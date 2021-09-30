На британском острове обнаружили 2 новых вида хищных динозавров

Палеонтологи из Великобритании нашли на острове Уайт кости, которые, по их мнению, принадлежат двум новым видам хищных динозавров.

В период с 2013 по 2017 год исследователи обнаружили коллекцию из более чем 50 костей, большинство из которых относятся месту раскопок на пляже недалеко от деревни Брайстоун. В этом месте находится богатый окаменелостями геологический объект, называемый формацией Уэссекс, восходящий к раннему меловому периоду.

Среди костей ученые определили окаменелости, которые принадлежали двум хищным динозаврам, относящимся к спинозавридам — семейству динозавров из подотряда теропод, жившему с конца юрского по меловой периоды. Это семейство включает хорошо известный род спинозавров, а также род бариониксов.

Останки барионикса были впервые обнаружены в Суррее на юго-востоке Англии в 1983 году. По словам ведущего автора нового исследования, палеонтолога Криса Баркера из Университета Саутгемптона, черепа недавно обнаруженных динозавров отличаются «не только от барионикса, но и друг от друга, что позволяет предположить, что в Великобритании обитало большее разнообразие спинозаврид, чем считалось ранее».