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Палеонтология

Ископаемый моллюск поведал о продолжительности суток в меловом периоде

Анастасия Баринова
10 марта 2020
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Фото: Niels J. de Winter / Paleoceanography and Paleoclimatology
Раковины моллюсков растут в зависимости от времени суток.

Тело большинства моллюсков покрывает раковина — внешний скелет, выполняющий защитную и опорную функции. Он растет в течение всей жизни животного, увеличиваясь слой за слоем. По этим слоям, как по годовым кольцам на срезе дерева, можно посчитать возраст моллюска.

Считается, что в разное время года рост происходит с разной скоростью: зимой он замедляется. Ученые из Брюссельского свободного университета дополнили эти знания, что одновременно позволило измерить сутки мелового периода.

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Специалисты провели химический анализ раковины представителя вымершей группы двустворчатых рудистов Torreites sanchezi. Эти моллюски имели толстые асимметричные створки раковины, прикрепляясь одной стороной к опоре. Вероятно, они же были предками современных кораллов.

Образец был найден на территории, где в наши дни располагается Оман. Моллюск жил 70 миллионов лет назад, в поздний меловой период — в то время эта часть суши была мелководьем. Масс-спектрометрический, рентгеновский, изотопный и другие методы исследования показали, что температура океана тогда была значительно выше нынешней: около +40 °C в летнее время года и около +30 °C в зимнее.

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Niels J. de Winter / Paleoceanography and Paleoclimatology

Раковина ежедневно увеличивалась в толщину примерно на 40 нанометров, но основная разница оказалась не сезонной, а суточной. Однако сам по себе моллюск в процессе фотосинтеза не участвует, поэтому вероятно, что его потребности в дневном свете ему обеспечивали симбиотические организмы — водоросли, как это происходит у современных коралловых полипов.

И наконец внимательно рассмотрев летние и зимние кольца, ученые определили возраст моллюска: 9 лет. При этом количество колец за каждый год составило 372, а не 365, как произошло бы в наше время. На основе этого специалисты делают вывод, что сутки в позднем меловом периоде длились 23,5 часа вместо 24. Земля тогда вращалась быстрее, чем сейчас — это зависит от гравитационного воздействия Луны, вызывающего силы приливного трения.

Узнайте, как моллюски «питаются» Солнцем.