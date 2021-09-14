Генетический стартап хочет возродить шерстистого мамонта с помощью CRISPR

У новой генетической компании под названием Colossal есть грандиозные планы по возрождению шерстистого мамонта и возвращению этого вида в арктическую тундру. Цель состоит в том, чтобы восстановить давно потерянную экосистему, которая, по мнению руководства компании, могла бы помочь в борьбе с изменением климата.

Дискуссия вокруг использования генной инженерии для возвращения исчезнувших видов из мертвых в последние годы перешла от научной фантастики к разработке технической базы для реализации такого проекта. Речь, разумеется, не идет о динозаврах, ДНК которых не сохранилась. На роль кандидатов здесь претендуют виды, вымершие недавно или относительно недавно, образцы тканей которых все еще могут быть жизнеспособными.

Теперь мир может быть на шаг ближе к этой возможности. Предприниматель Бен Ламм и генетик Джордж Чёрч основали новую компанию под названием Colossal с конкретной целью разработки метода оживления мамонта с использованием технологии редактирования генов CRISPR. На начальном этапе компания потратит $15 млн на спонсирование исследований в лаборатории Чёрча в Гарвардской медицинской школе.