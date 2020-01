Мамонтихе Матильде нашли пару: в коллекции Новосибирского музея появился второй скелет шерстистого мамонта

View this post on Instagram

⚡️Выбираем имя для мамонта! . В палеонтологической коллекции Краеведческого музея долгожданное пополнение – скелет самца шерстистого мамонта. . Мы долго искали достойную пару для самки мамонта Матильды, которая уже давно стала любимым экспонатом посетителей и сотрудников Музея природы. По традиции все экспонаты музейного «мамонтового комплекса» получают имена: мамонт Матильда, медведь Сан Саныч, носорог Сережа, бизон Степан. На этот раз мы предлагаем вам помочь выбрать имя для «жениха» Матильды. . Сейчас увидеть «новичка» можно на выставке «Остаться навсегда» в главном здании Краеведческого музея. Затем самец мамонта переедет в Музей природы и займет место в экспозиции рядом с Матильдой. . ✍️Ждем ваши варианты в комментариях! . Также посетители выставки «Остаться навсегда» могут оставить свои варианты в специальном ящике в зале, где представлена палеонтологическая коллекция. #музейдлялюдей #museum_for_people