Как погиб Паратетис – древний водоем, простиравшийся от Альп до Алтая

Около 34 миллионов лет назад на нашей планете сформировался гигантский водоем, простиравшийся от Альпийских гор до Аральского моря в Центральной Азии. В зависимости от периода и подхода к исследованиям ученые называют этот водоем то океаном, то морем, то озером.

Исследователи дали этому водному массиву имя Паратетис, что означало его нахождение за пределами Тетиса — древнего океана, разделявшего древние континенты Лавразию и Гондвану.

До сих пор мало что было известно о приливах и отливах этого моря в течение его существования, но новое исследование выявило четыре катастрофических, обусловленных климатом цикла, которые уменьшили размер водоема и, скорее всего, уничтожили значительное количество видов, живущих в нем.

Водная жизнь в Паратетисе была уникальной: она охватывала всё — от моллюсков и ракообразных до маленьких китов и дельфинов, которые эволюционировали в соответствии с их ограниченным окружением. Однако со временем в море значительно снизился уровень воды и повысилась концентрация соли. Ученые отмечают, что очень немногие виды были способны пережить такие условия.