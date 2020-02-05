На Аляске обнаружили новый вид предшественников динозавров
Ученые из Университета Аляски Фэрбенкс определили новый вид талаттозавров — морских рептилий, которые жили более 200 миллионов лет назад. Согласно данным, опубликованным в журнале Scientific Reports, новый вид — Gunakadeit joseeae — является наиболее ярковыраженным талаттозавром, когда-либо найденным в Северной Америке. Он дал палеонтологам новое понимание генеалогического древа этих животных. Сами окаменелости были найдены на юго-востоке Аляски в 2011 году.
Талаттозавры были морскими рептилиями, которые жили более 200 миллионов лет назад, во время среднего и позднего триасового периода, когда впервые появились их дальние родственники — динозавры. Они вырастали до 3-4 метров и жили в экваториальных океанах по всему миру, пока не вымерли в конце триаса.
По словам Дракенмиллера, за 20 лет до открытия Gunakadeit joseeae ученые тщательно обновили данные о родстве талаттозавров. Процесс повторного изучения родословного доисторического животного включает анализ десятков подробных анатомических особенностей из ископаемых образцов по всему миру, а затем использование компьютеров для анализа информации и поиска взаимосвязи между различными видами.
Дракенмиллер заявил, что он и его коллега Нил Келли из Университета Вандербильта были удивлены, когда определили, где в генеалогическом древе находится Gunakadeit joseeae.
«Мы думали, что он может находиться на самых дальних ветвях древа, но оказалось, что это относительно примитивный тип талаттозавра, который дожил до конца существования всей группы. <…> Талаттозавры были одними из первых групп рептилий, обитающих на суше, которые заново адаптировались к жизни в океане. Они процветали в течение десятков миллионов лет, но их окаменелости достаточно редки, поэтому новый образец поможет заполнить важный пробел в истории их эволюции и вымирания», — говорит Дракенмиллер.
Окаменелости Gunakadeit joseeae были найдены в скалах в литоральной зоне, которая покрыта водой все время, кроме нескольких дней в году. Ученые часто отправляются в такие места во время экстремальных отливов. Именно это и сделал Джим Байхталь, геолог из Службы лесного хозяйства США 18 мая 2011 года.
Он и несколько его коллег, в том числе Джин Примаки, отправились на острова Кеку около деревни Кэйк, чтобы найти окаменелости. Примаки увидел что-то странное на скалистом мысе и окликнул Байхтала: «Эй, Джим! Что это?» Байхталь сразу же опознал находку как окаменелый скелет, сделал снимок на телефон и отправил его Дракенмиллеру.
Следующий большой отлив произошел через месяц, и у команды исследователей было всего два дня, чтобы вырубить из скалы кусок породы с окаменелостью.
Изучив окаменелость, исследователи сразу определили, что обнаружили новый вид. У древнего животного было чрезвычайно заостренное рыло, которое, вероятно, было приспособлено к выживанию на мелководье, где оно обитало.
«Вероятно, он засовывал свой острый клюв в трещины и расщелины коралловых рифов, чтобы находить себе мягкую пищу. Мы думаем, что эти животные были узкоспециализированными для поиска еды на мелководье, но, когда уровень моря упал, и источники пищи изменились, им некуда было пойти», — объясняет Дракенмиллер.
Как только ископаемое было идентифицировано как новый вид, ему понадобилось название. Чтобы почтить местную культуру и историю исследователи использовали слово Gunakadeit, которым местное племя тлинкитов называло мифического морского монстра, который приносит удачу всем, кто его видит. Вторая часть — joseeae- появилась в честь матери Джина Примаки по имени Жозе Мишель ДеВельхейнс.