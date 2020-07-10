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National Geographic №198, март 2020
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Палеонтология

Мамонты: их прошлое и будущее

Андрей Журавлев
10 июля 2020
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Мамонта обычно изображают каштановым или рыжеватым, но генетики, изучающие ископаемую ДНК мохнатого гиганта, не исключают, что покровные волосы у него были прозрачными и, значит, сам он выглядел седым.
Фото: Алина Коноваленко
На арктическом острове Врангеля шерстистые мамонты совсем немного не дожили до той поры, когда в Китае начали изготавливать поделки из бивней их вымерших на континенте соплеменников. Еще чуть-чуть — и мамонты из доисторических животных превратились бы в исторических.

Слухи о том, что мамонта вот-вот клонируют, возродились с новой силой. Хотя успешно создать клон современного животного размером с овцу и крупнее удается примерно раз на несколько сотен попыток, а вполне себе живого слона вообще никто никогда не клонировал. Понятно, что научного смысла в этой шумихе нет никакого. Это все городские легенды, вроде рассказов про зомби… 

Мифы и легенды

Якуты и другие сибирские народы верили, что в нижнем мире водится гигантский зверь – сэлии. Выбравшись на поверхность, он гибнет от солнечных лучей, и остаются торчать только рога, которыми он рыл землю и сокрушал лед. К сэлии коренные сибиряки относились с суеверным ужасом (увидеть его — к смерти), но, преодолевая страх, столетиями собирали «рога» для обмена. Из Сибири слух о подземных великанах распространился по всей Евразии. А поскольку в финно-угорских языках словом, звучащим как «мамут», называли «земляные рога», то есть ископаемые бивни, сэлии обрел имя «мамонт».

В средневековой Европе бивни мамонта приписывали единорогу или почитали как святые реликвии. Недавно востоковед Александр Юрченко из Санкт-Петербурга выяснил, что впервые находки мамонтовых костей упоминаются в письменных источниках XII века. Андалусский географ Абу Хамид ал-Гарнати, посетивший в 1150 году страну Булгар на Волге, свидетельствовал: «А под землей есть бивни слонов, белые как снег, тяжелые как свинец, один – сто маннов [около 60 килограммов. – Прим. ред.] и больше и меньше, не знают, из какого зверя они выломаны. <…> Из них изготовляют гребни и шкатулки и другое, так же как изготовляют из слоновой кости, но только это – крепче слоновой кости: не ломается».

В 1254 году царь Малой Армении Хетум совершил путешествие в Монголию ко двору великого хана Менгу. Там Хетум услышал множество занимательных рассказов и по возвращении в Армению поделился ими с историком Киракосом Гандзакеци. И вот что записал Киракос: «…Есть остров песчаный, на котором растет, подобно дереву, какая-то кость драгоценная, которую называют рыбьей; если ее срубить, на том же месте она опять растет, подобно рогам». Из нее китайские мастера вырезали множество красивых вещей. Речь, несомненно, шла об ископаемых бивнях мамонта: ведь каждый год на севере Сибири из многолетнемерзлых пород вытаивают кости – словно из земли растут.

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Готфрид Вильгельм Лейбниц, «Протогея», 1749 год В 1663 году под немецким городом Кведлинбургом в карьере были найдены бивни мамонта и кости шерстистого носорога, по которым позднее художник Николай Зелендер реконструировал единорога.

Приехавший в Россию уже в XVII веке немецкий проповедник Генрих Вильгельм Лудольф отмечал: «Чрезвычайно любопытная вещь – мамонтова кость, которую в Сибири выкапывают из земли. В народе ходят о ней фантастические рассказы. Говорят, что это кости животного, проводящего жизнь под землей и величиной превосходящего всех наземных животных. <…> Более сведущие люди говорили мне, что эта мамонтова кость представляет собою зубы слонов. Надо полагать, что они были занесены туда во время Всемирного потопа и в течение долгого времени все больше и больше покрывались землей».

