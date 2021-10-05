Мальчик нашел гигантский зуб мастодонта возрастом 12 000 лет

Шестилетний Джулиан Ганьон сделал открытие, гуляя со своей семьей в заповеднике Динозавр-Хилл в Рочестер-Хиллз, штат Мичиган.
«Я просто почувствовал что-то под ногой и схватил. Это смахивало на зуб», – рассказал Ганьон журналистам.
Как подтвердили в Мичиганском университете, окаменелость размером с целую человеческую ладонь принадлежала американскому мастодонту (Mammut americanum). Эти хоботные отличались от мамонтов и слонов по ряду признаков, из которых наиболее существенные как раз связаны со строением зубов. У мастодонтов на жевательной поверхности моляров (коренных зубов) находится ряд парных соскообразных бугров. Само название этих животных происходит от греческих слов μαστός «сосок» и ὀδούς «зуб».
Джулиан признался, что хотел стать археологом, но после этого открытия подумывает о карьере палеонтолога.
Первые мастодонты появились в Африке в олигоцене, примерно 35 млн лет назад. Позднее эти хоботные распространились в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Последние американские мастодонты вымерли около 10 000 лет назад либо из-за влияния климатических факторов, либо из-за охоты на них позднепалеолитических людей культуры Кловис.
Семейство впервые было описано в 1922 году, когда были классифицированы ископаемые образцы типового рода Mammut.
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