Мухи застыли в древнем янтаре во время спаривания: редкая находка

Около 41 миллиона лет назад две мухи из семейства мух-зеленушек (Dolichopodidae) приступили к любовному свиданию, но были застигнуты врасплох каплей липкой смолы, которая навеки заключила их в янтарную гробницу.

Находка ценна для палеонтологов по двум причинам: во первых, она запечатлела особенности поведения животных, а во-вторых, инклюз найден в Южном полушарии — в австралийском янтаре, в то время как большинство инклюзов в застывшем «солнечном камне» продолжают находить в Северном полушарии. Мухи в компрометирующей позе относятся ко множеству находок в янтаре, которые обнаружили палеонтологи в Австралии и Новой Зеландии, прорубая себе новые окна в изучение флоры и фауны эпохи эоцена (около 55–34 миллионов лет назад) на территории древних суперконтинентов — Пангеи и Гондваны.