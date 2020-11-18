Как крупные длинношеие динозавры стали править среди травоядных юрского периода

По словам ведущего автора исследования Диего Пола из Палеонтологического музея Эджидио Феруглио, в раннем юрском периоде, примерно между 201 и 174 миллионами лет назад, зауроподы конкурировали со многими другими травоядными, включая зауроподоморфов — своих дальних родственников, таких как Mussaurus patagonicus с менее мощными челюстями и более короткими шеями.

Оставалось неясным, что дало эузавроподам преимущество в их конкурентной борьбе. Отчасти это связано с небольшим количеством найденных окаменелостей, относящихся к переходу между ранней и средней юрой.

Одним из возможных виновников был экологический кризис, который произошел к концу ранней юры. Этот эпизод связан с глобальным потеплением и закислением океана, которые привели к массовому вымиранию видов, особенно в водной среде. Ученые ранее предполагали, что этот эпизод был связан с крупными извержениями вулканов в Южном полушарии.

Этот импульс вулканизма также мог привести к серьезным изменениям в местной жизни флоры. В ранней юре преобладали семенные папоротники, саговники и гинкго, но к средней юре в более засушливом и теплом климате начали процветать хвойные деревья. Это, в свою очередь, могло усложнить жизнь многим зауроподоморфам, которые исчезли из летописи окаменелостей после ранней юры.

Как показывает исследование, B. alba был жив и здоров 179 миллионов лет назад, намного позже вулканических последствий. Пол и его коллеги предполагают, что B. alba и другие эузауроподы, возможно, лучше всего были приспособлены к жеванию очень жестких листьев хвойных пород. Их сверхмощные челюсти и зубы были в состоянии пережевывать эти листья, а их длинный кишечник был хорошо приспособлен к перевариванию веществ, которые растения содержали.