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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

Лесные пожары были обычным явлением в Антарктиде 75 млн лет назад

National Geographic Россия
27 октября 2021
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Антарктида мелового периода в представлении художника
Фото: Maurilio Oliveira
Этот регион выглядел совсем не так, как сейчас.

В течение позднего мелового периода (от 100 до 66 миллионов лет назад), одного из самых теплых периодов на Земле, остров Джеймса Росса в Антарктиде был домом для умеренных лесов из хвойных деревьев, папоротников и цветущих растений, известных как покрытосеменные. Там же бродило множество динозавров.

Но этот регион не был раем: пожары полностью сожгли часть этих лесов, оставив после себя фрагменты древесного угля, которые удалось обнаружить ученым.

«Это открытие расширяет знания о возникновении пожаров растительности в меловом периоде, показывая, что такие эпизоды были более частыми, чем предполагалось ранее», — Флавиана Хорхе де Лима, ведущий автор исследования.

Эта находка является первым зарегистрированным свидетельством палеопожара на острове Джеймса Росса, который находится у оконечности Антарктического полуострова.

Открытие добавляет доказательства того, что спонтанные пожары были обычным явлением в Антарктиде в кампанскую эпоху (примерно от 84 до 72 миллионов лет назад). В 2015 году ученые впервые задокументировали свидетельства лесных пожаров эпохи динозавров в Западной Антарктиде.

Для новой работы международная группа ученых проанализировала окаменелости, собранные во время экспедиции 2015–2016 годов в северо-восточную часть острова Джеймса Росса. Эти окаменелости содержали фрагменты растений, похожие на остатки древесного угля, которые выветрились за последние десятки миллионов лет.

Фрагменты древесного угля оказались небольшими — самые крупные куски были не длиннее четырех сантиметров. Но изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, показали их идентичность. Эти окаменелости, вероятно, являются сожженными голосеменными из ботанического семейства хвойных деревьев под названием Araucariaceae.

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Flaviana Jorge de Lima Фрагмент древнего древесного угля из Антарктиды в сравнении с монетой

По словам исследователей, интенсивные лесные пожары были частым и широко распространенным явлением в конце мелового периода, хотя большая часть свидетельств этих пожаров находится в Северном полушарии. В Южном полушарии до этого ученым удалось найти свидетельства пожаров на территориях нынешних Тасмании, Новой Зеландии и Аргентины.

В конце мелового периода суперконтинент Гондвана распадался, оставляя такие места, как Антарктида, более изолированными, чем раньше. Исследователи отметили, что в этом незамерзающем регионе было множество источников возгорания, в том числе от ударов молний, метеоритов и вулканической активности. Пожарам способствовала легковоспламеняющаяся растительность и высокий уровень кислорода.

«В Антарктиде была интенсивная вулканическая активность, вызванная тектоникой в ​​меловом периоде, о чем свидетельствует присутствие окаменелостей в пластах, связанных с пеплопадом. Вероятно, что вулканическая активность вызвала лесной пожар, породивший древесный уголь, о котором говорится в исследовании», — пишут авторы работы.

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