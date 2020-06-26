Как инцест погубил мамонтов

Исследование провел международный коллектив ученых на основе генома шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius). Были проанализированы ДНК мамонта, жившего 45 000 лет назад на северо-востоке Сибири, а также 4300-летние образцы с острова Врангеля. В обоих случаях ученым удалось извлечь почти всю значимую часть ДНК животных, что дало максимально полную картину.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Current Biology, выяснилось, что вымирание угрожало мамонтам за последние 300 тысяч лет минимум дважды. Популяция Mammuthus primigenius начала заметно уменьшаться в середине или в начале плейстоцена: около 250-300 тысяч лет назад. Причины этого пока не известны, тем более, что животные смогли это пережить. Однако последовавшее затем оледенение «добило» сократившуюся популяцию окончательно, и под конец ледниковой эпохи, 12 тысяч лет назад, тенденцию к снижению численности уже было не остановить.

Мамонты с острова Врангеля — одни из последних представителей этого вида на планете; они на 6000 лет пережили материковых собратьев. Анализ ДНК показал, что их геном отличается крайне низкой наследственной изменчивостью. Такое явление характерно для исчезающих популяций, где родственные особи спариваются друг с другом.

Итогом научной работы стало понимание причин исчезновения последних «островных» мамонтов. В изученных нитях ДНК отцовские и материнские участки различались минимально — то есть родители животного генетически были очень близкими родственниками, что не удивительно при проживании популяции на небольшой изолированной территории. Но такой «инцест» (или, точнее, более общий термин «инбридинг»: близкородственное скрещивание) приводит к росту генетических мутаций. В каждом поколении здоровье мамонтов становилось слабее, и однажды они уже не были способны противостоять враждебной окружающей среде.

Между тем, генетическое разнообразие древнего мамонта гораздо шире, так что перед учеными остается задача — понять причины первого этапа сокращения численности этого вида.

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