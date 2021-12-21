Многоножки размером с машину когда-то бродили по Северной Англии

Ученые обнаружили окаменелые останки древней многоножки длиной с небольшой автомобиль. Экземпляр, найденный на пляже Нортумберленд примерно в 60 километрах к северу от Ньюкасла, состоит из нескольких сочлененных сегментов экзоскелета, в целом похожих по форме на современных многоножек.
Окаменелости существа под названием Arthropleura датируются каменноугольным периодом, примерно 326 миллионов лет назад, более чем за 100 миллионов лет до эпохи динозавров. Окаменелость показывает, что артроплевра была самым большим из известных беспозвоночных животных всех времен, больше, чем древние морские скорпионы, бывшие предыдущими рекордсменами. По оценкам исследователей, существо имело длину около 2,7 метра и весило около 50 кг.
Окаменелость была обнаружена еще в январе 2018 года в большом блоке песчаника, упавшем со скалы на пляж, но ученым потребовалось почти три года, чтобы подтвердить уникальность этой находки.
Дэвис говорит, что находка была сделана после наступления темноты. Он и его коллеги не были уверены в том, что они нашли, и убедились в этом только после того, как вернулись на следующее утро, чтобы посмотреть поближе.
В каменноугольный период территория нынешней Великобритании находилась недалеко от экватора, поэтому здесь был тропический климат. Беспозвоночные и ранние земноводные жили за счет разбросанной растительности вокруг ряда ручьев и рек. Образец, идентифицированный исследователями, был найден в окаменелом русле реки: вероятно, это был расплавленный сегмент экзоскелета Arthropleura, заполненный песком, сохранившим его в течение сотен миллионов лет.
Окаменелость была отправлена в Кембридж, чтобы ее можно было изучить подробно. Ее сравнили со всеми предыдущими записями и выявили новую информацию о среде обитания и эволюции животного. Предыдущие реконструкции предполагали, что животное обитало в угольных болотах, но этот образец показал, что артроплевра предпочитала открытые лесные места обитания недалеко от побережья.
Есть только две другие известные окаменелости артроплевры, обе были найдены в Германии и намного меньше найденного в Англии образца.
Большой размер артроплевры приписывался повышенному содержанию кислорода в земной атмосфере в конце каменноугольного и пермского периодов, но поскольку новое ископаемое происходит из горных пород, отложившихся до этого момента, это показывает, что кислород не может быть единственным объяснением гигантизма животного.
Исследователи считают, что для достижения такого большого размера артроплевра должна была придерживаться диеты с высоким содержанием питательных веществ.
Гигантские многоножки бродили по экваториальному региону Земли около 45 миллионов лет, прежде чем вымерли в пермский период. Причина их исчезновения неясна. Возможно, она связана с глобальным потеплением, которое сделало климат слишком сухим для их выживания, или с появлением рептилий, которые превзошли их в борьбе за пищу и вскоре стали доминировать в тех же местах обитания.