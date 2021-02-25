Иридий, обнаруженный в кратере Чикшулуб, поставил точку в деле о вымирании динозавров

Астероидная пыль, обнаруженная под ударным кратером Чикшулуб (иногда ошибочно транслитерируется как Чиксулуб) в Мексиканском заливе, подтверждает основную теорию о том, что 66 миллионов лет назад падение астероида диаметром около 11 километров на Землю привело к гибели 75% жизни на планете, включая всех нептичьих динозавров.

Кратер, оставленный астероидом, уничтожившим динозавров, находится на полуострове Юкатан. Он называется Чикшулуб в честь близлежащего города. Часть кратера находится на море, а часть — на суше. Кратер погребен под многими слоями горных пород и отложений. Миссия 2016 года под руководством Международной программы открытия океана совместно с Техасским университетом в Остине извлекла керны горных пород в прибрежной части кратера.

Исследователи изучили 900 метров керна из-под морского дна под кратером и нашли доказательства астероидной пыли в образцах. Этим доказательством служит иридий, элемент, который редко встречается в земной коре, но присутствует в повышенных количествах в некоторых типах астероидов.