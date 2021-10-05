Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

Мальчик нашел гигантский зуб мастодонта возрастом 12 000 лет

National Geographic Россия
05 октября 2021
001.jpg
Теперь он хочет стать палеонтологом.

Шестилетний Джулиан Ганьон сделал открытие, гуляя со своей семьей в заповеднике Динозавр-Хилл в Рочестер-Хиллз, штат Мичиган.

«Я просто почувствовал что-то под ногой и схватил. Это смахивало на зуб», – рассказал Ганьон журналистам.

Как подтвердили в Мичиганском университете, окаменелость размером с целую человеческую ладонь принадлежала американскому мастодонту (Mammut americanum). Эти хоботные отличались от мамонтов и слонов по ряду признаков, из которых наиболее существенные как раз связаны со строением зубов. У мастодонтов на жевательной поверхности моляров (коренных зубов) находится ряд парных соскообразных бугров. Само название этих животных происходит от греческих слов μαστός «сосок» и ὀδούς «зуб».

Джулиан признался, что хотел стать археологом, но после этого открытия подумывает о карьере палеонтолога.

«Думаю, это был знак, чтобы я стал палеонтологом», – Джулиан Ганьон.
32214680220_f82c7dc613_o.jpg
Скелет Mammut americanum
Фото: James St. John / Flickr
32561791425_f8cb7067ba_k.jpg
Череп Mammut americanum
Фото: James St. John / Flickr

Первые мастодонты появились в Африке в олигоцене, примерно 35 млн лет назад. Позднее эти хоботные распространились в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Последние американские мастодонты вымерли около 10 000 лет назад либо из-за влияния климатических факторов, либо из-за охоты на них позднепалеолитических людей культуры Кловис.

Семейство впервые было описано в 1922 году, когда были классифицированы ископаемые образцы типового рода Mammut.

Почитайте о палеонтологическом открытии, которое совершила собака. 

рекомендации
Череп

Окаменелости со свалки – какие находки сделали палеонтологи на полигоне для отходов?

Звезда

Загадка зубов «блуждающих мясных» моллюсков

Горы

Восхождение на Килиманджаро: самое интересное приключение в Африке