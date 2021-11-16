Кому принадлежит звание самого длинного динозавра в истории?

Исследование Кёртиса и его коллег показало, что 150 миллионов лет назад в юрский период суперзавр мог достигать длины в 39 метров от морды до кончика хвоста, что уже сопоставимо с рекордными показателями для всех известных динозавров.

На сегодняшний день у исследователей нет четкого представления об одном конкретном рекордсмене среди крупнейшего семейства животных того времени – диплодоцидов (Diplodocidae). Некоторые последние исследования показывали, что им мог быть аргентинозавр (Argentinosaurus), достигавший 30-35 метров в длину, а по другим оценкам мог вырастать до 40 метров.

Кёртис считает, что взрослый суперзавр точно добирался до отметки в 39 метров, и даже мог быть еще на три метра длиннее. Его исследование (которое, правда, пока еще не опубликовано в рецензируемом журнале) было представлено онлайн 5 ноября на ежегодной конференции Общества палеонтологии позвоночных. Если палеонтологическое сообщество примет работу Кёртиса, суперзавр закрепит за собой звание крупнейшего известного динозавра.

К новому открытию палеонтологи шли почти 50 лет. Первый экземпляр Supersaurus был обнаружен в 1972 году в забитом костями карьере динозавров в Колорадо. По словам Кертиса, это был сплошной «винегрет костей»: палеонтологам предстояла труднейшая работа, чтобы разобрать и идентифицировать остатки.