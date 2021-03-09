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Палеонтология

Между дикинсонией и человеком нашли генетическое родство

National Geographic Россия
09 марта 2021
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Дикинсония в представлении художника
Фото: Nobu Tamura
Существа эдиакарской биоты были не такими уж непохожими на нас.

Согласно исследованию Калифорнийского университета в Риверсайде, океанические существа эдиакарского периода возрастом 555 миллионов лет имеют общие гены с современными животными, включая человека.

«Ни у кого из них не было ни голов, ни скелетов. Многие из них, вероятно, выглядели как трехмерные коврики для ванны на морском дне», — Мэри Дрозер, соавтор исследования.

Однако хорошо сохранившиеся летописи окаменелостей позволили Дрозер и ее коллегам связать внешний вид и вероятное поведение этих животных с современными видами.

Для своего анализа исследователи выбрали четырех животных из эдиакарской биоты. Эти существа были размером от нескольких миллиметров до почти метра в длину.

Одним из изученных животных была кимберелла (Kimberella) — существо овальной формы с раковиной, относящееся к бентосу. Также были рассмотрены знаменитая дикинсония (Dickinsonia), трибрахидиум (Tribrachidium heraldicum) и напоминающий червя древний копатель Ikaria wariootia.

Все четыре вида представляли собой многоклеточных животных с двусторонней симметрией и нецентрализованной нервной системой и мускулатурой.

Ikaria wariootia
Ikaria wariootia
Фото: Wikimedia Commons
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Kimberella
Фото: Wikimedia Commons
Tribrachidium heraldicum
Tribrachidium heraldicum
Фото: Wikimedia Commons

Кроме того, похоже, они могли восстанавливать поврежденные части тела с помощью процесса, известного как апоптоз. Исследователи полагают, что подобные же гены у современного человека отвечают за способность сражаться с вирусами и уничтожать предраковые клетки.

Существует около 40 видов, относящихся к эдиакарской биоте. Не имея возможности проанализировать генетические данные этих существ из первых рук, исследователи вынуждены делать выводы о том, что они могли делать, по следам окаменелостей, оставленных этими организмами. К счастью, эти древние отпечатки могут многое раскрыть.

Представители эдиакарской биоты появились вскоре после таяния обширных ледников в конце криогения, но стали распространёнными лишь позже, около 580 миллионов лет назад. Вымерли они почти одновременно с началом кембрийского взрыва.

Узнайте, как выяснилось, что неандертальцы исчезли из Европы почти вдвое раньше, чем предполагалось.

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