Морской червь 400 миллионов лет назад отрастил «броню панголина»

Черви населяли коралловые рифы на мелководье – сейчас эта территория стала сушей. В результате сканирования стало ясно, что пластинки создавали две перекрывающиеся системы бронирования. Одна из них проходила вдоль скелета, а другая защищала тело по бокам. Черви могли свернуться в клубок, чтобы лучше противостоять хищникам, но в конечном итоге эта способность не спасла их от вымирания.

Прямой эволюционной связи между этими животными и современными видами не найдено, но открытие позволяет узнать больше о конвергентной эволюции: так называется процесс, когда неродственные группы адаптируются к окружающей среде одинаково. Самым ярким примером являются ихтиозавры, пингвины и китообразные: это совершенно различные представители фауны, однако их форма тела и передних конечностей приобрели сходство с формой тела и плавниками рыб. Древние черви L. shurikenus и L. caliburnus пополнили этот список: они отрастили себе такую же броню, какой обладают панголины, мокрицы и многоножки.

Узнайте о конвергентной эволюции в мире сверчков.