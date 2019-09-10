Каким был последний день жизни динозавров на Земле?

Последнее великое массовое вымирание на Земле произошло около 65 миллионов лет назад. По различным оценкам, на планете погибло от до 75% всех растений и животных, включая динозавров.

На сегодняшний день основной гипотезой, объясняющей причины мел-палеогенового вымирания, считается версия с падением на Землю одного или нескольких массивных метеоритов.

Предполагается, что центр удара пришелся туда, где ныне находится мексиканский полуостров Юкатан. Там сохранился обширный кратер Чиксулуб, большая часть которого находится под водой. Несколько лет назад геологи начали здесь сбор древних образцов, а теперь Шон Гулик и его коллеги из Техасского университета представили результаты их анализа.

По словам ученых, удар астероида образовал многокилометровый кратер на дне океана, мгновенно испарив камень и воду. Многократная ударная волна превратила в щепки скалы, и буквально за несколько десятков минут над кратером образовался массив расплавленного грунта толщиной около 40 метров.

Затем, океан устремился обратно в зияющую расплавленную щель, увлекая за собой массив, образовавшийся на вершине кратера. В течение часа кратер представлял собой пенящийся и бурлящий чан каменистого океанического супа, выплескивающийся из-за обвалов крутой стены кратера. Скалистые осколки медленно оседали, и менее чем за сутки образовали на дне кратера 130-метровый слой.

Команда также обнаружила заметный недостаток серы в породах кратера. Около трети горных пород, окружающих Чиксулуб, представляют собой богатые серой минералы, известные как эвапориты, но эти минералы отсутствуют в пробе керна, пробуренной группой.

Воздействие астероида, вероятно, испарило серосодержащие породы кратера, подтверждая теории о том, что в результате катастрофы в атмосферу было выброшено 325 гигатонн серы. Тем не менее, почти полное отсутствие элемента намекает на то, что даже это гигантское число может оказаться слишком низким.

Этот газ мог образовать дымку серной кислоты, которая уничтожила солнечный свет и вызвала годы глобального похолодания. Или это могло привести к кислотным дождям, которые резко изменили экосистему океанов и суши.

Анализ материала кратера подсказывает, что произошло на континентах после столкновения. Астероид, влетевший в Землю на скорости около 25 километров в секунду, вызвал вспышку энергии, которая подожгла всё в радиусе 1500 километров.

Мексика немедленно загорелась. Удар также отбросил шрапнель из грунта высоко в небо, которая затем упала назад, рассеявшись далеко по округе. В нескольких пробах грунта учёные обнаружили кусочки древесного угля, вероятно, созданные этими яростными лесными пожарами.

Мощное цунами прокатилось по Мексиканскому заливу – и, возможно, по всему миру – водная стена отскочила назад после пересечения мексиканского нагорья, притащив за собой обугленные земные останки.

Ученые планируют продолжить работу над образцами керна из ядра кратера Чиксулуб, надеясь, что новые данные помогут им прояснить новые детали катастрофы, произошедшей миллионы лет назад.