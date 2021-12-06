Морской червь 400 миллионов лет назад отрастил «броню панголина»
Группа ученых разбирала коллекции австралийского Университета Маккуори. Среди различных ископаемых образцов специалисты обнаружили два новых вида броненосных кольчатых червей. Их отнесли к вымершей группе махеридия (Machaeridia); они отличаются прочными известковыми пластинкам, которые несут защитную функцию.
Один из новооткрытых видов был назван Lepidocoleus shurikenus из-за сходства с очертаниями метательных звездочек японских ниндзя. Другому тоже досталось имя, связанное с холодным оружием, но еще более легендарное. «Lepidocoleus caliburnus» отдает дань уважения знаменитому мечу Экскалибуру из сказаний о короле Артуре. Возраст окаменелостей оценивается на уровне 400 млн лет. Рентгеновская микротомография позволила создать цифровые 3D-модели отдельных броневых пластин.
Черви населяли коралловые рифы на мелководье – сейчас эта территория стала сушей. В результате сканирования стало ясно, что пластинки создавали две перекрывающиеся системы бронирования. Одна из них проходила вдоль скелета, а другая защищала тело по бокам. Черви могли свернуться в клубок, чтобы лучше противостоять хищникам, но в конечном итоге эта способность не спасла их от вымирания.
Прямой эволюционной связи между этими животными и современными видами не найдено, но открытие позволяет узнать больше о конвергентной эволюции: так называется процесс, когда неродственные группы адаптируются к окружающей среде одинаково. Самым ярким примером являются ихтиозавры, пингвины и китообразные: это совершенно различные представители фауны, однако их форма тела и передних конечностей приобрели сходство с формой тела и плавниками рыб. Древние черви L. shurikenus и L. caliburnus пополнили этот список: они отрастили себе такую же броню, какой обладают панголины, мокрицы и многоножки.
Узнайте о конвергентной эволюции в мире сверчков.