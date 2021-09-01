Крупнейшего в мире трицератопса выставили на аукцион

Он жил в Ларамидии: островном континенте, который простирался от современной Аляски до Мексики, а умер где-то на территории современного штата Южная Дакота. Грязь и осадки из поймы реки позволили сохранить его останки практически идеально. В мае 2014 года первые кости были обнаружены геологом Уолтером Стейном Биллом, а к 2015 году раскопки были закончены. Имя «Джон» трицератопс получил в честь владельца участка земли, на котором его нашли. Скелет приобрели палеонтологи из мастерской Zoic в Триесте: они специализируются на реставрации подобных останков с целью их последующей продажи.

По завершении раскопок комплектация черепа составляла 75%, костей – 60%. Этого оказалось достаточно, чтобы специалисты «собрали» доисторическое животное, как конструктор. Оно будет выставлено на торги с ценой около 1,2–1,5 миллиона евро.