Когда в Санкт-Петербурге была основана Кунсткамера, туда по указу Петра I с Урала и из Сибири свезли множество мамонтовых «рогов» и «костей до последнего члена». Благодаря этой коллекции энциклопедист и государственный деятель Василий Татищев опубликовал в 1725 году первое научное описание ископаемых костей мамонта, а российский академик Иоганн Георг Дювернуа в 1728-м реконструировал скелет и доказал его сходство со слоновьим. Но и тогда находки костей и останков мамонтов порождали странные слухи. В народе говорили, что мамонт – это старый лось, у которого вместо рогов выросли бивни, или столетняя щука, подкапывающая берега рек. Кто-то даже утверждал, что лично знал одного татарина, который провалился в пещеру и был спасен мамонтом. Некоторые считали мамонтов потомками слонов Александра Македонского, забредшими на север после его индийского похода.

Окончательно закрепили имя мамонта в научном обиходе палеонтологи Иоганн Блюменбах из Гёттингенского университета и Жорж Кювье из Музея естественной истории в Париже, доказавшие в 1799 году, что это особый вымерший вид слона. 

Сибирские холодильники

Вскоре Жорж Кювье опубликовал «Рассуждения о переворотах на поверхности земного шара». О мамонтах и их современниках в этой книге говорилось: «Если бы они не замерзли тотчас после того, как были убиты, гниение разложило бы их. С другой стороны, вечная мерзлота не распространялась раньше на те места, где они были захвачены ею, ибо они не могли бы жить при такой температуре. Стало быть, один и тот же процесс и погубил их, и оледенил страну».

И два века спустя слова французского ученого, никогда не бывавшего в Сибири, принимают за чистую монету, дополняя мифами о «вмороженных пальмовых и сливовых деревьях с зелеными листьями и даже спелыми плодами», как приврано в одном учебнике для православных школ. Конечно, в многолетнемерзлых породах, известных как «вечная мерзлота», нет и следа пальм или слив. Не такая растительность окружала мамонтов при жизни. Зеленых листьев и спелых плодов тоже никто и никогда не находил. С мамонтами и некоторыми другими представителями мамонтовой фауны дела обстоят лучше, но речь, опять же, идет не о горах трупов, а о редких находках. И совсем не оледенелых.

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Институт географии РАН; Институт проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН; Университет им. Макмастера

«Вечная мерзлота» – это не лед, а в основном илистые частицы, спаянные ледяными кристаллами в твердую горную породу, уподобившуюся по крепости бетону. Постоянная температура пластов колеблется от 0 до -15°С. Есть и кристаллы чистого льда до 20–40 сантиметров длиной, и льдовые жилы, заполняющие вертикальные трещины – до 10 метров в поперечнике и до 50 метров глубиной (такие жилы растут 8–12 тысяч лет). Застывшие низкотемпературные слои перемежаются с разжиженными. Все это вместе и есть многолетнемерзлые породы, которые занимают всю территорию Якутии, достигая огромной – до 1400 метров – мощности, и значительную часть Сибири. (На Россию приходится половина всей мировой площади «вечной мерзлоты»).

Образовались многолетнемерзлые породы из-за длительного промерзания грунтов во время последних оледенений (180–20 тысяч лет назад), когда обширные материковые ледники покрывали почти всю Северную Америку и Северную Азию, Европу до Альпийского пояса, а навстречу им далеко вниз спускались горные льды Пиренеев, Альп и Тибета. Дольше всего «осколки» ледникового щита сохранялись на севере Азии, где ученых и поджидают самые удивительные открытия.

Первая мумия мамонта, о которой сохранились достоверные сведения, была обнаружена в августе 1799 года в дельте реки Лены эвенками из общины Осипа Шумахова, «тунгузского князца», как он именовался в тогдашних грамотах. В 1803 году, когда мамонт полностью вытаял из обрыва, Шумахов вырубил бивни и продал их за 50 рублей (весьма достойные по тем временам деньги) якутскому купцу Роману Болтунову. Купец оказался любознательным – добрался до обрыва, зарисовал тушу и описал зверя: «…Был так тучен, что брюхо у него отвисало ниже коленных загибов. Этот мамонт был самец… но без хвоста и хобота».

