Ископаемый моллюск поведал о продолжительности суток в меловом периоде

Тело большинства моллюсков покрывает раковина — внешний скелет, выполняющий защитную и опорную функции. Он растет в течение всей жизни животного, увеличиваясь слой за слоем. По этим слоям, как по годовым кольцам на срезе дерева, можно посчитать возраст моллюска.

Считается, что в разное время года рост происходит с разной скоростью: зимой он замедляется. Ученые из Брюссельского свободного университета дополнили эти знания, что одновременно позволило измерить сутки мелового периода.