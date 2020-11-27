На Мадагаскаре нашли кости странного «зубастого тукана», жившего рядом с динозаврами

В 2010 году на северо-западе Мадагаскара были найдены несколько окаменелостей, одна из которых долгое время не вызывала особого интереса исследователей. Лишь семь лет спустя ученые поняли, что перед ними находится уникальный образец — находка, которая переворачивает с ног на голову то, что известно об анатомии мезозойских (от 250 до 65 миллионов лет назад) птиц.
Когда палеонтологи приступили к работе, они обнаружили, что запечатанные в камень череп и клюв слишком хрупкие, чтобы их можно было извлечь для исследования. Поэтому команда использовала визуализацию с высоким разрешением и цифровое моделирование, чтобы «виртуально препарировать» кости.
Затем они использовали 3D-принтеры, чтобы восстановить череп и сравнить его с другими известными видами. По словам Дэниела Филда из отделения наук о Земле Кембриджского университета, они обнаружили едва ли не до умиления невероятное животное.
Птица получила название Falcatakely forsterae. Череп животного длиной 8,5 сантиметров завершался высоким косообразным клювом, напоминающим клюв тукана — подобное никогда раньше не встречалось в летописи окаменелостей.
Фалькатакели принадлежит к энанциорнисам — вымершей группе птиц, представители которой известны в основном по азиатским находкам мелового периода.
«Энанциорнисы были первой большой и разнообразной группой ранних птиц. Они жили вместе с их нептичьими родственниками, такими как велоцираптор и тираннозавр. В отличие от первых птиц, таких как археоптерикс, для которых были характерны длинные хвосты и примитивные черты черепа, энанциорнисы выглядели относительно современно», — отмечает соавтор исследования Алан Тёрнер.
Череп, описанный в исследовании, преподнес и другие сюрпризы. Хотя у F. forsterae была голова, довольно знакомая нам по таким современным птицам, как туканы (Ramphastidae) и птицы-носороги (Bucerotidae), кости, составляющие его череп, мало похожи на органы этих современных существ.
«Несмотря на общую форму головы, схожую с современными птицами, такими как туканы, основной скелет гораздо больше похож на нептичьих динозавров-теропод, таких как дейноних и велоцираптор», — говорит О’Коннор.
Следующим сюрпризом для ученых стал единственный сохранившийся зуб на конце клюва окаменелости. Ученые уверены, что он был одним из многих зубов в клюве птицы.
Он добавил, что ни у одного из примерно 200 видов птиц, известных с того периода, «череп не напоминал бы что-нибудь вроде фалькатакели».
О’Коннор отмечает, что это открытие говорит об огромных пробелах, которые остаются в наших знаниях о птицах, которые жили вместе с динозаврами.
«Существует период, превышающий 50 миллионов лет, когда мы почти ничего не знаем об истории эволюции птиц», — говорит О’Коннор.
Поскольку раскопки на северо-западе Мадагаскара, где был найден F. forsterae продолжаются, исследователи рассчитывают, что новые окаменелости дадут еще больше информации о птицах мезозойской эры.
Узнайте, почему вымерли мегалодоны.