Еще через три года о мамонте прознал Михаил Адамс, адъюнкт по зоологии российской Императорской академии наук, который возвращался через Якутск из Китая. Когда зоолог оказался на месте, от мумии еще оставался скелет с большими кусками шкуры, две ноги, даже усохшие мозг и глаз и целый пуд выпавших волос – прочее уничтожили песцы, волки и собаки. Тем не менее этот остов, выставленный впоследствии в Кунсткамере (ныне – в Зоологическом музее  Санкт-Петербурга) и известный как «мамонт Адамса», является одним из наиболее полных скелетов Mammuthus primigenius.

Академия сразу объявила о солидном денежном вознаграждении за каждую новую находку. Ждать пришлось почти целый век… Вот что писал журнал «Научное обозрение» за 1901 год: «Как сообщают газеты, найден прекрасно сохранившийся труп мамонта. В желудке оказался мох, трава. По распоряжению Императорской академии наук местные власти должны позаботиться о сохранении драгоценной находки вплоть до прибытия специалистов, посланных для изучения условий нахождения туши в залежах льда и доставки ее в Петербург. Мамонт найден в местности, находящейся в 300 верстах от Средне-Колымска...».

Частично вытаявшую мумию заметил в береговом откосе реки эвенк Семен Тарабикин, преследовавший лося. Он извлек единственный бивень и продал его казакам. Те, зная об объявленном вознаграждении, выкупили у охотника и право на владение находкой. В сентябре 1901 года на реку Берёзовку, приток Колымы, прибыла экспедиция под руководством консерватора Зоологического музея Отто Герца. Чтобы извлечь мамонта, над ним возвели деревянный сруб, в котором круглосуточно топили печи. Обратный путь занял четыре месяца: фрагменты мумии везли на десяти подводах, запряженных то лошадьми, то оленями, а от Иркутска – в вагоне-холодильнике.

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Science Photo Library/East News Чтобы доставить в Санкт-Петербург мумию мамонта (ей — 44 тысячи лет), найденную на реке Берёзовке, притоке Колымы, царь Николай II распорядился выделить 16 тысяч рублей. Слева от мамонта стоит палеонтолог Евгений Пфиценмайер, впервые описавший мягкие ткани ископаемого животного.

В 1903 году уникальный экспонат – берёзовского мамонта, и ныне представляющего собой самую целую мумию взрослого животного, – выставили в музее. Вскоре довольно полные остатки мамонта один из якутских братьев-промышленников Гороховых высмотрел на дне ручья на острове Большом Ляховском. Весть об открытии дошла до Санкт-Петербурга, но в академии решили, что теперь подобных находок будет в избытке, и отказали в выделении средств на дальнюю экспедицию.

В итоге изрядно потрепанные фрагменты ляховского мамонта оказались в Париже, а следующую мумию пришлось ждать… еще 70 лет. В 1977 году, на ручье Диме, в верховьях Колымы, при подготовке площадки для промывки золота бульдозерист Анатолий Логачёв из старательской артели «Знамя» зацепил ножом своей машины мамонтенка, названного по месту раскопа – Дима. Спустя еще 11 лет почти целую тушку мамонтенка на берегу речки Юрибечеяхи на полуострове Ямале обнаружили моряки теплохода «Порог». А самую целую на сегодня мумию мамонтенка, которого назвали Любой, там же, на Ямале, нашел оленевод Юрий Худи в 2007 году – у Любы не хватает только хвостика. На следующий год двухмесячный мамонтенок вытаял из обрыва на реке Хроме в Северо-Восточной Якутии (его так и зовут – Хрома). Дальше, видимо из-за таяния мерзлоты мумии стали появляться почти каждый год.

