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Палеонтология

Иридий, обнаруженный в кратере Чикшулуб, поставил точку в деле о вымирании динозавров

National Geographic Россия
25 февраля 2021
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Фото: Тhe University of Texas at Austin
Новое исследование утверждает, что за гибелью динозавров однозначно стоит метеорит.

Астероидная пыль, обнаруженная под ударным кратером Чикшулуб (иногда ошибочно транслитерируется как Чиксулуб) в Мексиканском заливе, подтверждает основную теорию о том, что 66 миллионов лет назад падение астероида диаметром около 11 километров на Землю привело к гибели 75% жизни на планете, включая всех нептичьих динозавров.

Кратер, оставленный астероидом, уничтожившим динозавров, находится на полуострове Юкатан. Он называется Чикшулуб в честь близлежащего города. Часть кратера находится на море, а часть — на суше. Кратер погребен под многими слоями горных пород и отложений. Миссия 2016 года под руководством Международной программы открытия океана совместно с Техасским университетом в Остине извлекла керны горных пород в прибрежной части кратера.

Исследователи изучили 900 метров керна из-под морского дна под кратером и нашли доказательства астероидной пыли в образцах. Этим доказательством служит иридий, элемент, который редко встречается в земной коре, но присутствует в повышенных количествах в некоторых типах астероидов.

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Тhe University of Texas at Austin Кратер Чикшулуб на карте

Именно иридиевый пласт в геологическом слое, обнаруженный во всем мире, впервые привел ученых к мысли о вымирании, вызванном астероидом. Теперь ученые нашли иридий непосредственно под кратером, и его слой оказался настолько толстым, что они смогли определить его точный возраст — слой начал формироваться 66 миллионов лет назад через несколько дней после удара и завершил формирование спустя два десятилетия после столкновения астероида с Землей.

«Сейчас мы находимся на таком уровне совпадения, что его нельзя объяснить без причинно-следственной связи. Это развеивает любые сомнения, что иридиевая аномалия в геологическом слое не связана с кратером Чикшулуб», — Шон Гулик, соруководитель экспедиции 2016 года.

По словам ученых, пыль — это все, что осталось от астероида размером с город. Вредные химические элементы вместе с пылью поднялись в воздух и циркулировали в атмосфере около двух десятилетий, вызвав кислотные дожди и резкое похолодание, спровоцировавшие голод для живых существ на всей планете.

Затем этот слой астероидной пыли вперемешку с сернистыми соединениями осел на землю, сформировав отпечаток этого апокалиптического события, который можно обнаружить по всей планете. Исследователи отмечают, что помимо иридия в разрезе кратера были обнаружены повышенные уровни других элементов, связанных с материалами астероидов.

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Шон Гулик, профессор-исследователь Техасского университета в Школе наук о Земле Остина Джексона, и Джоанна Морган, профессор Имперского колледжа Лондона, исследуют керны горных пород, извлеченные из кратера во время исследовательской миссии 2016 года
Фото: Тhe University of Texas at Austin
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Исследователи обнаружили высокие концентрации элемента иридия – маркера материала астероидов – в средней части ядра, которое содержит смесь пепла от удара и океанских отложений. Иридий вычисляется в частях на миллиард.
Фото: Тhe University of Texas at Austin

Их концентрация и состав напоминают измерения, сделанные в геологическом слое на 52 участках по всему земному шару, что является дополнительным доказательством того, что слой был создан астероидом.

«Мы объединили результаты четырех независимых лабораторий по всему миру, чтобы убедиться, что сделали все правильно», — Стивен Годерис, ведущий автор исследования.

В 2019 году ученые едва ли не поминутно воссоздали хронологию столкновения планеты с гигантским метеоритом, вызвавшим мел-палеогеновое вымирание. По словам ученых, удар астероида образовал многокилометровый кратер на дне океана, мгновенно испарив камень и воду. Многократная ударная волна превратила в щепки скалы, и буквально за несколько десятков минут над кратером образовался массив расплавленного грунта толщиной около 40 метров.

Затем, океан устремился обратно в зияющую расплавленную щель, увлекая за собой массив, образовавшийся на вершине кратера. В течение часа кратер представлял собой пенящийся и бурлящий чан каменистого океанического супа, выплескивающийся из-за обвалов крутой стены кратера. Скалистые осколки медленно оседали, и менее чем за сутки образовали на дне кратера 130-метровый слой.

Воздействие астероида испарило серосодержащие породы кратера, подтверждая теории о том, что в результате катастрофы в атмосферу было выброшено 325 гигатонн серы. Тем не менее, почти полное отсутствие элемента в отложениях кратера намекает на то, что даже это гигантское число может оказаться слишком низким.

Астероид, влетевший в Землю на скорости около 25 километров в секунду, вызвал вспышку энергии, которая подожгла всё в радиусе 1500 километров. Мощное цунами прокатилось по Мексиканскому заливу — и, возможно, по всему миру.

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