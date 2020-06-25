Каких размеров самое маленькое в мире яйцо динозавра?

Хотя мы привыкли думать о динозаврах как о гигантах мезозойской эры, некоторые из них были настоящими крохами (например, размером с колибри). Недавно команда ученых, исследовавшая меловые отложения в японском городе Тамба в префектуре Хёго, обнаружила там окаменелое миниатюрное яйцо динозавра. Его параметры составляют всего лишь 4,5 см на 2 см, а возраст — более ста миллионов лет.

По словам палеонтологов, это самое маленькое известное яйцо динозавра в мире. Его исследовали учёные университета Цукуба и Музея природы и человека префектуры Хёго, которые предположили, что из яйца должен был вылупиться какой-то кроха-теропод. Тероподы, или хищные динозавры, это подотряд динозавров, главная особенность которых в том, что они ходили на двух задних ногах (благодаря чему могли довольно быстро бегать, имели широкий обзор и могли выполнять передними лапами другие функции вместо передвижения).

Останки маленьких динозавров встречаются гораздо реже, чем останки крупных динозавров, таких как тираннозавр, который также был тероподом. Участник исследований из университета Цукуба выразил надежду, что открытие «поможет пролить свет о том, как маленькие динозавры размножались и гнездились».

Команда исследовала меловой слой возрастом 110 миллионов лет, в период с 2015 по 2019 год, и обнаружила четыре окаменелых яйца и более 1300 разбросанных фрагментов яичной скорлупы.

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