«Купи Ти-Рекса»: онлайн-музей начал продавать останки динозавров и мясо мамонта
С момента своего запуска в 2014 году онлайн-музей под названием Mini Museum собирает миниатюрные коллекции уникальных артефактов, включая аминокислоты из космоса, фрагменты плиток из римских бань, лунные камни, бусины. снятые с египетских мумий, и многое другое.
Совсем недавно Mini Museum начал предлагать на продажу отдельные палеонтологические образцы, такие как фрагменты окаменелостей динозавров и даже мясо мамонта.
Образец мяса шерстистого мамонта, представленный в онлайн-музее, взят из хорошо сохранившейся ноги животного, обнаруженной у реки Индигирка в Сибири. Возраст этой мышечной ткани составляет 19,5 тысяч лет. Образцы различаются по размеру, форме, цвету и текстуре, но каждый из них поставляется в акриловой банке со стеклянной крышкой.
Есть и масса других интересных экспонатов: на сайте можно купить кусочек брони (остеодермы) анкилозавра или осколок кости брахиозавра. Также музей продает фрагменты кости знаменитого Tyrannosaurus Rex. Окаменелости этого динозавра были найдены в формации Хелл-Крик в Южной Дакоте. Большинство фрагментов представляют собой кусочки кости животного длиной от двух до трех сантиметров. Как отмечено на сайте музея, зуб тираннозавра уже продан за 14 тысяч долларов.
Коммерциализация палеонтологии давно вызывает споры и протесты ученых. Подробнее об этом мы пишем в большом материале, посвященном этой глубокой зарытой (в прямом смысле) проблеме. Профессиональные палеонтологи опасаются, что самые важные находки уплывут к торговцам-толстосумам, которым научная значимость окаменелостей до лампочки. Впрочем, обычно исследователи выступают против продажи целых скелетов и крупных окаменелостей, которые представляют особую научную ценность.