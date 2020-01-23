Мамонтихе Матильде нашли пару: в коллекции Новосибирского музея появился второй скелет шерстистого мамонта

Новосибирский государственный краеведческий музей пополнил свою коллекцию скелетом самца шерстистого мамонта.

«Он был найден в Чановском районе Новосибирской области в 2011 году. Это один из наиболее полных скелетов мамонта в мире – все кости подлинные и в прекрасной физической сохранности», – говорится в сообщении пресс-службы музея.

Отмечается, что музей долго искал пару для скелета самки мамонта – Матильды, одного из двух полных скелетов самок мамонта, имеющихся у российских палеонтологов.