На британском острове обнаружили 2 новых вида хищных динозавров
Палеонтологи из Великобритании нашли на острове Уайт кости, которые, по их мнению, принадлежат двум новым видам хищных динозавров.
В период с 2013 по 2017 год исследователи обнаружили коллекцию из более чем 50 костей, большинство из которых относятся месту раскопок на пляже недалеко от деревни Брайстоун. В этом месте находится богатый окаменелостями геологический объект, называемый формацией Уэссекс, восходящий к раннему меловому периоду.
Среди костей ученые определили окаменелости, которые принадлежали двум хищным динозаврам, относящимся к спинозавридам — семейству динозавров из подотряда теропод, жившему с конца юрского по меловой периоды. Это семейство включает хорошо известный род спинозавров, а также род бариониксов.
Останки барионикса были впервые обнаружены в Суррее на юго-востоке Англии в 1983 году. По словам ведущего автора нового исследования, палеонтолога Криса Баркера из Университета Саутгемптона, черепа недавно обнаруженных динозавров отличаются «не только от барионикса, но и друг от друга, что позволяет предположить, что в Великобритании обитало большее разнообразие спинозаврид, чем считалось ранее».
Спинозавриды известны своими большими крокодилоподобными черепами. Ученые считают, что их физиология помогала находить добычу как на земле, так и в воде.
«Универсальная и разнообразная диета могла включать в себя ряд наземных и водных животных и потенциально зависела от индивидуальных размеров хищника и среды обитания. Было высказано предположение, что спинозавриды становились все более водными в ходе своей эволюции и что сильно модифицированные таксоны, такие как спинозавр, практиковали специализированное подводное преследование своих жертв», — пишут авторы исследования.
Из двух недавно идентифицированных видов первый был назван Ceratosuchops inferodios, что переводится как «адская цапля с крокодиловым лицом». Это название связано со стилем охоты цапель, которые в основном ищут пищу в водной среде, но не прочь полакомиться и наземными животными, такими как грызуны.
Второй экземпляр получил название Riparovenator milnerae, что переводится как «охотник на берегу реки Милнер». Название выбрано в честь покойного британского палеонтолога Анджелы Милнер. Именно Милнер описала и дала название бариониксу, и ее работа значительно обновила наше понимание этих уникальных хищников.
Хотя скелетные останки были неполными, по оценкам исследователей, и Ceratosuchops, и Riparovenator имели длину около девяти метров.
Раннемеловые скалы, в которых были найдены кости, рассказывают историю древней поймы со средиземноморским климатом. Остатки сгоревшего дерева, заметные на скалах, позволяют предположить, что лесные пожары время от времени распространялись по ландшафту.
Крупные реки и другие водоемы, вероятно, привлекали крупных хищных динозавров, которые питались рыбами, акулами и крокодилами, которые там жили.
Авторы исследования также отмечают, что их анализ поддерживает вывод о том, что спинозавриды сначала эволюционировали в Европе, а затем пережили как минимум два периода миграции в Африку. Этот вывод противоречит некоторым предыдущим исследованиям, указывающим на единичное расселение спинозаврид.