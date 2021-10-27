Лесные пожары были обычным явлением в Антарктиде 75 млн лет назад
В течение позднего мелового периода (от 100 до 66 миллионов лет назад), одного из самых теплых периодов на Земле, остров Джеймса Росса в Антарктиде был домом для умеренных лесов из хвойных деревьев, папоротников и цветущих растений, известных как покрытосеменные. Там же бродило множество динозавров.
Но этот регион не был раем: пожары полностью сожгли часть этих лесов, оставив после себя фрагменты древесного угля, которые удалось обнаружить ученым.
Эта находка является первым зарегистрированным свидетельством палеопожара на острове Джеймса Росса, который находится у оконечности Антарктического полуострова.
Открытие добавляет доказательства того, что спонтанные пожары были обычным явлением в Антарктиде в кампанскую эпоху (примерно от 84 до 72 миллионов лет назад). В 2015 году ученые впервые задокументировали свидетельства лесных пожаров эпохи динозавров в Западной Антарктиде.
Для новой работы международная группа ученых проанализировала окаменелости, собранные во время экспедиции 2015–2016 годов в северо-восточную часть острова Джеймса Росса. Эти окаменелости содержали фрагменты растений, похожие на остатки древесного угля, которые выветрились за последние десятки миллионов лет.
Фрагменты древесного угля оказались небольшими — самые крупные куски были не длиннее четырех сантиметров. Но изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, показали их идентичность. Эти окаменелости, вероятно, являются сожженными голосеменными из ботанического семейства хвойных деревьев под названием Araucariaceae.
По словам исследователей, интенсивные лесные пожары были частым и широко распространенным явлением в конце мелового периода, хотя большая часть свидетельств этих пожаров находится в Северном полушарии. В Южном полушарии до этого ученым удалось найти свидетельства пожаров на территориях нынешних Тасмании, Новой Зеландии и Аргентины.
В конце мелового периода суперконтинент Гондвана распадался, оставляя такие места, как Антарктида, более изолированными, чем раньше. Исследователи отметили, что в этом незамерзающем регионе было множество источников возгорания, в том числе от ударов молний, метеоритов и вулканической активности. Пожарам способствовала легковоспламеняющаяся растительность и высокий уровень кислорода.
«В Антарктиде была интенсивная вулканическая активность, вызванная тектоникой в меловом периоде, о чем свидетельствует присутствие окаменелостей в пластах, связанных с пеплопадом. Вероятно, что вулканическая активность вызвала лесной пожар, породивший древесный уголь, о котором говорится в исследовании», — пишут авторы работы.