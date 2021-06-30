Количество больших динозавров уменьшалось задолго до астероида

После 170 миллионов лет гегемонии на планете нептичьи динозавры исчезли с лица Земли из-за удара большого астероида, обрушившегося на полуостров Юкатан около 66 миллионов лет назад. Столкновение вызвало каскад экологического опустошения, когда атмосфера была загрязнена настолько, что на поверхность Земли с трудом проникал солнечный свет.
Хотя доказательства этого воздействия в конце мелового периода неоспоримы, в палеонтологическом сообществе продолжаются споры о том, было ли вымирание динозавров одномоментным или постепенным.
Вымирание действительно совпадает с периодом долгосрочных экологических потрясений, в основном в результате продолжающегося распада суперконтинентов Лавразии и Гондваны. Высокий уровень моря, похолодание климата, распространение новой среды обитания на суше, а также массивная вулканическая активность, возможно, сыграли значительную роль в массовом вымирании.
До сих пор анализ окаменелостей не давал убедительных доказательств сокращения численности видов динозавров перед их исчезновением. Филогенетическое исследование 2016 года поставило под сомнение идею внезапного вымирания, но этот вывод оказался спорным.
Новое исследование предоставило дополнительные доказательства гипотезе о том, что нептичьи динозавры уже балансировали на грани исчезновения до катастрофических событий, вызванных астероидом.
Авторы новой работы во главе с Фабьеном Кондамином из Национального центра научных исследований во Франции утверждают, что методологические разработки в области анализа данных позволили им учесть определенные ошибки в данных по окаменелостям, а также неопределенности в отношении возраста окаменелостей.
Команда проанализировала 1600 окаменелостей динозавров, чтобы оценить скорость видообразования и исчезновения шести основных семейств динозавров: Ankylosauridae, Ceratopsidae, Hadrosauridae, Dromaeosauridae, Troodontidae и Tyrannosauridae.
Ученые обнаружили, что разнообразие нептичьих динозавров начало сокращаться примерно 76 миллионов лет назад, за 10 миллионов лет до падения астероида. Они предполагают, что сокращение связано с увеличением темпов вымирания более старых видов, которым, возможно, не хватало эволюционной новизны и которые были неспособны адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды.
Экологические и физические факторы указывают на похолодание климата как на катализатор исчезновения видов динозавров в позднем меловом периоде. Пониженные температуры, вероятно, создавали проблемы, в частности, для крупных динозавров, поскольку они полагались на теплый климат для поддержания стабильной температуры тела.
Хотя исследование не может напрямую указать на точные экологические механизмы, лежащие в основе воздействия глобального похолодания на видообразование и скорость вымирания динозавров, результаты подтверждают идею о том, что долгосрочные изменения окружающей среды, вероятно, сделали нептичьих динозавров склонными к исчезновению даже до того, как непрошенный космический гость поразил их родную планету.
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