На Аляске обнаружили новый вид предшественников динозавров

По словам Дракенмиллера, за 20 лет до открытия Gunakadeit joseeae ученые тщательно обновили данные о родстве талаттозавров. Процесс повторного изучения родословного доисторического животного включает анализ десятков подробных анатомических особенностей из ископаемых образцов по всему миру, а затем использование компьютеров для анализа информации и поиска взаимосвязи между различными видами.

Дракенмиллер заявил, что он и его коллега Нил Келли из Университета Вандербильта были удивлены, когда определили, где в генеалогическом древе находится Gunakadeit joseeae.

«Мы думали, что он может находиться на самых дальних ветвях древа, но оказалось, что это относительно примитивный тип талаттозавра, который дожил до конца существования всей группы. <…> Талаттозавры были одними из первых групп рептилий, обитающих на суше, которые заново адаптировались к жизни в океане. Они процветали в течение десятков миллионов лет, но их окаменелости достаточно редки, поэтому новый образец поможет заполнить важный пробел в истории их эволюции и вымирания», — говорит Дракенмиллер.