Ископаемый моллюск поведал о продолжительности суток в меловом периоде

Тело большинства моллюсков покрывает раковина — внешний скелет, выполняющий защитную и опорную функции. Он растет в течение всей жизни животного, увеличиваясь слой за слоем. По этим слоям, как по годовым кольцам на срезе дерева, можно посчитать возраст моллюска.
Считается, что в разное время года рост происходит с разной скоростью: зимой он замедляется. Ученые из Брюссельского свободного университета дополнили эти знания, что одновременно позволило измерить сутки мелового периода.
Специалисты провели химический анализ раковины представителя вымершей группы двустворчатых рудистов Torreites sanchezi. Эти моллюски имели толстые асимметричные створки раковины, прикрепляясь одной стороной к опоре. Вероятно, они же были предками современных кораллов.
Образец был найден на территории, где в наши дни располагается Оман. Моллюск жил 70 миллионов лет назад, в поздний меловой период — в то время эта часть суши была мелководьем. Масс-спектрометрический, рентгеновский, изотопный и другие методы исследования показали, что температура океана тогда была значительно выше нынешней: около +40 °C в летнее время года и около +30 °C в зимнее.
Раковина ежедневно увеличивалась в толщину примерно на 40 нанометров, но основная разница оказалась не сезонной, а суточной. Однако сам по себе моллюск в процессе фотосинтеза не участвует, поэтому вероятно, что его потребности в дневном свете ему обеспечивали симбиотические организмы — водоросли, как это происходит у современных коралловых полипов.
И наконец внимательно рассмотрев летние и зимние кольца, ученые определили возраст моллюска: 9 лет. При этом количество колец за каждый год составило 372, а не 365, как произошло бы в наше время. На основе этого специалисты делают вывод, что сутки в позднем меловом периоде длились 23,5 часа вместо 24. Земля тогда вращалась быстрее, чем сейчас — это зависит от гравитационного воздействия Луны, вызывающего силы приливного трения.
Узнайте, как моллюски «питаются» Солнцем.