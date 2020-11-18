Как крупные длинношеие динозавры стали править среди травоядных юрского периода
Новое исследование, проведенное группой аргентинских ученых, предполагает, что длинношеие зауроподы, крупнейшие животные, когда-либо ходившие по Земле, стали доминировать в юрский период благодаря большой вспышке вулканической активности, которая началась около 184 миллионов лет назад. Возникший в результате экологический кризис мог вызвать сдвиг в жизни растений, который дал этим зубастым и толстокожим травоядным существенное преимущество перед другими травоядными.
Недавно обнаруженный в аргентинской Патагонии динозавр Багуалия альба (Bagualia alba) — одна из старейших когда-либо обнаруженных окаменелостей зауроподов, датируемая 179 миллионами лет назад. Как и другие зауроподы, B. alba имели мощные челюсти и большой кишечник, что помогало им употреблять в пищу твердый растительный материал.
Исследователи обнаружили, что B. alba обладал характерными чертами настоящих зауроподов: большими столбовидными ногами, массивными размерами, длинной шеей, широкими и сильными челюстями, а также большими ложкообразными зубами с толстой эмалью. Эта группа динозавров, также известная как эузавроподы (Eusauropoda), стала доминировать в средней и поздней юре примерно от 174 до 145 миллионов лет назад, породив внушающих трепет гигантов, таких как аргентинозавр (Argentinosaurus) и Dreadnoughtus schrani.
По словам ведущего автора исследования Диего Пола из Палеонтологического музея Эджидио Феруглио, в раннем юрском периоде, примерно между 201 и 174 миллионами лет назад, зауроподы конкурировали со многими другими травоядными, включая зауроподоморфов — своих дальних родственников, таких как Mussaurus patagonicus с менее мощными челюстями и более короткими шеями.
Оставалось неясным, что дало эузавроподам преимущество в их конкурентной борьбе. Отчасти это связано с небольшим количеством найденных окаменелостей, относящихся к переходу между ранней и средней юрой.
Одним из возможных виновников был экологический кризис, который произошел к концу ранней юры. Этот эпизод связан с глобальным потеплением и закислением океана, которые привели к массовому вымиранию видов, особенно в водной среде. Ученые ранее предполагали, что этот эпизод был связан с крупными извержениями вулканов в Южном полушарии.
Этот импульс вулканизма также мог привести к серьезным изменениям в местной жизни флоры. В ранней юре преобладали семенные папоротники, саговники и гинкго, но к средней юре в более засушливом и теплом климате начали процветать хвойные деревья. Это, в свою очередь, могло усложнить жизнь многим зауроподоморфам, которые исчезли из летописи окаменелостей после ранней юры.
Как показывает исследование, B. alba был жив и здоров 179 миллионов лет назад, намного позже вулканических последствий. Пол и его коллеги предполагают, что B. alba и другие эузауроподы, возможно, лучше всего были приспособлены к жеванию очень жестких листьев хвойных пород. Их сверхмощные челюсти и зубы были в состоянии пережевывать эти листья, а их длинный кишечник был хорошо приспособлен к перевариванию веществ, которые растения содержали.
Новая окаменелость «является важным дополнением к нашей удручающе неполной картине ранней эволюции зауроподов», — говорит Пол Барретт, палеонтолог из Музея естественной истории в Лондоне.
По его словам, авторы работы предложили новую интересную идею, которую можно будет проверить с помощью новых открытий в будущем. «Если они правы, это дало бы четкое представление о взаимосвязях между эволюцией планеты, климатом, флорой и фауной», — заключает Барретт.
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