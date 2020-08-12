Гигантский доисторический крокодил мог охотиться на динозавров
Гигантский доисторический крокодил дейнозух (Deinosuchus) известен палеонтологам еще с середины XIX века. Подробно этот вид из семейства аллигаторовых был описан в 1909 году, однако только теперь было подтверждено, что рептилия была способна убивать и есть динозавров.
В исследовании, проведенном доктором Адамом Коссеттом из Университета штата Айова, палеонтологи рассмотрели существующие окаменелости дейнозухов, а также проанализировали новые окаменелости, которые недавно были обнаружены в Западном Техасе.
Среди прочего, было установлено, что существо, жившее от 75 до 82 миллионов лет назад, вырастало до длины не менее 10 метров, что в два раза больше, чем самые крупные современные крокодилы.
Анализ черепов дейнозухов показал, что у животного была сила укуса, позволявшая ему убивать даже самых крупных хищных динозавров. Это открытие подтверждается характерными следами укусов, которые были обнаружены на окаменелых костях динозавров. Считается, что дейнозух, вероятно, устраивал засаду на динозавров, когда они пили у кромки воды.
Кроме того, исследователи определили, что дейнозухи разделялись на три подвида, и все они обитали на территории нынешних США. К ним относятся Deinosuchus hatcheri и Deinosuchus riograndensis, обитавшие на западе от Монтаны до северной Мексики, а также Deinosuchus schwimmeri, обитавший на востоке от Нью-Джерси до Миссисипи. В то время континент был разделен посередине мелким морем.
Считается, что дейнозухи тесно связаны с современными аллигаторами. Однако в отличие от них, у доисторической рептилии был выпуклый нос. Значение этой особенности до сих пор остается загадкой.
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