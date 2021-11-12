Миллионы лет назад на Земле жили моллюски-гиганты. В чем их секрет?

Изучая эволюцию аммонитов, ученые рассмотрели 142 образца P. seppenradensis, а также 11 образцов более редкого моллюска Parapuzosia leptophylla. Размеры особей варьировались от 0,1 до 1,8 метра, и это позволило понять эволюционный путь P. seppenradensis.

Команда пришла к выводу, что P. leptophylla, выраставший не более 0,7 метра и обитавший на ограниченных участках побережья Западной Европы, около 80 миллионов лет назад распространился до западной части Мексиканского залива. После этого от него произошел P. seppenradensis, чей размер сразу составлял почти метр в диаметре. А после он начал расти еще: многие представители P. seppenradensis уже обладали ракушками диаметром более 1,5 метра.

Составив эволюционную схему крупных моллюсков, ученые обнаружили корреляцию с размерами мозазавров (Mosasauridae) – вымерших морских ящериц, предков современных варанов и главных врагов аммонитов. Именно в то же время тела этих рептилий тоже начали увеличиваться: самые крупные особи вырастали до 13 – 17 метров. Логичным становится предположение, что моллюски обзавелись монструозными размерами в ответ на растущую угрозу со стороны мозозавров. И хотя чем больше ракушка, тем больше и мясистее добыча для ящера – обойти такую панцирную защиту хищнику становится сложнее.