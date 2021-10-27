Лесные пожары были обычным явлением в Антарктиде 75 млн лет назад

Эта находка является первым зарегистрированным свидетельством палеопожара на острове Джеймса Росса, который находится у оконечности Антарктического полуострова.

Открытие добавляет доказательства того, что спонтанные пожары были обычным явлением в Антарктиде в кампанскую эпоху (примерно от 84 до 72 миллионов лет назад). В 2015 году ученые впервые задокументировали свидетельства лесных пожаров эпохи динозавров в Западной Антарктиде.

Для новой работы международная группа ученых проанализировала окаменелости, собранные во время экспедиции 2015–2016 годов в северо-восточную часть острова Джеймса Росса. Эти окаменелости содержали фрагменты растений, похожие на остатки древесного угля, которые выветрились за последние десятки миллионов лет.

Фрагменты древесного угля оказались небольшими — самые крупные куски были не длиннее четырех сантиметров. Но изображения, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа, показали их идентичность. Эти окаменелости, вероятно, являются сожженными голосеменными из ботанического семейства хвойных деревьев под названием Araucariaceae.