Мамонтихе Матильде нашли пару: в коллекции Новосибирского музея появился второй скелет шерстистого мамонта
Новосибирский государственный краеведческий музей пополнил свою коллекцию скелетом самца шерстистого мамонта.
«Он был найден в Чановском районе Новосибирской области в 2011 году. Это один из наиболее полных скелетов мамонта в мире – все кости подлинные и в прекрасной физической сохранности», – говорится в сообщении пресс-службы музея.
Отмечается, что музей долго искал пару для скелета самки мамонта – Матильды, одного из двух полных скелетов самок мамонта, имеющихся у российских палеонтологов.
Увидеть мамонта можно на выставке «Остаться навсегда» в главном здании Краеведческого музея. После этого скелет переедет в Музей природы и займет место в экспозиции рядом с Матильдой.
Сейчас новому «обитателю» музея подыскивают имя: вы можете предложить свой вариант в комментариях официального сообщества Музея в соцсетях (ВКонтакте, Instagram) и по телефону 222 45 54. Также посетители выставки «Остаться навсегда» могут оставить свои варианты в специальном ящике в зале, где представлена палеонтологическая коллекция.
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⚡️Выбираем имя для мамонта! . В палеонтологической коллекции Краеведческого музея долгожданное пополнение – скелет самца шерстистого мамонта. . Мы долго искали достойную пару для самки мамонта Матильды, которая уже давно стала любимым экспонатом посетителей и сотрудников Музея природы. По традиции все экспонаты музейного «мамонтового комплекса» получают имена: мамонт Матильда, медведь Сан Саныч, носорог Сережа, бизон Степан. На этот раз мы предлагаем вам помочь выбрать имя для «жениха» Матильды. . Сейчас увидеть «новичка» можно на выставке «Остаться навсегда» в главном здании Краеведческого музея. Затем самец мамонта переедет в Музей природы и займет место в экспозиции рядом с Матильдой. . ✍️Ждем ваши варианты в комментариях! . Также посетители выставки «Остаться навсегда» могут оставить свои варианты в специальном ящике в зале, где представлена палеонтологическая коллекция. #музейдлялюдей #museum_for_people
В настоящее время российские палеонтологи располагают примерно 15 полными скелетами мамонтов, из них только два скелета самок. Кроме мамонтов, в Новосибирском краеведческом музее представлена практически вся мегафауна Сибири Ледникового периода: шерстистый носорог, пещерный лев, пещерный медведь, первобытный бизон и другие виды.