Крохотный анкилозавр был вялым и глухим

Группа палеонтологов из Австрии и Германии изучала череп динозавра, найденный неподалеку от Вены еще в XIX веке. Неполная черепная коробка размером около 55 х 50 мм принадлежала нодозавриду Struthiosaurus austriacus и находилась в коллекции одного из научных учреждений, но детально ее никто прежде не исследовал. Ученые захотели узнать больше о слухе и других особенностях этого животного.
Семейство нодозавриды входит в инфоотряд анкилозавры (Ankylosauria). Его представители жили во времена верхнемеловой эпохи на территории современной Европы. Струтиозавры («страусиный ящер» в переводе с латинского) делятся на три вида, и S. austriacus является самым миниатюрным из них.
Исследование образца велось при помощи микрокомпьютерной томографии. Палеонтологи установили, что флоккул – сегмент мозжечка, который отвечает за фиксацию глаз при движениях головы, шеи и всего тела – был у него очень маленьким. Это не позволяло ему быстро оценивать обстановку, чтобы противостоять врагам и конкурентам. По этому критерию S. austriacus оказался похож на своих европейских родственников, отличаясь от североамериканских сколозавров (Euoplocephalus).
New data of the european Late Cretaceous nodosaurid Struthiosaurus by Schade et al. by "Neuroanatomy of the nodosaurid Struthiosaurus austriacus (Dinosauria: Thyreophora) supports potential ecological diferentiations within Ankylosauria" #Paleontology https://t.co/cMFWu8kj0Y pic.twitter.com/0PFJCssmEk— Pedro Mocho 🏳️🌈🦕 (@PD_Mocho) January 10, 2022
Два семейства анкилозавров сильно отличались друг от друга. Вооруженные булавой на хвостей анкилозавриды были активнее и обладали хорошей координацией движений. Нодозавриды же, такие как струтиозавр, при защите в большей степени полагались на броню и занимали другие экологические ниши.
Новое исследование представляет дополнительные аргументы в пользу такого разделения. Узнайте, чем питались анкилозавры.