Кому принадлежит звание самого длинного динозавра в истории?
Суперзавр (Supersaurus vivianae) всегда считался одним из самых крупных динозавров: его длина оценивалась в 34 метра. Однако теперь исследователи полагают, что древний ящер был еще длиннее и достигал от 39 до 42 метров. Палеонтологи пришли к такому выводу, когда исправили путаницу окаменелостей и проанализировали новые остатки суперзавра, выкопанные с места последнего упокоения длинношеего зверя.
Исследование Кёртиса и его коллег показало, что 150 миллионов лет назад в юрский период суперзавр мог достигать длины в 39 метров от морды до кончика хвоста, что уже сопоставимо с рекордными показателями для всех известных динозавров.
На сегодняшний день у исследователей нет четкого представления об одном конкретном рекордсмене среди крупнейшего семейства животных того времени – диплодоцидов (Diplodocidae). Некоторые последние исследования показывали, что им мог быть аргентинозавр (Argentinosaurus), достигавший 30-35 метров в длину, а по другим оценкам мог вырастать до 40 метров.
Кёртис считает, что взрослый суперзавр точно добирался до отметки в 39 метров, и даже мог быть еще на три метра длиннее. Его исследование (которое, правда, пока еще не опубликовано в рецензируемом журнале) было представлено онлайн 5 ноября на ежегодной конференции Общества палеонтологии позвоночных. Если палеонтологическое сообщество примет работу Кёртиса, суперзавр закрепит за собой звание крупнейшего известного динозавра.
К новому открытию палеонтологи шли почти 50 лет. Первый экземпляр Supersaurus был обнаружен в 1972 году в забитом костями карьере динозавров в Колорадо. По словам Кертиса, это был сплошной «винегрет костей»: палеонтологам предстояла труднейшая работа, чтобы разобрать и идентифицировать остатки.
Этот «винегрет» из костей был обнаружен американским палеонтологом Джимом Йенсеном, который собрал и подготовил окаменелости для Университета Бригама Янга в Юте. Среди находок был 2,4-метровый скапулокоракоид – часть плечевого пояса, кость, образованная сросшимися лопаткой и коракоидом у динозавров-теропод и близких к ним групп, включая птиц. Динозавр, которому принадлежала эта окаменелость, с подачи журналистов был назван суперзавром. Прочие кости из карьера, по мнению Йенсена, принадлежали другим динозаврам. Этих динозавров он прозвал ультразавром и дистилозавром.
В 1985 году Йенсен опубликовал в журнале Great Basin Naturalist исследование, в котором объявил об открытии трех новых динозавров-завропод, однако он не был опытным палеонтологом и допустил несколько ошибок в своем анализе. На протяжении многих лет палеонтологи обсуждали, являются ли ультразавры и дистилозавры существами, принадлежавшими к отдельным родам, или их кости были неправильно идентифицированы и на самом деле все принадлежат одному суперзавру.
Кёртис уверен, что верен второй вариант. Один из факторов, который вводил палеонтологов в заблуждение, заключался в том, что один из скапулокоракоидов в карьере был примерно на 25 сантиметров длиннее другого. Но когда Кёртис осмотрел обе кости, то обнаружил, что более длинная окаменелость на самом деле деформирована из-за трещин. «Если сдвинуть все трещины вместе, [скапулокоракоиды] будут практически одинакового размера», – говорит ученый.
Предыдущие оценки длины суперзавра, включая оценку 2008 года, относили его к верхнему эшелону длинных динозавров от 33 до 34 метров, но они были основаны на неполных данных, говорит Кёртис. Судя по расположению одного шейного позвонка длиной почти 1,3 метра, длина суперзавра составляет 39-42 метра.
С момента первоначальной находки другие палеонтологи обнаружили в Вайоминге частичные скелеты, которые, как считается, принадлежали двум суперзаврам. Один из них получил имя Джимбо, а другой – Голиаф. Однако исследователям еще предстоит официально идентифицировать Голиафа как суперзавра в рецензируемом журнале.
По словам Мэтта Ламанны, палеонтолога позвоночных из Музея естественной истории Карнеги в Питтсбурге, который не участвовал в исследовании, выводы нового исследования кажутся разумными, однако «окончательный вердикт будет вынесен, когда будет опубликована» научная работа о Голиафе, поскольку Кёртис частично использует его для обоснования своего анализа.
Кёртис отмечает, что суперзавр может быть самым длинным динозавром в истории, но не самым тяжелым. По словам ученого, эта честь, вероятно, принадлежит сверхтяжелому аргентинозавру, который весил более 90 тонн, что почти вдвое больше, чем вес суперзавра.
Между тем, самое длинное животное в истории человечества даже не динозавр. Это звание принадлежит сифонофорам (Siphonophorae), стрекающим, которые образуют одно гигантское тело – ценосарк. В прошлом году у берегов Австралии обнаружили рекордную колонию сифонофор длиной 47 метров.