Скелет мамонта
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Очень необычная находка поджидала палеонтологов на берегу моря Лаптевых в 2010-м: новую самку назвали Юка, поскольку обнаружили и сберегли мумию члены кочевой родовой общины «Юкагир». Путь мамонта от берегового обрыва до лаборатории в Якутске занял полтора года. А там, чтобы уточнить возраст животного, была сделана компьютерная томография черепа, результат которой оказался совершенно неожиданным: в черепе сохранился головной мозг!

Прежде выводы о строении этого органа у мамонта основывались лишь на слепках внутренней полости черепной коробки и знаниях о мозге современных слонов. Поэтому важной задачей стало сохранение редкой находки для дальнейших исследований. «Мозг Юки, хотя и сохранил внешние признаки и форму, стал очень хрупким вследствие длительной мумификации. Три недели ушло на его консервацию – пропитку формалином – в Якутске, а затем черепную коробку вскрыли и извлекли его, – рассказывает Евгений Мащенко, известный специалист по мамонтовой фауне из Палеонтологического института РАН. – Важно было не повредить череп и при этом аккуратно достать мозг в твердой оболочке: трепанация продолжалась почти шесть часов. Череп мамонта имеет особые воздушные полости, облегчающие эту массивную конструкцию, вот и пришлось распиливать пятисантиметровую костяную толщу». В итоге удалось увидеть остатки проводящей системы переднего мозга и мозжечка мамонта, различить мозговые желудочки, гипофиз.

Когда и где найдут новую мумию, предсказать невозможно. Так, в августе 2012 года в нашей редакции раздался звонок. Звонивший поинтересовался: не нужен ли мамонт? Поскольку мамонта держать нам было решительно негде, занялись им сотрудники академических институтов... А дело было так. На западе Таймыра, где в Енисейский залив вдается мыс Сопочная Карга, жил вдовец-оленевод с шестью детьми. Один из них – десятилетний тогда Женя Салиндер – как-то отправился с луком на охоту и добыл... мамонта: заметил частично вытаявшую мумию в десятиметровом обрыве. Вскоре на мыс прибыла научная экспедиция. «Сопкаргинский мамонт очень неплохо сохранился, – рассказывает секретарь Комитета по изучению мамонтов и мамонтовой фауны РАН Алексей Тихонов. – Удалось извлечь основную часть мумии с ногами, черепом, нижней челюстью, правым ухом и глазницей, даже пенис. Длина тела – 2,9 метра, высота в крупе – 1,2 метра. Предварительный осмотр местонахождения показывает, что мамонт жил около 38 тысяч лет назад и умер, вероятно, в подростковом возрасте – 13–16 лет от роду. В таком возрасте слонята-мальчики начинают созревать и, будучи изгнаны матриархом из группы, переживают сильный стресс».

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Валерий Плотников; источник: Академия наук Республики Саха (Якутия) Благодаря найденной на севере Якутии мумии молодой мамонтихи Юки, погибшей 39 тысяч лет назад, в деталях удалось изучить не только строение кончика хобота этого животного, но даже устройство мозга.

Удивительно, что, несмотря на все эти находки, и ныне бытует мнение о гигантских кладбищах мамонтов, мгновенно образовавшихся под волнами Всемирного потопа и застывших во льдах, где сохранность мягких тканей такова, что хоть сейчас бери яйцеклетку (вариант – сперму) и имплантируй живой слонихе (оплодотворяй ее), чтобы получить густошерстный и высокоудойный молодняк. Миф этот восходит к статье Михаила Адамса, переизданной в 1890 году, где ученый изображен перед прозрачной глыбой льда, в которой виден целехонький мамонт.

