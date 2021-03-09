Между дикинсонией и человеком нашли генетическое родство
Согласно исследованию Калифорнийского университета в Риверсайде, океанические существа эдиакарского периода возрастом 555 миллионов лет имеют общие гены с современными животными, включая человека.
Однако хорошо сохранившиеся летописи окаменелостей позволили Дрозер и ее коллегам связать внешний вид и вероятное поведение этих животных с современными видами.
Для своего анализа исследователи выбрали четырех животных из эдиакарской биоты. Эти существа были размером от нескольких миллиметров до почти метра в длину.
Одним из изученных животных была кимберелла (Kimberella) — существо овальной формы с раковиной, относящееся к бентосу. Также были рассмотрены знаменитая дикинсония (Dickinsonia), трибрахидиум (Tribrachidium heraldicum) и напоминающий червя древний копатель Ikaria wariootia.
Все четыре вида представляли собой многоклеточных животных с двусторонней симметрией и нецентрализованной нервной системой и мускулатурой.
Кроме того, похоже, они могли восстанавливать поврежденные части тела с помощью процесса, известного как апоптоз. Исследователи полагают, что подобные же гены у современного человека отвечают за способность сражаться с вирусами и уничтожать предраковые клетки.
Существует около 40 видов, относящихся к эдиакарской биоте. Не имея возможности проанализировать генетические данные этих существ из первых рук, исследователи вынуждены делать выводы о том, что они могли делать, по следам окаменелостей, оставленных этими организмами. К счастью, эти древние отпечатки могут многое раскрыть.
Представители эдиакарской биоты появились вскоре после таяния обширных ледников в конце криогения, но стали распространёнными лишь позже, около 580 миллионов лет назад. Вымерли они почти одновременно с началом кембрийского взрыва.
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