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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Палеонтология

На британском острове обнаружили 2 новых вида хищных динозавров

National Geographic Россия
30 сентября 2021
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Anthony Hutchings
Фото: C. inferodios (на переднем плане) и R. milnerae в представлении художника
Среди них «адская цапля с крокодиловым лицом».

Палеонтологи из Великобритании нашли на острове Уайт кости, которые, по их мнению, принадлежат двум новым видам хищных динозавров.

В период с 2013 по 2017 год исследователи обнаружили коллекцию из более чем 50 костей, большинство из которых относятся месту раскопок на пляже недалеко от деревни Брайстоун. В этом месте находится богатый окаменелостями геологический объект, называемый формацией Уэссекс, восходящий к раннему меловому периоду.

Среди костей ученые определили окаменелости, которые принадлежали двум хищным динозаврам, относящимся к спинозавридам — семейству динозавров из подотряда теропод, жившему с конца юрского по меловой периоды. Это семейство включает хорошо известный род спинозавров, а также род бариониксов.

Останки барионикса были впервые обнаружены в Суррее на юго-востоке Англии в 1983 году. По словам ведущего автора нового исследования, палеонтолога Криса Баркера из Университета Саутгемптона, черепа недавно обнаруженных динозавров отличаются «не только от барионикса, но и друг от друга, что позволяет предположить, что в Великобритании обитало большее разнообразие спинозаврид, чем считалось ранее».

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Jeremy Lockwood Район раскопок, где были найдены новые хищники
«Уже пару десятилетий мы знаем, что динозавры, похожие на барионикса, ждали открытия на острове Уайт, но находка сразу двух таких животных, располагавшихся в непосредственной близости друг от друга, стала большим сюрпризом», — Даррен Нейш, соавтор исследования.

Спинозавриды известны своими большими крокодилоподобными черепами. Ученые считают, что их физиология помогала находить добычу как на земле, так и в воде.

«Универсальная и разнообразная диета могла включать в себя ряд наземных и водных животных и потенциально зависела от индивидуальных размеров хищника и среды обитания. Было высказано предположение, что спинозавриды становились все более водными в ходе своей эволюции и что сильно модифицированные таксоны, такие как спинозавр, практиковали специализированное подводное преследование своих жертв», — пишут авторы исследования.

«Может показаться странным наличие в экосистеме двух похожих и тесно связанных плотоядных животных, но на самом деле это очень распространено как для динозавров, так и для множества нынешних экосистем», — Дэвид Хоун, соавтор исследования.

Из двух недавно идентифицированных видов первый был назван Ceratosuchops inferodios, что переводится как «адская цапля с крокодиловым лицом». Это название связано со стилем охоты цапель, которые в основном ищут пищу в водной среде, но не прочь полакомиться и наземными животными, такими как грызуны.

Второй экземпляр получил название Riparovenator milnerae, что переводится как «охотник на берегу реки Милнер». Название выбрано в честь покойного британского палеонтолога Анджелы Милнер. Именно Милнер описала и дала название бариониксу, и ее работа значительно обновила наше понимание этих уникальных хищников.

Хотя скелетные останки были неполными, по оценкам исследователей, и Ceratosuchops, и Riparovenator имели длину около девяти метров.

Раннемеловые скалы, в которых были найдены кости, рассказывают историю древней поймы со средиземноморским климатом. Остатки сгоревшего дерева, заметные на скалах, позволяют предположить, что лесные пожары время от времени распространялись по ландшафту.

Крупные реки и другие водоемы, вероятно, привлекали крупных хищных динозавров, которые питались рыбами, акулами и крокодилами, которые там жили.

Авторы исследования также отмечают, что их анализ поддерживает вывод о том, что спинозавриды сначала эволюционировали в Европе, а затем пережили как минимум два периода миграции в Африку. Этот вывод противоречит некоторым предыдущим исследованиям, указывающим на единичное расселение спинозаврид.

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