Интересно, что столетие спустя бельгийский коллекционер Бернар Бюиг повторил этот трюк с так называемым мамонтом Жаркова: весь мир облетели потрясающие кинокадры и фотографии – на подвеске огромного вертолета, застывшего над бескрайней заснеженной тундрой Таймыра, повисла многотонная ледяная глыба с торчавшими из нее бивнями. Газетчики и тележурналисты бодро вещали, что кроме первой, уже добытой туши мамонта, с помощью радара и другой новейшей аппаратуры обнаружено еще не менее шести мамонтов и носорогов… Бюиг же просто купил у местного охотника два неплохих бивня и… решил прославиться. Для создания необходимого эффекта бивни вморозили в лед и подцепили льдину вертолетом. В фильме, снятом каналом ВВС, клюнувшим на сверкающую наживку в виде пустого куба льда, его с помощью фенов для волос размораживают грустные британские ученые…

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Рисунок: Алина Коноваленко Мамонт против слона: смотрим отличия

На самом деле причина гибели каждого из мамонтов и их современников, живших в разное время между 50 и 9 тысячами лет назад, была своя. Берёзовский мамонт, видимо, попал в естественную ловушку – проталину в мерзлом грунте, где сломал кости таза и плеча и почти сразу умер – во рту остались неразжеванные пучки травы. Годовалый Дима отстал от стада (он хромал, страдал от сильного заражения глистами, даже жировой горбик у него не рос), заблудился в ледниковых каньонах (он и был найден среди ископаемых наледей — тарынов), куда его соплеменники приходили, чтобы передохнуть от гнуса, и погиб от голода (желудок и кишечник были почти пусты). Мамонтенок Люба нескольких месяцев от роду (около 80 килограммов массой) увяз и утонул в холодном заболоченном озере (ее органы покрылись мелкими кристаллами вивианита — минерала, характерного для холодной бескислородной среды; в трахеи и бронхи набился ил), а Хрому, видимо, придавило грязевым оползнем (ее мягкие ткани разорваны, кости смещены).

Объединяют всех относительно целых мамонтов два обстоятельства. Во-первых, они оказались вблизи естественных холодильников; во-вторых, почти все мумии – а их уже около дюжины – принадлежат молодняку: среди юных особей смертность всегда высокая. Одно из немногих естественных массовых единовременных захоронений мамонтов — Севское в Брянской области, где стадо из 33 особей (сегодня это довольно полные скелеты 19 взрослых и 14 детенышей — от новорожденного до подростков), изученное Евгением Мащенко, погибло весной или в начале лета в речной долине. 14 тысяч лет назад их накрыл паводок.

Севское и подобные ему естественные захоронения позволяют судить об устройстве мамонтовых групп: подобно современным африканским слонам, такие группы состояли из самок и детенышей (вероятно, с матриархом во главе) либо из нескольких самцов.  Другие «кладбища» (на самом деле – скопления разрозненных костей) в основном формировались на протяжении сотен и даже тысяч лет в тех местах, куда трупы и перемытые кости сносились реками – в древних поймах и дельтах. И каждая находка – будь то мумия или всего лишь разрозненные кости – это кладезь сведений о мамонтах и об их эпохе, о том времени, когда человек становился разумным. А новые технические средства позволяют узнать такие подробности, которые даже пять лет назад казались немыслимыми.

Звери из Африки

60 миллионов лет назад Африка была почти изолирована от лежащих севернее материков, и там возникла особая группа млекопитающих, которую молекулярные биологи назвали – «афротерии». Афротерии объединяют очень непохожих зверей – сирен, даманов, трубкозубов, златокротов, тенреков, прыгунчиков и хоботных (ныне представленных слонами). Однако у них, и в еще большей степени у их предков, есть общие черты в строении скелета.

Древнейшие остатки собственно хоботных происходят из Алжира и Марокко (им — около 40 миллионов лет). То были миниатюрные – всего 10–15 килограммов массой — «слоники» с высоколобым черепом и смещенными назад носовыми отверстиями. Значит, верхняя губа у них вытянулась и вместе с ноздрями преобразовалась в хобот – мускульный насос, удобный для питания и различных манипуляций, словно рука у человека или другой обезьяны. Появление хобота привело к тому, что вторые верхние и нижние резцы у слоновьих предков развились в бивни. В ходе эволюции хоботные очень заметно подросли.

