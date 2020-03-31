Как древний глазастый четвероног помог проследить эволюцию зрения

Английское «google» в переводе на русский буквально означает «пучить глаза». И делать это мы научились еще в девонском периоде. Ведь для того, чтобы выйти на сушу, нужно было обрести не только органы воздушного дыхания, многопалые опорные конечности, но и глаза, пригодные для бинокулярного зрения.

С тех пор тут у нас мало что изменилось. Измерения диаметра глазниц у девонских рыб и первых наземных позвоночных, выполненные Малколмом Маклвером и его коллегами в Северо-Западном университете (Иллинойс), показали, что при переходе на сушу размер глаз у этих существ вырос почти втрое. При этом площадь обозреваемого пространства увеличивается в миллион раз, что не так важно в воде, но дает значительные преимущества в поисках добычи в воздушной среде. Поскольку названные преобразования органов у будущих обитателей суши случились еще в водоемах, можно было предполагать, что и бинокулярное зрение появилось рано. Теперь переходная во всех отношениях форма найдена на Тиманском кряже Павлом Безносовым и его командой из Института геологии Коми научного центра УрО РАН (Сыктывкар).