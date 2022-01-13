Крохотный анкилозавр был вялым и глухим

Группа палеонтологов из Австрии и Германии изучала череп динозавра, найденный неподалеку от Вены еще в XIX веке. Неполная черепная коробка размером около 55 х 50 мм принадлежала нодозавриду Struthiosaurus austriacus и находилась в коллекции одного из научных учреждений, но детально ее никто прежде не исследовал. Ученые захотели узнать больше о слухе и других особенностях этого животного.

Семейство нодозавриды входит в инфоотряд анкилозавры (Ankylosauria). Его представители жили во времена верхнемеловой эпохи на территории современной Европы. Струтиозавры («страусиный ящер» в переводе с латинского) делятся на три вида, и S. austriacus является самым миниатюрным из них.

Исследование образца велось при помощи микрокомпьютерной томографии. Палеонтологи установили, что флоккул – сегмент мозжечка, который отвечает за фиксацию глаз при движениях головы, шеи и всего тела – был у него очень маленьким. Это не позволяло ему быстро оценивать обстановку, чтобы противостоять врагам и конкурентам. По этому критерию S. austriacus оказался похож на своих европейских родственников, отличаясь от североамериканских сколозавров (Euoplocephalus).