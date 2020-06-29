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Палеонтология

На Дальнем Востоке нашли останки гигантской белки-летяги

Михаил Сысоев
29 июня 2020
Размах лап этого животного при планировании мог достигать полутора метров.

Группа палеонтологов под руководством Михаила Тиунова, ведущего научного сотрудника ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, нашла в пещерах Дальнего Востока необычные зубы гигантской белки-летяги. После радиоуглеродного и морфологического анализов ученые выявили, что находки относятся к позднеплейстоценовому периоду (30–50 тыс. лет назад). Кроме того, оказалось, что зубы принадлежат новому для территории России виду гигантских летяг Petaurista tetyukhensis, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

«Гигантские белки-летяги семейства Sciuridae в настоящее время распространены на территории Пакистана, Непала, Восточной Азии, Северного Индокитая и Юго-Восточной Азии. Ближайшее местонахождение современного представителя этого рода — остров Хонсю. Ископаемые Petaurista впервые появились в раннем плейстоцене в районах Чунцина и Аньхоя на юге Китая. Самая северная находка Petaurista из теплого периода среднего плейстоцена сделана в пещере Чжоукоудянь в Северном Китае. Для позднего плейстоцена основные находки этого рода были в Японии и в Китае», — соавтор исследования Дмитрий Гимранов.

Во время голоценового периода гигантские белки-летяги обитали на территории южных японских островов и острове Хайнань на юге Китая. Самая северная находка гигантской летяги из позднего плейстоцена была в Восточной Азии, но останки принадлежат к другому роду, который описан на территории Северного Китая. Поэтому находка палеонтологов на Дальнем Востоке — первая гигантская летяга из позднего плейстоцена на территории России.

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Palaeoworld Карта расположения пещер и окружающих ландшафтов. 1 — Тетюхинская пещера; А — окружающий ландшафт; B — вход в пещеру. 2 — Сухая пещера; С — окружающий ландшафт; D — вход в пещеру.

По мнению ученых, белки-летяги могли мигрировать и скрываться небольшими популяциями в лесных убежищах российского Дальнего Востока вследствие глобального изменения климата. Высокое разнообразие среды обитания в регионе стало основной причиной, повлиявшей на видообразование гигантских белок-летяг в Юго-Восточной Азии. По сути, быстрому распространению этого вида в регионе способствовали климатические условия.

«Согласно исследованиям Кавамура, в теплые периоды среднего плейстоцена гигантские белки-летяги продвигались далеко на север. Вероятно, одна из популяций сохранилась в межгорных бассейнах тихоокеанского побережья до позднего плейстоцена. Тогда таежные леса были доминирующим типом растительности, который обеспечивал среду обитания для гигантских летяг», — Дмитрий Гимранов.

По словам исследователя, в позднем плейстоцене это была самая северная популяция гигантских летяг, и условия их обитания, вероятно, были близки к среде обитания современной китайской гигантской летяги. Этот вид занимает еловые леса на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря в западном Китае. Питается в основном молодыми побегами и листьями, а также кедровыми орехами. 

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Фрагмент верхней челюсти Petaurista tetyukhensis
Фото: Palaeoworld
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Верхние и нижние щечные зубы Petaurista tetyukhensis
Фото: Palaeoworld

Несмотря на большой объем исследований позднеплейстоценовой фауны северо-восточного Китая, ученые до сих пор не зарегистрировали там Petaurista tetyukhensis. Поэтому исследователи полагают, что сихотэ-алинская территория не только позволила выжить некоторым видам млекопитающих, которые к тому времени вымерли на других территориях, но и стала местом их видообразования.

Палеонтологические раскопки в Тетюхинской и Сухой пещерах ученые проводили с 2012 по 2016 годы. За это время они нашли фрагмент верхней челюсти с двумя зубами и пять изолированных зубов.

«Накопление костных остатков в этих пещерах произошло в результате жизнедеятельности хищных животных, которые использовали пещеры в качестве жилища или временного укрытия. Там же нашли зуб гималайского медведя, сходного по сохранности с зубами tetyukhensis», — отмечает Гимранов. 

Сейчас материалы хранятся в фондах Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН.

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