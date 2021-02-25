Иридий, обнаруженный в кратере Чикшулуб, поставил точку в деле о вымирании динозавров

Астероидная пыль, обнаруженная под ударным кратером Чикшулуб (иногда ошибочно транслитерируется как Чиксулуб) в Мексиканском заливе, подтверждает основную теорию о том, что 66 миллионов лет назад падение астероида диаметром около 11 километров на Землю привело к гибели 75% жизни на планете, включая всех нептичьих динозавров.
Кратер, оставленный астероидом, уничтожившим динозавров, находится на полуострове Юкатан. Он называется Чикшулуб в честь близлежащего города. Часть кратера находится на море, а часть — на суше. Кратер погребен под многими слоями горных пород и отложений. Миссия 2016 года под руководством Международной программы открытия океана совместно с Техасским университетом в Остине извлекла керны горных пород в прибрежной части кратера.
Исследователи изучили 900 метров керна из-под морского дна под кратером и нашли доказательства астероидной пыли в образцах. Этим доказательством служит иридий, элемент, который редко встречается в земной коре, но присутствует в повышенных количествах в некоторых типах астероидов.
Именно иридиевый пласт в геологическом слое, обнаруженный во всем мире, впервые привел ученых к мысли о вымирании, вызванном астероидом. Теперь ученые нашли иридий непосредственно под кратером, и его слой оказался настолько толстым, что они смогли определить его точный возраст — слой начал формироваться 66 миллионов лет назад через несколько дней после удара и завершил формирование спустя два десятилетия после столкновения астероида с Землей.
По словам ученых, пыль — это все, что осталось от астероида размером с город. Вредные химические элементы вместе с пылью поднялись в воздух и циркулировали в атмосфере около двух десятилетий, вызвав кислотные дожди и резкое похолодание, спровоцировавшие голод для живых существ на всей планете.
Затем этот слой астероидной пыли вперемешку с сернистыми соединениями осел на землю, сформировав отпечаток этого апокалиптического события, который можно обнаружить по всей планете. Исследователи отмечают, что помимо иридия в разрезе кратера были обнаружены повышенные уровни других элементов, связанных с материалами астероидов.
Их концентрация и состав напоминают измерения, сделанные в геологическом слое на 52 участках по всему земному шару, что является дополнительным доказательством того, что слой был создан астероидом.
В 2019 году ученые едва ли не поминутно воссоздали хронологию столкновения планеты с гигантским метеоритом, вызвавшим мел-палеогеновое вымирание. По словам ученых, удар астероида образовал многокилометровый кратер на дне океана, мгновенно испарив камень и воду. Многократная ударная волна превратила в щепки скалы, и буквально за несколько десятков минут над кратером образовался массив расплавленного грунта толщиной около 40 метров.
Затем, океан устремился обратно в зияющую расплавленную щель, увлекая за собой массив, образовавшийся на вершине кратера. В течение часа кратер представлял собой пенящийся и бурлящий чан каменистого океанического супа, выплескивающийся из-за обвалов крутой стены кратера. Скалистые осколки медленно оседали, и менее чем за сутки образовали на дне кратера 130-метровый слой.
Воздействие астероида испарило серосодержащие породы кратера, подтверждая теории о том, что в результате катастрофы в атмосферу было выброшено 325 гигатонн серы. Тем не менее, почти полное отсутствие элемента в отложениях кратера намекает на то, что даже это гигантское число может оказаться слишком низким.
Астероид, влетевший в Землю на скорости около 25 километров в секунду, вызвал вспышку энергии, которая подожгла всё в радиусе 1500 километров. Мощное цунами прокатилось по Мексиканскому заливу — и, возможно, по всему миру.