Горыныч пермского периода

Палеонтологи давно отдают дань сказочным персонажам. Среди ископаемых существ можно, например, встретить множество толкиеновских героев, хотя и в ином обличье: дракон Анкалагон стал страшненьким червем, гном Бомбур, равно как дитя человека и эльфа Эариндил – древними млекопитающими, а Саурон, конечно, динозавром. Есть среди окаменелостей и герои русских (и обрусевших) сказок: Индрик-зверь, Страшила. Теперь вот увековечен Змей Горыныч.

Именем «горыныч» (Gorynychus) назван звероящер пермского периода, обитавший на территории Восточной Европы 260 миллионов лет назад. Остатки горыныча найдены в Кировской области и в Республике Марий Эл. Горыныч был размером с медведя. Как у других звероящеров и других рептилий, у него происходила постоянная смена зубов, но по весьма оригинальному сценарию. У его родственников, как и положено, сначала выпадал старый зуб, после чего рос новый. У горыныча при смене клыков сначала вырастал новый и только затем вываливался старый. Поэтому на его верхней челюсти нередко росли сразу две пары саблевидных клыков, придававших зверо-ящеру при жизни, да и после смерти тоже, весьма необычный облик.

По словам одного из придумавших это название ученых, сотрудника Вятского палеонтологического музея Владимира Масютина, это не мешало горынычу оставаться одним из крупнейших хищников конца пермского периода.