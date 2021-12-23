Кусочки серебра в фекалиях древних червей сбивают с толку ученых
Серебряные вкрапления были обнаружены в копролитах или окаменелых фекалиях, которые были встроены в лагерштетт в горах Маккензи в Канаде. Лагерштеттом называют особый тип захоронения окаменелостей, где благодаря особым условиям сохраняются не только твердые части скелетных форм, но также и отпечатки мягких тканей. Данный тип отложений является результатом захоронения тела в бескислородной среде с минимальным количеством бактерий, что задерживает процессы разложения.
Древние фекалии, найденные учеными, производились крошечными червями, жившими ниже морского дна, когда этот регион был покрыт океаном между 543 миллионами лет и 490 миллионами лет назад.
Ученые отмечают, что самое большое из серебряных вкраплений было около 300 микрометров (для сравнения, человеческий волос имеет ширину от 17 до 180 микрометров) — размером с экскременты такого маленького существа.
Первоначально исследователи не понимали, какому животному принадлежат копролиты. Но, разрезав образцы горных пород, они наткнулись на окаменелых червей, все еще находившихся в своих норах.
«Нам повезло, что мы нашли одного из червей все еще в норе. Хотя копролиты нередко встречаются в летописи окаменелостей, мы очень редко можем определить их производителя», — поясняет Киммиг.
Черви могли добыть серебро только с окружающего морского дна. Но после анализа окружающих отложений исследователи обнаружили, что имеющейся концентрации серебра было недостаточно, чтобы оно могло попасть в фекалии. Кроме того, серебро могло быть токсичным для мелких беспозвоночных.
Одним из объяснений появления серебра в копролитах может быть колония микробов, которая извлекла его из водной толщи. Эти микробы, скорее всего, бактерии, отложили серебро в фекалиях червя, прежде чем оно окаменело, сказал Киммиг. Он добавил, что это может объяснить равномерное распределение металла в копролитах.