался настолько успешным, что охватил большую часть севера планеты.
Но, когда последние мамонты исчезли около 4000 лет назад, пришла в упадок и мамонтовая степь. По словам команды, восстановление этой экосистемы с процветающими лугами и лучшим снежным покровом поможет бороться с изменением климата за счет замедления таяния вечной мерзлоты.
Эти цели разделяет «Плейстоценовый парк», проект российского эколога Сергея Зимова и его сына Никиты. В их задачи входит замена современных низкопродуктивных экосистем на высокопродуктивные пастбища с высокой скоростью биокруговорота и большой плотностью и разнообразием животного мира.
На данный момент «Плейстоценовый парк» имеет общую огороженную площадь в 20 км² и является домом для девяти видов крупных травоядных животных: северный олень, якутская лошадь, лось, степной бизон, зубр, овцебык, як, калмыцкая корова, овца. На каком-то этапе Зимовы договорились разместить там мамонтов, если их когда-нибудь удастся воскресить.
Впрочем, у проектов по воскрешению животных есть свои противники. Несколько лет назад исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) опубликовали документ, в котором анализируются преимущества и риски возрождения вымерших видов. Команда предостерегла от создания «эко-зомби», видов, которые больше не имеют экологической функции в современном мире. В конце концов, природа приспособилась к отсутствию мамонтов в последние четыре тысячи лет.
Но даже если цели изменения экосистем не будут достигнуты, возрождение шерстистого мамонта станет важной вехой для науки, уверены в Colossal.