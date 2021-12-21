Многоножки размером с машину когда-то бродили по Северной Англии

Ученые обнаружили окаменелые останки древней многоножки длиной с небольшой автомобиль. Экземпляр, найденный на пляже Нортумберленд примерно в 60 километрах к северу от Ньюкасла, состоит из нескольких сочлененных сегментов экзоскелета, в целом похожих по форме на современных многоножек.

Окаменелости существа под названием Arthropleura датируются каменноугольным периодом, примерно 326 миллионов лет назад, более чем за 100 миллионов лет до эпохи динозавров. Окаменелость показывает, что артроплевра была самым большим из известных беспозвоночных животных всех времен, больше, чем древние морские скорпионы, бывшие предыдущими рекордсменами. По оценкам исследователей, существо имело длину около 2,7 метра и весило около 50 кг.

Окаменелость была обнаружена еще в январе 2018 года в большом блоке песчаника, упавшем со скалы на пляж, но ученым потребовалось почти три года, чтобы подтвердить уникальность этой находки.