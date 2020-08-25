Люди могли научиться разводить огонь 1 600 000 лет назад

Вопрос о том, когда люди научились разводить огонь, является предметом горячих споров в археологии. Огонь и управление им сильно изменили ход человеческой эволюции, позволив нашим предкам готовить пищу, бороться с хищниками и исследовать более холодный климат.
Профессор Ян Таттерсолл, палеоантрополог и заслуженный куратор по изучению происхождения человека в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, говорит, что древние свидетельства огня не очень хорошо сохраняются, и что попытки выяснить их возраст по большей части являются догадками. Тем не менее, теперь у него есть основания подозревать, что навык разведения огня у предков человека существовал еще 1,6 миллиона лет назад.
Самые древние археологические свидетельства того, что люди поджигали костры, были обнаружены в пещере Кесем в Израиле, датируемой 300 000-400 000 лет назад, но международная группа археологов, проводивших раскопки в пещере Вондерверк в Южной Африке в 2012 году, обнаружила то, что они называют «следами костров», который был разведен около 1 миллиона лет назад.
В пещере были найдены остатки сожженных костей, растений и того, что, похоже, было древнейшим очагом. Тот факт, что он был найден глубоко в пещере, говорит о том, что огонь не был вызван неконтролируемым пожаром, охватившим окружающий ландшафт и, вероятно, был преднамеренно разведен древними людьми.
Однако Таттерсолл подозревает, что люди начали использовать огонь еще раньше. Около 2 миллионов лет кишечник Homo erectus, предка человека, начал сокращаться. Это говорит о том, что приготовление пищи могло значительно облегчить пищеварение. Более того, в это время мозг увеличился в объеме, что потребовало более высокого потребления калорий и углеводов. Эти открытия побудили ученого задаться вопросом, откуда могла взяться эта энергия без использования огня для приготовления пищи?
«Экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств» — известный принцип, предложенный астрофизиком и популяризатором науки Карлом Саганом. Хорошо зная этот принцип, Таттерсолл и Сара Глубик, палеоантрополог и доктор наук из Университета Джорджа Вашингтона, приступили к поиску доказательств для своего экстраординарного аргумента. В настоящее время они проводят работы в Кооби Фора, регионе на севере Кении, который содержит отложения возрастом примерно 1,6 миллиона лет.
В ходе исследования, ученые рассматривали скопления обожженных костей и артефактов. Они уже заметили, что обугленные и сгоревшие отложения «сгруппированы отдельно», а это может говорить о том, что место для разведения огня и приготовления пищи было отделено от того места, где спали древние предки человека. Как говорит Глубик, она «уверена», что люди использовали огонь именно на этом участке.
Следующим этапом исследования будет осмотр других объектов в регионе на предмет доказательств использования контролируемого огня. И, хотя выводы об исследовании делать слишком преждевременно, ученые уверены, что им удастся найти достоверные доказательства своей теории и отодвинуть дату, когда предки человека научились управлять огнем, еще на 600 000 лет.
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