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Палеонтология

На Алтае нашли новый вид морских ископаемых возрастом более 450 млн лет

Михаил Сысоев
21 августа 2020
Ученые считают, что в этот период наземной фауны на нашей планете еще не существовало.

Российские ученые нашли на Алтае новый вид ископаемых мшанок — морских колониальных животных, которые принадлежат к классу щупальцевых (Lophophorata). Их возраст превышает 450 млн лет, пишет пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (ИНГГ СО РАН).

Работы велись в Прителецкой части Горного Алтая, западнее северной части Телецкого озера. Находки сделаны в 10-метровой пачке тонко терригенных отложений в разрезе Тозодов, общей мощностью более 120 м. Возраст этих пород, определенный по найденным в нем комплексам трилобитов и брахиопод, составляет 458,4–453 млн лет — они относятся к сандбийскому ярусу верхнего ордовика, сообщает пресс-служба института.

Новый вид мшанок получил название в честь места находки — Dianulites altaicus — и относится к роду Dianulites Eichwald. Сохранность палеонтологических остатков позволила не только выделить новый таксон мшанок, но и выявить некоторые биотические характеристики среды его обитания — в колониях зафиксированы прижизненные повреждения, нанесенные организмами, жившими по соседству с колониями мшанок.

Dianulites altaicus
ipgg.sbras.ru Мшанки Dianulites altaicus с прижизненными повреждениями, вызванными посторонними организмами: а, в – продольный срез колоний с повреждением, б, г – тангенциальный срез колоний. Размер линеек: а–в – 2 мм; г – 1 мм.

Найденные на Алтае остатки мшанок в виде колоний шарообразной формы сибирские ученые передали в Москву, в ПИН РАН для изготовления шлифов и подробного исследования. В ходе работ эксперты сравнили ископаемых «алтайского» вида с более древними образцами рода Dianulites Eichwald из отложений нижнего и среднего ордовика архипелага Новая Земля и острова Вайгач (Российская Арктика).

Ранее часть мшанок из этой арктической коллекции относили к виду D. janischevskyi Modzalevskaya. После всестороннего изучения специалисты уверены: некоторые «арктические» образцы на самом деле принадлежат к «алтайскому» виду. Таким образом, мшанки Dianulites altaicus обитали не только в ордовикском море на территории Алтая, но и в Арктических палеоморях, а, возможно, и в палеозойских палеоакваториях на территории Китая.

В дальнейшем специалисты намерены продолжить изучение древних мшанок как на юге Сибири, так и в Арктических районах страны. Для этого, уже в этом году запланированы новые геологические экспедиции с целью поиска неизвестных науке древних животных.

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