Гигантский доисторический крокодил мог охотиться на динозавров

Гигантский доисторический крокодил дейнозух (Deinosuchus) известен палеонтологам еще с середины XIX века. Подробно этот вид из семейства аллигаторовых был описан в 1909 году, однако только теперь было подтверждено, что рептилия была способна убивать и есть динозавров.

В исследовании, проведенном доктором Адамом Коссеттом из Университета штата Айова, палеонтологи рассмотрели существующие окаменелости дейнозухов, а также проанализировали новые окаменелости, которые недавно были обнаружены в Западном Техасе.

Среди прочего, было установлено, что существо, жившее от 75 до 82 миллионов лет назад, вырастало до длины не менее 10 метров, что в два раза больше, чем самые крупные современные крокодилы.