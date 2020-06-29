На Дальнем Востоке нашли останки гигантской белки-летяги

Несмотря на большой объем исследований позднеплейстоценовой фауны северо-восточного Китая, ученые до сих пор не зарегистрировали там Petaurista tetyukhensis. Поэтому исследователи полагают, что сихотэ-алинская территория не только позволила выжить некоторым видам млекопитающих, которые к тому времени вымерли на других территориях, но и стала местом их видообразования.

Палеонтологические раскопки в Тетюхинской и Сухой пещерах ученые проводили с 2012 по 2016 годы. За это время они нашли фрагмент верхней челюсти с двумя зубами и пять изолированных зубов.

«Накопление костных остатков в этих пещерах произошло в результате жизнедеятельности хищных животных, которые использовали пещеры в качестве жилища или временного укрытия. Там же нашли зуб гималайского медведя, сходного по сохранности с зубами tetyukhensis», — отмечает Гимранов.

Сейчас материалы хранятся в фондах Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН.

Узнайте, зачем коалы обнимают деревья.