Гигантский аллозавр оказался падальщиком

Группа ученых под руководством Кэмерона Пала и Луиса Руэдаса из Портлендского государственного университета в своей новой работе утверждает, что аллозавры (Allosaurus) – род крупных теропод юрского периода – являлись не хищниками, а падальщиками.
Аллозавры были современниками одних из крупнейших когда-либо зарегистрированных травоядных динозавров. Сюда входили хорошо известные динозавры, такие как камаразавр, барозавр, апатозавр, диплодок, бронтозавр, суперзавр и брахиозавр. Брахиозавр, в частности, когда-то считался самым крупным наземным животным из когда-либо живших, и мог достигать 20 метров в длину и 64 тонн в весе.
Когда эти гигантские динозавры умирали от естественных причин – болезней, голода и слабости, что типично для многих современных популяций травоядных, их туш было достаточно, чтобы поддерживать жизнеспособные популяции аллозавров даже без охоты.
Исследователи поддержали эту гипотезу с помощью надежной агентно-ориентированной модели, которая смоделировала взаимосвязь между ресурсами падали (тушами), присутствующими в формации Моррисон, образовавшейся в результате гибели этих завропод, и потребностями аллозавра в пищевой энергии.
Они также изучили морфологию черепа, в том числе степень бинокулярного зрения у хищников по сравнению с падальщиками, а также экологические данные по окаменелостям, такие как относительная численность популяции хищников, травоядных и падальщиков.
Относительная хрупкость черепа и зубов аллозавра уже заставляла усомниться в том, что эти животные были хищниками. В дополнение к этому недостатку, у аллозавра не было бинокулярного зрения, необходимого для успешного хищника: степень его бинокулярного зрения была только на 30% схожа со зрением тираннозавров и составляла всего 15% от зрения современного льва.
Аллозавры ходили на двух ногах, имели большую голову и челюсти, полные длинных острых зубов, которые легко выпадали и постоянно обновлялись. Также, как и у Ти-рекса, у них были маленькие плечи и кисти передних лап. Вместе эти характеристики и внешнее сходство с T. rex привели к тому, что аллозавр стал считаться главным хищником поздней юры.
Исследователи отмечают, что теперь этот стереотип нужно пересмотреть, поскольку аллозавры играли экологическую роль мусорщиков, подобно сегодняшним стервятникам, и не являлись активными хищниками.