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Музей «Ледниковый период», Москва Мамонт против слона: смотрим отличия

Современное семейство слонов, к которому относился и мамонт, появилось 6–7 миллионов лет назад в Африке. Эти млекопитающие отличаются необычным строением и сменой зубов: на щечных – жевательных – зубах у них расположены параллельные поперечные пластины-терки. Эти зубы у слонов настолько длинные, что, когда передняя часть коронки уже почти стерта, задняя еще только прорезывается. По мере развития новые зубы продвигаются вперед и выталкивают прежние.

Такое горизонтальное, или «конвейерное», замещение всегда происходит в определенный срок: шесть генераций щечных зубов последовательно сменяют одна другую (когда стачиваются последние зубы – примерно на 60-м году жизни, слон умирает от голода). Поэтому с помощью компьютерной томографии по числу зубов, оставшихся «в запасе», можно узнать индивидуальный возраст мамонта. Скажем, у Юки четвертая смена зубов еще не прорезалась – значит, ей было 6–9 лет.

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Мощные бивни и хобот мамонта или любого крупного слона создают большую нагрузку на мышцы и связки, управляющие движением головы. Потому эти мышцы имеют довольно большую массу, а площадь затылочной части черепа, где крепятся связки, – увеличена. Хотя укрупнение черепа ведет к наращиванию костной ткани, в ходе эволюции слонов в нем образовались многочисленные полости, разделенные тонкими и плотными костными перегородками. Система перегородок придает черепу дополнительную прочность, а полости не только облегчают вес, но и служат прокладкой, предохраняющей мозг от теплового удара у слонов и от переохлаждения – у мамонтов. Большие черепа вмещают и более крупные органы. Так, объем мозга у современных слонов в 3,4 раза больше, чем у человека. 

Приговоренные выжить

Удивительные особенности тропических по происхождению слонов позволили им приспособиться и к суровым условиям северных континентов, когда наступил ледниковый период. Непосредственным предком шерстистого мамонта, появившегося на северо-востоке Азии около 700 тысяч лет назад, был трогонтериев; в Северной Америке он же дал начало колумбову мамонту. А шерстистые мамонты распространились от европейских берегов Атлантического океана на западе до его американского побережья на востоке.

Огромные бивни помогали мамонтам скоблить стенки утесов, сложенных мерзлыми породами, чтобы напиться, разгребать снег в поисках корма (именно поэтому они были спирально закручены внутрь, образуя подобие бульдозерного щита), а гребенчатые зубы – перетирать самые жесткие травы и ветки, чтобы насытиться даже грубой пищей. У самцов шерстистого мамонта длина бивней достигала 4,5 метра, а масса каждого из них – 135 килограммов; у африканских слонов – до 3 метров, масса – до 100 килограммов. (Сами мамонты – до 3,2 метра ростом – уступали по высоте африканскому слону – до 3,5 метра.) На бивнях самцов обычно видны затесы – следы использования этих зубов. Иногда, сломав бивень, защемленный в ледяной жиле, мохнатый гигант продолжал что-то делать культяпкой до самой смерти, стесывая обломок почти до основания.

В студеную многомесячную зиму понадобились мамонтам еще некоторые приспособления, кроме шерстяного покрова: обильные сальные железы, предохранявшие шерсть от намокания и смерзания; толстый – 7–9-сантиметровый – слой подкожного жира; уши и хвост меньшего размера, как у многих млекопитающих Севера, что, благодаря сокращению поверхности теплоотдачи, предотвращает большие потери тепла; а также своего рода муфта – расширение в передней части хобота, в котором можно было согревать чувствительный пальцевидный кончик этого органа.

