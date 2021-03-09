Между дикинсонией и человеком нашли генетическое родство

Однако хорошо сохранившиеся летописи окаменелостей позволили Дрозер и ее коллегам связать внешний вид и вероятное поведение этих животных с современными видами.

Для своего анализа исследователи выбрали четырех животных из эдиакарской биоты. Эти существа были размером от нескольких миллиметров до почти метра в длину.

Одним из изученных животных была кимберелла (Kimberella) — существо овальной формы с раковиной, относящееся к бентосу. Также были рассмотрены знаменитая дикинсония (Dickinsonia), трибрахидиум (Tribrachidium heraldicum) и напоминающий червя древний копатель Ikaria wariootia.

Все четыре вида представляли собой многоклеточных животных с двусторонней симметрией и нецентрализованной нервной системой и мускулатурой.