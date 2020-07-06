Хищники палеозоя: древние морские скорпионы вырастали до 2,5 метров
До того, как массовое пермское вымирание уничтожило около 95% всех организмов на Земле, планета переживала палеозойскую эру. В этот период времени (между 541 и 252 миллионами лет назад) членистоногие отличались большим разнообразием размеров: от совсем крошечных до гигантских.
Некоторые членистоногие тогда и вовсе относились к самым крупным животным. Так, в палеозойских океанах обитало одно из самых опасных членистоногих в истории планеты: морской скорпион — Eurypterida. В новом исследовании австралийские палеобиологи сгруппировали и систематизировали информацию об этих удивительных существах.
Хотя Eurypterida в целом выглядела как скорпион (с похожей формой тела, хотя и приспособленной для плавания), в буквальном смысле она им не была, а более походила на двоюродных братьев современных скорпионов. Исключительной частью эволюционной истории этих существ является то, как они вписываются в палеозойский гигантизм.
Среди морских скорпионов были даже самые крупные морские хищники, которые когда-либо обнаруживались в окаменелостях: в их числе и вид Jaekelopterus rhenaniae, длина которого предположительно составляла более 2,5 метров. Эти великаны находились тогда в том же месте пищевой цепи, что и большая белая акула в наше время.
Исследователи полагают, что эти существа были ловкими пловцами. Своими огромными передними конечностями, вооруженными когтями, они хватали жертву, а затем раздавливали ее между зубоподобными структурами, носящих название гнатобазические шипы. Хотя мы точно не знаем, что именно ели эти животные, скорее всего, в их меню была рыба и мелкие членистоногие.
Первый документально подтвержденный образец морских скорпионов, найденный в конце XIX века в Мельбурне, представлял собой фрагмент экзоскелета этого животного. До настоящего исследования было лишь около десяти записей об этих существах — и только одна попытка объединить все вместе. Таким образом, разнообразие и распространение этих окаменелостей было довольно неопределенным.
В новой работе авторы использовали известные образцы окаменелостей в австралийских музеях, а также узнали морских скорпионов в некоторых других ранее не идентифицированных окаменелостях. Таким образом исследователи получили доказательства существования шести различных групп этих животных.
«Собирая эти образцы вместе в нашей последней публикации, мы иллюстрируем Pterygotidae (семейство морских скорпионов, длина которых достигала 2,5 метра), которые доминировали в отчете об окаменелостях в Австралии. Хотя это было отмечено ранее, обилие материала из разных мест и периодов времени, особенно из Виктории, было неожиданным», — пишут авторы работы.
В дальнейшем исследователи планируют повторное посещение мест, где были найдены окаменелости морских скорпионов в надежде обнаружить более целые образцы. Это не только поможет задокументировать виды австралийских морских скорпионов, но и поспособствует лучшему пониманию окружающей среды, в которой они обитали.
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