Люди могли научиться разводить огонь 1 600 000 лет назад

Вопрос о том, когда люди научились разводить огонь, является предметом горячих споров в археологии. Огонь и управление им сильно изменили ход человеческой эволюции, позволив нашим предкам готовить пищу, бороться с хищниками и исследовать более холодный климат.

Профессор Ян Таттерсолл, палеоантрополог и заслуженный куратор по изучению происхождения человека в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, говорит, что древние свидетельства огня не очень хорошо сохраняются, и что попытки выяснить их возраст по большей части являются догадками. Тем не менее, теперь у него есть основания подозревать, что навык разведения огня у предков человека существовал еще 1,6 миллиона лет назад.

Самые древние археологические свидетельства того, что люди поджигали костры, были обнаружены в пещере Кесем в Израиле, датируемой 300 000-400 000 лет назад, но международная группа археологов, проводивших раскопки в пещере Вондерверк в Южной Африке в 2012 году, обнаружила то, что они называют «следами костров», который был разведен около 1 миллиона лет назад.

В пещере были найдены остатки сожженных костей, растений и того, что, похоже, было древнейшим очагом. Тот факт, что он был найден глубоко в пещере, говорит о том, что огонь не был вызван неконтролируемым пожаром, охватившим окружающий ландшафт и, вероятно, был преднамеренно разведен древними людьми.