Шкура мохнатого исполина имела тройную защиту: покровный слой из длинных – до 90 сантиметров – остевых волос, образующих своеобразный «чуб», «воротник» и «юбку», густой темный курчавый подшерсток и пуховый слой. Остевые волосы отличались утолщенным корковым слоем и сложным строением сердцевины, что придавало им особую прочность и теплоемкость. Шерсть мамонтов известна по многим образцам. Однако на вопрос, какого цвета были мамонты, ответить непросто. Обычно их изображают рыжевато-бурыми, поскольку именно так выглядят шерстинки. Когда же группа молекулярного биолога Майкла Хофрейтера из Йоркского университета исследовала судьбу гена меланокортинового рецептора (Mc1r), который связан с окраской перьев птиц и шерсти млекопитающих, в ископаемой ДНК мамонта, выяснилось, что аллели этого гена у мамонта изменены по сравнению с таковыми африканского слона. И одна из мутаций могла делать мохнатых хоботных блондинами. «Изучение распределения пигментов в остевых волосах, – рассказывает палеобиолог Силвана Тридико из Университета имени Мёрдока в Перте, – показывает, что они были прозрачными».

Почему бы нет: белый цвет обычен для зимней окраски многих птиц и млекопитающих северных широт, поскольку прозрачный покров позволяет солнечным лучам греть тело. (Темная шерсть быстрее нагревается сама – но столь же стремительно на ветру и холоде тепло теряет.) Ржавый оттенок ископаемые волоски приобретают со временем из-за окисления белков. Так что, возможно, когда-то по тундростепям бродили стада серебристо-серых гигантов.

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Андриан Колотилин Так каждый год оплывают многолетнемерзлые породы плейстоценовой эпохи на Новосибирских островах, богатых остатками мамонтовой фауны. Именно здесь была найдена одна из первых мумий мамонта, фрагменты которой хранятся в Музее естественной истории в Париже.

Исследования новых мумий помогли ученым узнать и о других эволюционных новшествах, благодаря которым мамонты приспособились к холоду. Так, группы зоологов Геннадия Боескорова из Института геологии алмазов и драгоценных металлов в Якутске и Алексея Тихонова выяснили, что даже у маленьких мамонтят – оймяконского и ямальского, известных как Саша и Люба, – на холке были горбики, состоящие из ячеистого коричневого жира. Именно такой жир служил теплоизолятором и обеспечивал выживание новорожденных мамонтят. (Прежде не исключалось, что мамонтовые горбы, в деталях запечатленные художниками и скульпторами каменного века, были в основном образованы мускульной тканью.)

А группа физиолога Кевина Кемпбелла из Университета Манитобы, исследуя состав одного их важнейших компонентов крови – гемоглобина у мамонта, обнаружила изменения в структуре трех аминокислот. Измененный гемоглобин мог активно насыщаться кислородом и переносить молекулы этого газа в морозном климате, превращая кровь животного в своего рода антифриз. Чтобы это доказать, ученые подсадили кишечной палочке собранный ими ген мамонта, и бактерия синтезировала мамонтовый гемоглобин. Этот белок и был проверен на сродство к молекулам кислорода при низких температурах, которое оказалась значительно лучше, чем у гемоглобина слонов.

Еще одну особенность мамонтов открыли исследователи из Научно-исследовательского института морфологии человека РАМН: возможно, у них был более крупный мозг, чем у слонов – у Юки его объем составлял 5000 кубических сантиметров против 4450 кубических сантиметров африканского слона такого же возраста и пола. Мозг большего размера мог помогать в решении сложных задач, которые постоянно ставила суровая северная природа. 

Что погубило мохнатых исполинов?

Хотя и дожили мамонты на островах Врангеля и Прибылова у побережья Аляски (3,7 и 6,5 тысячи лет назад соответственно) до вполне просвещенных времен египетских пирамид, письменных свидетельств о причинах их исчезновения с лица Земли никто не оставил: где Египет и где Северо-Восточная Арктика? Если отбросить околонаучные предположения вроде метеоритных бомбардировок и массовых вулканических извержений, останутся: климат, растительность (корм) и человек.

