Как взвесить динозавра: новое исследование

Оценить массу динозавра, например, знаменитого Tyrannosaurus rex, — непростая задача. От этого существа, сделавшего свой последний вздох около 66 миллионов лет назад, по большей части остались только кости. Это вызов, который более века подвергал испытанию изобретательность палеобиологов. Научные оценки массы самого большого наземного хищника всех времен существенно различались: от трех до более 18 тонн.

Несмотря на то, что на протяжении многих лет был опробовано множество методов оценки массы тела, все они сводятся к двум основным подходам. Ученые измеряют и масштабируют кости у живых животных, такие как окружность плечевой кости или бедра, и сравнивают их с динозаврами. Другой метод заключается в создании трехмерных реконструкций того, как животное могло бы выглядеть в реальной жизни.

Кампионе и его коллеги обнаружили, что в большинстве случаев результаты оценки каждого из этих методов совпадают, а очевидные различия представляют собой исключения, а не правила.