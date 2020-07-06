Хищники палеозоя: древние морские скорпионы вырастали до 2,5 метров

До того, как массовое пермское вымирание уничтожило около 95% всех организмов на Земле, планета переживала палеозойскую эру. В этот период времени (между 541 и 252 миллионами лет назад) членистоногие отличались большим разнообразием размеров: от совсем крошечных до гигантских.

Некоторые членистоногие тогда и вовсе относились к самым крупным животным. Так, в палеозойских океанах обитало одно из самых опасных членистоногих в истории планеты: морской скорпион — Eurypterida. В новом исследовании австралийские палеобиологи сгруппировали и систематизировали информацию об этих удивительных существах.