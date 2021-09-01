Кан-Мата, Испания: настоящая свалка окаменелостей

Свалка мусора ночью, пожалуй, не самое уютное место.

Но именно там и оказался палеонтолог Хосеп Роблес в декабре 2019 года в поисках реликвий, которые могли бы пролить свет на эволюцию человека.

Последние пару месяцев он по несколько ночей в неделю проводил на Абокадор-де-Кан-Мата, крупнейшей свалке испанской Каталонии. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки экскаваторы опускали металлические клешни в землю, чтобы вырыть очередную яму и завалить ее мусором из Барселоны и окрестностей. Роблес был одним из восьми палеонтологов, по очереди «просеивавших» пристальным взором тонны рыжеватой земли, которую вычерпывали землекопы.

Днем на запах отбросов слетались стаи чаек. Ночью ученым никто не мешал: Роблес хорошенько укутывался, закрепив на каске налобный фонарь. Заприметив нечто любопытное, он взмахом руки давал экскаваторщику сигнал остановиться, а сам осматривал находку.

Если она казалась интересной, Роблес накрывал ее блестящей фольгой, чтобы извлечь утром, при свете дня. А сам отходил в сторону, сигналил «отбой», и рычание экскаватора возобновлялось с новой силой.