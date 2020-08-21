На Алтае нашли новый вид морских ископаемых возрастом более 450 млн лет

Российские ученые нашли на Алтае новый вид ископаемых мшанок — морских колониальных животных, которые принадлежат к классу щупальцевых (Lophophorata). Их возраст превышает 450 млн лет, пишет пресс-служба Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (ИНГГ СО РАН).

Работы велись в Прителецкой части Горного Алтая, западнее северной части Телецкого озера. Находки сделаны в 10-метровой пачке тонко терригенных отложений в разрезе Тозодов, общей мощностью более 120 м. Возраст этих пород, определенный по найденным в нем комплексам трилобитов и брахиопод, составляет 458,4–453 млн лет — они относятся к сандбийскому ярусу верхнего ордовика, сообщает пресс-служба института.

Новый вид мшанок получил название в честь места находки — Dianulites altaicus — и относится к роду Dianulites Eichwald. Сохранность палеонтологических остатков позволила не только выделить новый таксон мшанок, но и выявить некоторые биотические характеристики среды его обитания — в колониях зафиксированы прижизненные повреждения, нанесенные организмами, жившими по соседству с колониями мшанок.