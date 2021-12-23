Кусочки серебра в фекалиях древних червей сбивают с толку ученых

Серебряные вкрапления были обнаружены в копролитах или окаменелых фекалиях, которые были встроены в лагерштетт в горах Маккензи в Канаде. Лагерштеттом называют особый тип захоронения окаменелостей, где благодаря особым условиям сохраняются не только твердые части скелетных форм, но также и отпечатки мягких тканей. Данный тип отложений является результатом захоронения тела в бескислородной среде с минимальным количеством бактерий, что задерживает процессы разложения.

Древние фекалии, найденные учеными, производились крошечными червями, жившими ниже морского дна, когда этот регион был покрыт океаном между 543 миллионами лет и 490 миллионами лет назад.

Ученые отмечают, что самое большое из серебряных вкраплений было около 300 микрометров (для сравнения, человеческий волос имеет ширину от 17 до 180 микрометров) — размером с экскременты такого маленького существа.