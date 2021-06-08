Курицы и петухи в древности доживали до глубокой старости

Затем этот метод был применен к ископаемым останкам куриц и петухов. Из 123 проанализированных костей железного века, римского и саксонского периодов более 50% принадлежали домашней птице в возрасте более двух лет, и около 25% — более трех лет. В настоящее время курицы и петухи живут всего несколько недель: в частности, для Великобритании этот показатель составляет от 33 до 81 дня.

Археологи поясняют, что домашняя птица была завезена в Британию в железный век. Судя по всему, она имела особый статус и не считалась пищей: ее рассматривали как священную. Анализ останков показывает, что куриц и петухов хоронили целиком. В случае использовании их в кулинарии они были бы найдены среди пищевых отходов в виде отдельных костей.

Ученые также предположили, что птица уже тогда принимала участие в боях: такой вывод можно сделать на основании того, что среди ископаемых останков преобладают скелеты петухов. Посмотрите, с какой отвагой петух способен сражаться с коброй.