Как древний глазастый четвероног помог проследить эволюцию зрения

Английское «google» в переводе на русский буквально означает «пучить глаза». И делать это мы научились еще в девонском периоде. Ведь для того, чтобы выйти на сушу, нужно было обрести не только органы воздушного дыхания, многопалые опорные конечности, но и глаза, пригодные для бинокулярного зрения.
С тех пор тут у нас мало что изменилось. Измерения диаметра глазниц у девонских рыб и первых наземных позвоночных, выполненные Малколмом Маклвером и его коллегами в Северо-Западном университете (Иллинойс), показали, что при переходе на сушу размер глаз у этих существ вырос почти втрое. При этом площадь обозреваемого пространства увеличивается в миллион раз, что не так важно в воде, но дает значительные преимущества в поисках добычи в воздушной среде. Поскольку названные преобразования органов у будущих обитателей суши случились еще в водоемах, можно было предполагать, что и бинокулярное зрение появилось рано. Теперь переходная во всех отношениях форма найдена на Тиманском кряже Павлом Безносовым и его командой из Института геологии Коми научного центра УрО РАН (Сыктывкар).
Обнаружить Parmastega aelidae, жившую 380 — 370 миллионов лет назад в водоемах Южного Тимана (ныне Республика Коми), помог грант Национального географического общества.
Пармастега (так от слова «парма», на языке коми – «таежные холмы», назвали древнего четверонога) отличалась высоким черепом с огромными «смотрящими» вперед глазницами, как у крокодилов. Однако ноздри этого существа, когда оно всплывало, оказывались ниже водной поверхности, а значит, использовались для тока воды, а не воздуха. По словам Нади Фрёблиш из Исследовательского института эволюции и биоразнообразия (Берлин), «пармастега – это сокровищница данных о сложных эволюционных изменениях позвоночных при выходе на сушу».
Наши глаза прошли долгий эволюционный путь и в основном развивались в водной среде: уже хотя бы поэтому глаза нужно беречь, не давая им пересыхать.