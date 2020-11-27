На Мадагаскаре нашли кости странного «зубастого тукана», жившего рядом с динозаврами

В 2010 году на северо-западе Мадагаскара были найдены несколько окаменелостей, одна из которых долгое время не вызывала особого интереса исследователей. Лишь семь лет спустя ученые поняли, что перед ними находится уникальный образец — находка, которая переворачивает с ног на голову то, что известно об анатомии мезозойских (от 250 до 65 миллионов лет назад) птиц.

Когда палеонтологи приступили к работе, они обнаружили, что запечатанные в камень череп и клюв слишком хрупкие, чтобы их можно было извлечь для исследования. Поэтому команда использовала визуализацию с высоким разрешением и цифровое моделирование, чтобы «виртуально препарировать» кости.

Затем они использовали 3D-принтеры, чтобы восстановить череп и сравнить его с другими известными видами. По словам Дэниела Филда из отделения наук о Земле Кембриджского университета, они обнаружили едва ли не до умиления невероятное животное.