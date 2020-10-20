Как происходило самое масштабное вымирание в истории: окончательная геохимическая реконструкция

Самое масштабное массовое вымирание в истории Земли произошло около 252 миллионов лет назад. Оно ознаменовало конец пермской и начало триасовой эпохи. Около трех четвертей всего живого на суше и около 95% жизни в океане исчезли всего за несколько тысяч лет.

Беспрецедентная вулканическая деятельность в сегодняшней Сибири и выброс большого количества метана со дна моря давно обсуждаются как потенциальные триггеры пермско-триасового вымирания. Но точная причина и последовательность событий, приведших к массовому вымиранию, оставались спорными.

Используя новейшие аналитические методы и подробные модельные расчеты, ученым из Центра исследований океана Гельмгольца GEOMAR в Киле в сотрудничестве с Потсдамским научно-исследовательским центром геонаук GFZ им. Гельмгольца удалось провести окончательную реконструкцию геохимических процессов, которые привели к этому беспрецедентному биотическому кризису.

Для своего исследования команда использовала ранее часто игнорируемый экологический архив — раковины ископаемых брахиопод.