Гибель мамонтов и их спутников связывают по большей части с наступившим 12 тысяч лет назад потеплением: на участках суши, оставшихся от уходившей под воды океана азиатско-американской Берингии, среднегодовые температуры повысились на 4–120 С. Избыток влаги способствовал распространению тундровой и болотно-таежной растительности на прежде сухие и холодные степные угодья мамонтов: любимые шерстистыми слонами, судя по содержанию их кишечников, злаки, осоки, полынь и ива сменились влаголюбивыми лишайниками, карликовой березой и хвойными деревьями. Пришло время обильных снегопадов, а из-под мощного снежного покрова труднее стало добывать корм, и единый мамонтовый комплекс распался: сайгаки выжили лишь в степях Центральной Азии, овцебыки – в Гренландии, бизоны – в американских прериях и лесах… 

Некоторые ученые, например, геофизик Сергей Зимов, руководитель Северо-Восточной научной станции и организатор необычного «Парка плейстоценовой эпохи» в низовьях реки Колымы, не исключают, что к вымиранию мамонтов и их спутников причастны и люди. «Вы думаете, человек мамонта убить не мог? Нечем? – усмехается он: – Скатал шерсть мамонта длинным валиком, помочился; кругом мороз – вот и копье». Однако во всем мире была обнаружена лишь пара мамонтовых костей с застрявшими в них наконечниками метательного оружия.

Только в последнее время стали проявляться контуры сложных взаимоотношений людей и мамонтов. Так, в 2008 году в нижнем течении реки Яны на севере Якутии было открыто необычное скопление костей. На свою беду оказалось оно еще и очень богатым мамонтовым бивнем, весьма востребованным на рынке (с XVIII века в России ежегодно заготавливают и продают, в основном в Китай, от 20 до 40 тонн бивней). Безвестные первооткрыватели с риском для жизни проделали в многолетнемерзлых породах туннель длиной 46 метров и шириной до 4,5 метра, пытаясь добыть ископаемые сокровища.

Кое-что осталось и ученым из Геологического института РАН (ГИН РАН) и Института истории материальной культуры РАН. Они добрались до конца опасной галереи и обнаружили там тысячи костей мамонтов, а также остатки других животных, которым около 30 тысяч лет. Оказалось, что если в то время мамонты составляли в этих местах не более трех процентов всей фауны, то в костяном скоплении, наоборот, представлены практически только их остатки – 31 особь. Причем все особи как на подбор – молодые и ростом 1,8–2,6 метра в холке.

«Судя по всему, люди долгое время складывали здесь наиболее интересные для них объекты, – говорит палеонтолог Павел Никольский из ГИН РАН. – Часть костей несет на себе следы обработки орудиями; сами орудия – скребки, ножи, рубила, остроконечники – тоже встречаются». А самым интересным открытием экспедиции стали две правые лопатки, в которых торчали каменные наконечники дротиков либо копий с остатками древка, изготовленного из бивня.

Расположение пробоин указывает на то, что охотники подбирались к мамонту сзади, с правой стороны, и старались поразить метательным оружием жизненно важные органы исполина. (Порой, конечно, промахивались – тогда наконечники и застревали в костях.) Любопытно, что этот же участок на теле мамонта подчеркнут на рисунках в пещерах Руффиньяк во Франции и Пиндаль в Испании. Впрочем, судя по всему, мамонтов добывали нечасто.

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Шерстистые гиганты составляли основу существования человека: из костей изготовляли наконечники копий, клинья, пуговицы, иголки и другие предметы быта, украшения, музыкальные инструменты, даже целые поселки. Но, во многом завися от мамонтов, человек лишь поспособствовал вымиранию последних небольших популяций шерстистых слонов на северо-востоке Сибири, когда из-за потепления и смены растительности они потеряли 90 процентов своей территории, а их численность упала примерно до миллиона особей, резко сократилось генетическое разнообразие. Чтобы истребить этот миллион, достаточно было раз в три года убивать по мамонту в расчете на человека… 

Когда клонируют мамонта?

По криптозоологической литературе гуляет рассказ охотника, якобы встретившего мамонта в Уссурийской тайге в 1918 году. Зверь описан похоже, но... не на мамонта, каким его представляет современная наука, а на картинки, распространенные в начале прошлого века. Даже кучу придуманный мамонт навалил совсем не такую, какую сделал бы всамделишный. А миф продолжает жить – так же долго будет жить современный миф о клонированном мамонте.

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