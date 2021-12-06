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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

Морской червь 400 миллионов лет назад отрастил «броню панголина»

Анастасия Баринова
06 декабря 2021
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Lepidocoleus caliburnus
Фото: Eric Stann/University of Missouri
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Lepidocoleus shurikenus
Фото: Eric Stann/University of Missouri
caliburnus.jpg
Eric Stann/University of Missouri
Фото: Lepidocoleus caliburnus
Ученые обнаружили еще один пример конвергентной эволюции.

Группа ученых разбирала коллекции австралийского Университета Маккуори. Среди различных ископаемых образцов специалисты обнаружили два новых вида броненосных кольчатых червей. Их отнесли к вымершей группе махеридия (Machaeridia); они отличаются прочными известковыми пластинкам, которые несут защитную функцию.

Один из новооткрытых видов был назван Lepidocoleus shurikenus из-за сходства с очертаниями метательных звездочек японских ниндзя. Другому тоже досталось имя, связанное с холодным оружием, но еще более легендарное. «Lepidocoleus caliburnus» отдает дань уважения знаменитому мечу Экскалибуру из сказаний о короле Артуре. Возраст окаменелостей оценивается на уровне 400 млн лет. Рентгеновская микротомография позволила создать цифровые 3D-модели отдельных броневых пластин. 

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Eric Stann/University of Missouri

Черви населяли коралловые рифы на мелководье – сейчас эта территория стала сушей. В результате сканирования стало ясно, что пластинки создавали две перекрывающиеся системы бронирования. Одна из них проходила вдоль скелета, а другая защищала тело по бокам. Черви могли свернуться в клубок, чтобы лучше противостоять хищникам, но в конечном итоге эта способность не спасла их от вымирания.

Прямой эволюционной связи между этими животными и современными видами не найдено, но открытие позволяет узнать больше о конвергентной эволюции: так называется процесс, когда неродственные группы адаптируются к окружающей среде одинаково. Самым ярким примером являются ихтиозавры, пингвины и китообразные: это совершенно различные представители фауны, однако их форма тела и передних конечностей приобрели сходство с формой тела и плавниками рыб. Древние черви L. shurikenus и L. caliburnus пополнили этот список: они отрастили себе такую же броню, какой обладают панголины, мокрицы и многоножки.

Узнайте о конвергентной эволюции в мире сверчков.

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