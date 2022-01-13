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Палеонтология

Крохотный анкилозавр был вялым и глухим

Анастасия Баринова
13 января 2022
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Фото: Fabrizio De Rossi/phys.org
Палеонтологи изучали череп ископаемого животного.

Группа палеонтологов из Австрии и Германии изучала череп динозавра, найденный неподалеку от Вены еще в XIX веке. Неполная черепная коробка размером около 55 х 50 мм принадлежала нодозавриду Struthiosaurus austriacus и находилась в коллекции одного из научных учреждений, но детально ее никто прежде не исследовал. Ученые захотели узнать больше о слухе и других особенностях этого животного.

Семейство нодозавриды входит в инфоотряд анкилозавры (Ankylosauria). Его представители жили во времена верхнемеловой эпохи на территории современной Европы. Струтиозавры («страусиный ящер» в переводе с латинского) делятся на три вида, и S. austriacus является самым миниатюрным из них.

Исследование образца велось при помощи микрокомпьютерной томографии. Палеонтологи установили, что флоккул – сегмент мозжечка, который отвечает за фиксацию глаз при движениях головы, шеи и всего тела – был у него очень маленьким. Это не позволяло ему быстро оценивать обстановку, чтобы противостоять врагам и конкурентам. По этому критерию S. austriacus оказался похож на своих европейских родственников, отличаясь от североамериканских сколозавров (Euoplocephalus). 

Два семейства анкилозавров сильно отличались друг от друга. Вооруженные булавой на хвостей анкилозавриды были активнее и обладали хорошей координацией движений. Нодозавриды же, такие как струтиозавр, при защите в большей степени полагались на броню и занимали другие экологические ниши. 

Новое исследование представляет дополнительные аргументы в пользу такого разделения. Узнайте, чем питались анкилозавры.

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