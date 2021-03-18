Как возродилась жизнь на Земле после Великого пермского вымирания?

Массовое пермское вымирание 252 миллиона лет назад было крупнейшей биокатастрофой в истории Земли. До 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных исчезли с лица планеты, погибло 83% видов насекомых. Все это произошло почти мгновенно по геологическим меркам — в течение 30-60 тысяч лет. Восстановление биосферы, напротив, затянулось на миллионы лет.

Международная исследовательская группа, состоящая из ученых из Китайского университета наук о Земле, Калифорнийской академии наук, Бристольского университета, Миссурийского университета науки и технологий и Китайской академии наук привела дополнительные данные, свидетельствующие о том, что последствия пермского вымирания были значительно более серьезными, чем при других массовых вымираниях.

Чтобы лучше охарактеризовать Великое вымирание, команда стремилась понять, почему экосистемы тогда не восстанавливались так же быстро, как при других вымираниях. Основная причина: кризис в конце пермского периода был гораздо более серьезным, чем любое другое массовое вымирание, он уничтожил 19 из каждых 20 видов. Это означало, что экологические сообщества фактически должны были возрождаться заново из пепла.

Исследователи реконструировали пищевые цепочки для серии из 14 таких сообществ, охватив пермский и триасовый периоды. Эти сообщества, которые происходят из северного Китая, дают представление о том, как один из регионов на Земле отреагировал на кризисный период.