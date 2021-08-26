Гигантский аллозавр оказался падальщиком

Группа ученых под руководством Кэмерона Пала и Луиса Руэдаса из Портлендского государственного университета в своей новой работе утверждает, что аллозавры (Allosaurus) – род крупных теропод юрского периода – являлись не хищниками, а падальщиками.

Аллозавры были современниками одних из крупнейших когда-либо зарегистрированных травоядных динозавров. Сюда входили хорошо известные динозавры, такие как камаразавр, барозавр, апатозавр, диплодок, бронтозавр, суперзавр и брахиозавр. Брахиозавр, в частности, когда-то считался самым крупным наземным животным из когда-либо живших, и мог достигать 20 метров в длину и 64 тонн в весе.

Когда эти гигантские динозавры умирали от естественных причин – болезней, голода и слабости, что типично для многих современных популяций травоядных, их туш было достаточно, чтобы поддерживать жизнеспособные популяции аллозавров даже без охоты.

Исследователи поддержали эту гипотезу с помощью надежной агентно-ориентированной модели, которая смоделировала взаимосвязь между ресурсами падали (тушами), присутствующими в формации Моррисон, образовавшейся в результате гибели этих завропод, и потребностями аллозавра в пищевой энергии.