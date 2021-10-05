Мальчик нашел гигантский зуб мастодонта возрастом 12 000 лет

Первые мастодонты появились в Африке в олигоцене, примерно 35 млн лет назад. Позднее эти хоботные распространились в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Последние американские мастодонты вымерли около 10 000 лет назад либо из-за влияния климатических факторов, либо из-за охоты на них позднепалеолитических людей культуры Кловис.

Семейство впервые было описано в 1922 году, когда были классифицированы ископаемые образцы типового рода Mammut.

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