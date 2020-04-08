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Палеонтология

Мухи застыли в древнем янтаре во время спаривания: редкая находка

Анастасия Крутикова
08 апреля 2020
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В Австралии и Новой Зеландии ученые обнаружили множество животных и растений в янтаре. Среди них — невезучие мушки-зеленушки.

Около 41 миллиона лет назад две мухи из семейства мух-зеленушек (Dolichopodidae) приступили к любовному свиданию, но были застигнуты врасплох каплей липкой смолы, которая навеки заключила их в янтарную гробницу.

Находка ценна для палеонтологов по двум причинам: во первых, она запечатлела особенности поведения животных, а во-вторых, инклюз найден в Южном полушарии — в австралийском янтаре, в то время как большинство инклюзов в застывшем «солнечном камне» продолжают находить в Северном полушарии. Мухи в компрометирующей позе относятся ко множеству находок в янтаре, которые обнаружили палеонтологи в Австралии и Новой Зеландии, прорубая себе новые окна в изучение флоры и фауны эпохи эоцена (около 55–34 миллионов лет назад) на территории древних суперконтинентов — Пангеи и Гондваны

 

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Инклюзы растений и животных южной части Гондваны, найденные в янтаре и относящиеся к позднему и среднему эоцену.

Богатые ископаемыми палеогеновые отложения содержат крупные и разнообразные инклюзы членистоногих, растений и грибов.

Наряду с мухами исследователи обнаружили в янтаре множество молодых пауков, которые, возможно, едва успели вылупиться на момент своей смерти в янтарном плену; растения из лесов, которые когда-то росли возле Южного полюса; и самые древние ископаемые муравьи. Авторы исследования также идентифицировали образец самого старого янтаря в Австралии, который относится к Пангее и образовался 230 миллионов лет назад.

Такой древний янтарь невероятно редок, «поэтому открытие австралийского янтаря триасового возраста в Южном полушарии является главной находкой», — сказал ведущий автор исследования Джеффри Стилвелл из Университета Монаша в Мельбурне, Австралия. Эти образцы янтаря доказывают, что австралийские деревья были способны производить сок уже 230 миллионов лет назад, что является важным свидетельством значительного изменения климата во время триасового периода (252 — 201 миллион лет назад), которые привели к увеличению количества осадков в Пангее.

«Разнообразие и исключительная сохранность наземных организмов [в янтаре] являются огромным (и долгожданным!) сюрпризом для меня как палеонтолога», — сказал Стиллвелл. «Теперь у нас есть первые определенные проблески знаний о древних экосистемах Земли, когда Австралия и Антарктида были одним континентом и располагались гораздо южнее».

Эти австралийские открытия открывают новые возможности для изучения различных временных интервалов мезозоя и раннего кайнозоя на территории древних суперконтинентов, позволяя определить время возникновения разных современных видов флоры и фауны, а также узнать больше об экологии и эволюции местных экосистем.  

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports. 

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