Как погиб Паратетис – древний водоем, простиравшийся от Альп до Алтая

Около 34 миллионов лет назад на нашей планете сформировался гигантский водоем, простиравшийся от Альпийских гор до Аральского моря в Центральной Азии. В зависимости от периода и подхода к исследованиям ученые называют этот водоем то океаном, то морем, то озером.
Исследователи дали этому водному массиву имя Паратетис, что означало его нахождение за пределами Тетиса — древнего океана, разделявшего древние континенты Лавразию и Гондвану.
До сих пор мало что было известно о приливах и отливах этого моря в течение его существования, но новое исследование выявило четыре катастрофических, обусловленных климатом цикла, которые уменьшили размер водоема и, скорее всего, уничтожили значительное количество видов, живущих в нем.
Водная жизнь в Паратетисе была уникальной: она охватывала всё — от моллюсков и ракообразных до маленьких китов и дельфинов, которые эволюционировали в соответствии с их ограниченным окружением. Однако со временем в море значительно снизился уровень воды и повысилась концентрация соли. Ученые отмечают, что очень немногие виды были способны пережить такие условия.
Исследователи из Утрехтского университета, Геологического института РАН, Зенкенбергского центра исследований биоразнообразия и климата и Бухарестского университета изучали палеонтологические летописи, осадочные отложения и геологию вокруг Черного моря, которое в то время было центром Паратетиса. Они выявили четыре основных случая падения уровня воды за несколько миллионов лет, а также смоделировали возможный уровень воды по всему региону.
Самое сильное из зафиксированных падений воды случилось между 7,9 и 7,65 миллионами лет назад. Это событие известно, как Великая Херсонская засуха. Во время этого эпизода уровень воды в Паратетисе упал на 250 метров, разделив водоем на мини-озера, которые временами становились токсичными для большинства водных организмов.
Во время своего расцвета Паратетис занимал площадь около 2,8 миллиона квадратных километров, вмещая в 10 раз больше воды, чем сегодня содержится во всех озерах планеты. По расчетам исследователей, во время эпизодов засухи Паратетис мог потерять до 70 процентов своей площади и до трети всего объема.
Повлияли на исчезновение Паратетиса и температурные сдвиги, и количество осадков в Евразии, когда леса сменялись открытыми местностями.
«Частичное высыхание Паратетиса совпадает с изменениями климата, пищевой цепи и ландшафта на всей территории Евразии, хотя точные триггеры и механизмы произошедшего еще предстоит выяснить», — пишут исследователи в опубликованной ими статье.
Сегодняшнее Черное море, Каспийское море, Аральское море, озеро Урмия, озеро Намак и другие являются остатками Паратесиса.