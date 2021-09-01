Кан-Мата, Испания: настоящая свалка окаменелостей
Свалка мусора ночью, пожалуй, не самое уютное место.
Но именно там и оказался палеонтолог Хосеп Роблес в декабре 2019 года в поисках реликвий, которые могли бы пролить свет на эволюцию человека.
Последние пару месяцев он по несколько ночей в неделю проводил на Абокадор-де-Кан-Мата, крупнейшей свалке испанской Каталонии. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки экскаваторы опускали металлические клешни в землю, чтобы вырыть очередную яму и завалить ее мусором из Барселоны и окрестностей. Роблес был одним из восьми палеонтологов, по очереди «просеивавших» пристальным взором тонны рыжеватой земли, которую вычерпывали землекопы.
Днем на запах отбросов слетались стаи чаек. Ночью ученым никто не мешал: Роблес хорошенько укутывался, закрепив на каске налобный фонарь. Заприметив нечто любопытное, он взмахом руки давал экскаваторщику сигнал остановиться, а сам осматривал находку.
Если она казалась интересной, Роблес накрывал ее блестящей фольгой, чтобы извлечь утром, при свете дня. А сам отходил в сторону, сигналил «отбой», и рычание экскаватора возобновлялось с новой силой.
В почве Кан-Маты скрывается масса остатков древних существ, которые жили здесь в миоценовую эпоху, от 11,2 до 12,5 миллиона лет назад. С 2002 года Роблес и другие ученые из Каталонского института палеонтологии имени Микеля Крусафона при Автономном университете Барселоны нашли более 70 тысяч окаменелостей эпохи миоцена.
Среди них остатки лошадей, носорогов, оленей, хоботных животных – сородичей слонов, древнего собрата большой панды и старейшей в мире белки-летяги. Много остатков грызунов, птиц, земноводных и рептилий.
Но важнее всего были окаменелости приматов, нигде больше не встречавшиеся ученым. Многие из них в широком смысле древние гоминоиды – предтечи гиббонов, больших человекообразных обезьян (в том числе орангутанов, горилл, шимпанзе) и нас с вами. В середине миоцена насчитывалось несколько десятков видов гоминоидов. Их родиной была Африка, но 12,5 миллиона лет назад они уже появились в Азии и в Европе. Остатки приматов из Кан-Маты помогают пролить свет на далекое прошлое, которое во многом остается туманным.
«Кан-Мата позволила показать, что в ту эпоху приматы были куда разнообразнее, чем считалось прежде», – говорит директор Каталонского института палеонтологии Давид Альба.
Каждая находка приближает нас к разгадке сокровенных тайн нашего вида: кто мы? Откуда мы? Когда началась наша история?
Расположенная примерно в 40 километрах к северо-западу от Барселоны, Кан-Мата появилась на карте окаменелостей приматов в начале 1940-х годов, когда Микель Крусафон – его имя носит Каталонский институт палеонтологии – нашел здесь фрагмент нижней челюсти и зубы большой человекообразной обезьяны эпохи миоцена. Благодаря последующим находкам Кан-Мата обрела статус палеонтологического памятника. И тем не менее с середины 1980-х годов здесь легально функционирует свалка мусора.
В начале 2000-х, когда местный оператор по обращению с отходами Cespa Gestión de Residuos собрался вырыть новые котлованы для мусора, согласно Закону об испанском историческом наследии, компания была обязана убедиться, что экскаваторы не раздавят окаменелости и не погребут их под отходами. Представители Cespa пригласили ученых следить за раскопками, и те с радостью ухватились за возможность изучить глубины мусорного могильника.
В 2002 году палеонтологи-фрилансеры (ныне – сотрудники Каталонского института палеонтологии) Айзек Казановас-Вилар, Жорди Галиндо и Альба, тогда еще аспирант, начали наблюдать за землекопами. Уже через три недели им попался зуб динотерия – гигантского родича слона. Тщательно изучив место находки, они нашли фрагмент кости пальца. «Я подумал: “Ого, похоже на примата”», – вспоминает Альба.
Он побежал к машине и вытащил слепок находки из близлежащей долины – руки вымершей человекообразной обезьяны испанопитека (Hispanopithecus). Палеонтологи сравнили две находки, но все же не могли сказать наверняка, что именно им попалось. Затем они нашли три фрагмента клыка, которые Альба собрал воедино, и россыпь крошечных осколков костей возле глыбы осадочной породы. Взяв камеру, Альба улегся на живот, чтобы получше рассмотреть глыбу снизу.
К его изумлению, он увидел там древнее лицо. «Мы втроем были как на иголках – почти не разговаривая, перевернули глыбу, – рассказывает он. – А там лицо пиеролапитека, смотрит на нас. Такое не забывается».
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021Подробнее об этом номере
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