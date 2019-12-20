Китайская подделка. Мезозойский паук оказался раком с нарисованными ногами

Когда весной этого года ученые из Даляньского музея естествознания в Ляолине наткнулись на окаменелость в Исяне (формации отложений мелового периода в провинции Ляонин), то не смогли поверить своим глазам. Перед ними оказался превосходно сохранившийся отпечаток древнего паука.

Они описали паука как новый вид, опубликовав свой анализ в журнале Acta Geologica Sinica. Вид получил название Mongolarachne chaoyangensis и был отнесен к мезозойской эре. С окаменелостью была лишь одна проблема — она оказалась фальшивкой.

Подделку обнаружил Пол Селден, палеонтолог беспозвоночных из Канзасского университета, специализирующийся на ископаемых науках. К нему обратились палеонтологи из Пекина, которых удивил странный вид паука.