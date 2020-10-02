Кому принадлежало древнейшее сохранившееся перо?

Древнейшее ископаемое перо было найдено в 1862 году на юге Германии. Ученые уже давно связывают находку с позднеюрским динозавром археоптериксом, однако в 2019 году группа исследователей заявила, что окаменелость принадлежит не археоптериксу, а другому совершенно неизвестному виду динозавров.

Новое исследование группы ученых под руководством Райана Карни из Университета Южной Флориды (USF) определило, что найденное перо все же имеет форму первичных перьев археоптерикса. Более того, одно было обнаружено на том же месте, что и другие важны находки: четыре скелета этого динозавра.

«Альтернативная таксономическая гипотеза исследования [2019 года] — это гипотетический неописанный динозавр. Такая позиция позволяет избежать бремени доказательств и не может быть опровергнута», — пишут исследователи.

Исследователи обнаружили, что на верхней поверхности крыла археоптерикса есть перья, которые идентичны изучаемому перу по размеру и форме. Используя специализированный электронный микроскоп, ученые определили, что перо находилось на левом крыле археоптерикса. Они также обнаружили меланосомы — микроскопические пигментные структуры, которые указали на то, что когда-то перо было полностью черным.