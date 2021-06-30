Количество больших динозавров уменьшалось задолго до астероида

После 170 миллионов лет гегемонии на планете нептичьи динозавры исчезли с лица Земли из-за удара большого астероида, обрушившегося на полуостров Юкатан около 66 миллионов лет назад. Столкновение вызвало каскад экологического опустошения, когда атмосфера была загрязнена настолько, что на поверхность Земли с трудом проникал солнечный свет.

Хотя доказательства этого воздействия в конце мелового периода неоспоримы, в палеонтологическом сообществе продолжаются споры о том, было ли вымирание динозавров одномоментным или постепенным.

Вымирание действительно совпадает с периодом долгосрочных экологических потрясений, в основном в результате продолжающегося распада суперконтинентов Лавразии и Гондваны. Высокий уровень моря, похолодание климата, распространение новой среды обитания на суше, а также массивная вулканическая активность, возможно, сыграли значительную роль в массовом вымирании.

До сих пор анализ окаменелостей не давал убедительных доказательств сокращения численности видов динозавров перед их исчезновением. Филогенетическое исследование 2016 года поставило под сомнение идею внезапного вымирания, но этот вывод оказался спорным.