На Дальнем Востоке нашли останки гигантской белки-летяги

Группа палеонтологов под руководством Михаила Тиунова, ведущего научного сотрудника ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, нашла в пещерах Дальнего Востока необычные зубы гигантской белки-летяги. После радиоуглеродного и морфологического анализов ученые выявили, что находки относятся к позднеплейстоценовому периоду (30–50 тыс. лет назад). Кроме того, оказалось, что зубы принадлежат новому для территории России виду гигантских летяг Petaurista tetyukhensis, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.
Во время голоценового периода гигантские белки-летяги обитали на территории южных японских островов и острове Хайнань на юге Китая. Самая северная находка гигантской летяги из позднего плейстоцена была в Восточной Азии, но останки принадлежат к другому роду, который описан на территории Северного Китая. Поэтому находка палеонтологов на Дальнем Востоке — первая гигантская летяга из позднего плейстоцена на территории России.
По мнению ученых, белки-летяги могли мигрировать и скрываться небольшими популяциями в лесных убежищах российского Дальнего Востока вследствие глобального изменения климата. Высокое разнообразие среды обитания в регионе стало основной причиной, повлиявшей на видообразование гигантских белок-летяг в Юго-Восточной Азии. По сути, быстрому распространению этого вида в регионе способствовали климатические условия.
По словам исследователя, в позднем плейстоцене это была самая северная популяция гигантских летяг, и условия их обитания, вероятно, были близки к среде обитания современной китайской гигантской летяги. Этот вид занимает еловые леса на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря в западном Китае. Питается в основном молодыми побегами и листьями, а также кедровыми орехами.
Несмотря на большой объем исследований позднеплейстоценовой фауны северо-восточного Китая, ученые до сих пор не зарегистрировали там Petaurista tetyukhensis. Поэтому исследователи полагают, что сихотэ-алинская территория не только позволила выжить некоторым видам млекопитающих, которые к тому времени вымерли на других территориях, но и стала местом их видообразования.
Палеонтологические раскопки в Тетюхинской и Сухой пещерах ученые проводили с 2012 по 2016 годы. За это время они нашли фрагмент верхней челюсти с двумя зубами и пять изолированных зубов.
«Накопление костных остатков в этих пещерах произошло в результате жизнедеятельности хищных животных, которые использовали пещеры в качестве жилища или временного укрытия. Там же нашли зуб гималайского медведя, сходного по сохранности с зубами tetyukhensis», — отмечает Гимранов.
Сейчас материалы хранятся в фондах Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН.
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