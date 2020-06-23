«Купи Ти-Рекса»: онлайн-музей начал продавать останки динозавров и мясо мамонта

С момента своего запуска в 2014 году онлайн-музей под названием Mini Museum собирает миниатюрные коллекции уникальных артефактов, включая аминокислоты из космоса, фрагменты плиток из римских бань, лунные камни, бусины. снятые с египетских мумий, и многое другое.

Совсем недавно Mini Museum начал предлагать на продажу отдельные палеонтологические образцы, такие как фрагменты окаменелостей динозавров и даже мясо мамонта.

Образец мяса шерстистого мамонта, представленный в онлайн-музее, взят из хорошо сохранившейся ноги животного, обнаруженной у реки Индигирка в Сибири. Возраст этой мышечной ткани составляет 19,5 тысяч лет. Образцы различаются по размеру, форме, цвету и текстуре, но каждый из них поставляется в акриловой банке со стеклянной крышкой.